Mamičky chcú na prelome rokov rodiť po polnoci

Pôrodník: Stačí pár okamihov a dieťatko je o rok mladšie.

26. dec 2017 o 0:00 Róbert Bejda, Tatiana Snitková

KOŠICE. Vždy ma fascinovali informácie, že sa prvé bábätko na Slovensku narodilo v prvej či druhej sekunde nového roka.

My, ženy, vieme, že pôrod nie je sekundová záležitosť. Ktorý moment sa teda počíta?

Opýtala som sa nielen na to MUDr. Petra Linkescha, medicínskeho riaditeľa FNsP Louisa Pasteura, ktorý má za sebou viac ako 30-ročnú gynekologickú a pôrodnícku prax vo Svidníku, v Šaci a v Košiciach.

- Pôrod je proces, trvá nejaký čas, závisí od polohy, akou sa dieťatko rodí, či hlavičkou alebo zadočkom. Čas pôrodu je, keď je celé bábätko vybavené vonku na svete. Prerušenie pupočníka medzi placentou a dieťatkom sa nerobí hneď po narodení. Väčšinou sa nechá dotepať. Novorodenec tak dostane autotransfúziu, aby nebol chudokrvný. Môže to byť minúta, dve, kým prestane pulzácia a potom sa pupočník strihá. Ak, samozrejme, nie sú žiadne zdravotné problémy. Je ťažké sa vyjadriť k tým sekundám, skôr, podľa mňa, ide o mediálnu prestíž. Ani pri cisárskom reze nemôžeme hovoriť o prvej sekunde, reálnejšie by bolo o prvej minúte.

Na Štedrý večer by každý bol najradšej doma a silvestrovský večer strávil s rodinou a priateľmi. Koľko takýchto sviatočných dní ste strávili v práci a ako to vnímate, keď na vás vyjde služba v niektorú z týchto nocí?

- Nikdy som to nepočítal. Ale vždy sa striedame. Buď na človeka vyjde každý piaty, šiesty Štedrý večer alebo jeden z vianočných sviatkov. Rozpis sa robí dlho dopredu, takže každý vie, čo ho čaká. Je to ako v bežný deň, ale tá atmosféra je úplne iná. Na Štedrý večer je taká sviatočná, ale aj vtedy prichádzajú detičky na svet. Ja cítim, že tá chvíľa je vzácnejšia pre všetkých – pre rodičky aj personál. Atmosféra z rodín sa prenáša aj sem. Smutnejšie sú mamičky, ktoré sú už tri – štyri dni po pôrode, ale ešte nemôžu ísť s bábätkom domov a tú štedrú večeru musia stráviť v nemocnici. Personál sa snaží o spríjemnenie týchto chvíľ, ale štedrá večera doma je doma. Nenahradí ju ani personál ani návštevy rodiny.

Sledovanejšie sú ale pôrody na prelome rokov. Chcú mamičky, aby sa ich potomkovia narodili v túto noc?

- Skôr chcú, aby to bolo po polnoci. Ak sa narodia v starom roku, sú o rok staršie. Stačí minúta a je rok rozdiel. Keď sa dieťatko narodí po polnoci, do vienka si nesie, že je mladšie.

Sú pre vás silvestrovské služby niečím špecifické?

- Pôrod ako pôrod. Skôr už po polnoci sa sústreďujeme, kedy sa to dieťa narodí, či je to v prvých minútach. A potom sledujeme, či sme boli medzi prvými. Ale pokojne sa môže stať, že sa do rána nenarodí ani jedno bábätko. Stáva sa aj to, že v malej pôrodnici sa narodí v prvých minútach a vo veľkej ráno o šiestej, siedmej.

A podarilo sa vám niekedy odrodiť prvé dieťa na Slovensku?

- Keď som pracoval v Šaci, mali sme pôrod v prvých minútach. Ale nemyslím si, že sme boli prví.

