Na východe bolo vo štvrtok vyše desať stupňov

Najvyššie teploty boli v Hornom Zemplíne, postupne sa ochladí.

28. dec 2017 o 16:15 Marián Kizek

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Východ vo štvrtok zažil druhý najteplejší deň tohoročného decembra.

V Kamenici nad Cirochou dokonca vystúpila teplota na jarných 10,2 stupňa Celzia.

Takéto extrémy by už mali na dlhší čas pominúť a postupne by sa opäť mala vrátiť zima.

Výrazné poklesy teplôt zrejme prídu najskôr až tesne pred Troma kráľmi. Dovtedy to síce bude skôr taká zimo - jeseň, ale občas už aj nasneží.

Horný Zemplín prebil Košice i Prešov

Vo štvrtok o desiatej predpoludním mali v Kamenici nad Cirochou a prakticky na celom Hornom Zemplíne až po Ubľu a Ulič teploty prevyšujúce 10 stupňov Celzia.

Inde síce bolo chladnejšie, no aj tam štvrtkové teploty neboli príliš zimné, keď v Prešove, Stropkove a Košiciach bolo takmer 7 stupňov.

Ochladilo sa aj pod Tatrami, kde po rekordných 7,4 stupňov Celzia z 25. decembra namerali necelých 5 stupňov.

Snehová výnimka v nížine

Podľa predpovede meteorológov z SHMÚ sa bude postupne ochladzovať, keďže k nám už dorazil chladný vzduch zo západnej Európy.

Predpovedné modely do piatkového rána avizujú aj postupnú premenu dažďa na sneh, toho by malo pripadnúť od 10 centimetrov na nížinách a až do 30 centimetrov na horách. To však neplatí pre časť Abova a Dolného Zemplína.

„V priebehu noci na piatok 29. 12. sa zrážky takmer všade zmenia na sneženie, prípadne dážď so snehom. Na východe bude v noci na piatok v polohách do 700 až 800 metrov nad morom takmer všade len pršať. Na Spiši budú asi aj lokality, kde bude snežiť aj v nižšej nadmorskej výške. V piatok cez deň už budú zrážky na našom území väčšinou vo forme snehu, ale na väčšine Slovenska spadne len do 5 milimetrov. Je veľmi pravdepodobné, že v oblasti Tatier spadne do piatka rána miestami až do 30 centimetrov snehu. Zároveň sa predpokladá, že na Východoslovenskej nížine sa snehová pokrývka vôbec nevytvorí,“ myslí si meteorológ Pavel Beránek z SHMÚ.

Sneh len nakrátko

Dodáva, že aj šťastlivci na snehom pokrytom území sa nebudú dlho radovať. Sneh totiž napadne mimoriadne mokrý a veľmi dlho najmä v nižších polohách nevydrží.

Jedinou výnimkou môže byť zopakovanie štedrovečernej inverzie, ktorá obyvateľom Šariša, Zemplína a okolia Košíc zachránila biele Vianoce.

Na prelome rokov to zatiaľ vyzerá na mrznúci dážď a poľadovicu, keďže ešte pred Silvestrom príde teplý a vlhký vzduch od západu.

Ten spôsobí, že na väčšine východného Slovenska bude dážď alebo maximálne dážď so snehom, ktorý môžu najmä v noci zamrznúť a spôsobiť poľadovicu.

Od amerického kontinentu

Fanúšikovia zimy by sa mali dočkať až po Troch kráľoch, keď dlhodobá predpoveď počasia podľa modelu GFS predpokladá presun extrémne chladného vzduchu z amerického kontinentu až do strednej Európy.

Ak sa naplnia predpovede, východ Slovenska čakajú arktické dni s maximálnymi dennými teplotami pod -10 stupňami Celzia.

V horských dolinách a kotlinách na východe dokonca model GFS nevylučuje aj mrazivé teploty okolo -25 stupňov Celzia.