Blízko centra Košíc sa rozrastá rómske geto

Prisťahovalci pokračujú s obsadzovaním pozemkov s chatkami.

29. dec 2017 o 0:00 Judita Čermáková, Michal Lendel

KOŠICE. Počet obyvateľov v rómskych osadách v záhradkárskej lokalite pri „Malej stanici“ sa postupne zvyšuje.

Konštatuje to Mestská časť Košice – Juh v rámci sociálnych prieskumov.

V celej lokalite sa nachádzajú tri väčšie osady a niekoľko roztrúsených obydlí medzi záhradkami, ktoré sú ešte v súčasnosti obhospodarované.

„Juh dlhodobo eviduje osadu, ktorú obývajú neprispôsobiví občania v oblasti Jarmočnej ulice a priľahlej záhradkárskej oblasti. Podľa posledných informácií zo septembra na tomto území žilo celkom 35 rodín, ktoré majú spolu 201 členov domácnosti,“ uviedla Renáta Búzová zo sekretariátu starostu Juhu.

V porovnaní s aprílom 2016, keď miestny úrad evidoval v tejto lokalite iba 115 ľudí, je ich teraz o 42 percent viac.

Z celkového počtu obyvateľov osád má len 25 z nich adresu trvalého bydliska v mestskej časti Juh.

Na cudzích pozemkoch

Ako vysvetlila Búzová, nelegálne osady sa rozširujú tak, že sa postupne obsadzujú neobývané chatky a tamojšie pozemky sú nedostatočne chránené pred obyvateľmi z iných nelegálnych osád.

„Z úrovne mestskej časti nie je možné vyriešiť túto situáciu, keďže pozemky v záhradkárskej lokalite sú buď majetkom štátu, alebo iných právnických či fyzických osôb. V prvom rade je povinnosťou vlastníkov pozemkov zabezpečiť svoju nehnuteľnosť tak, aby sa na ňu zamedzil vstup tretím osobám.“

Problémové parcely patria Slovenskému vodohospodárskemu podniku, Železničnej spoločnosti Slovensko a Dominikánskemu konventu.

Prišiel zo zbúraného bloku

V jednej z osád žije aj Albert Horváth, ktorý podľa jeho slov býva pri Malej stanici dva až tri roky. Na toto miesto prišiel z Lunika IX.

„Býval som na Hrebendovej ulici, kde sa búrajú bloky. Mal som v nájme jednoizbový byt, za ktorý som platil viac ako 70 eur mesačne. Potom mi však povedali, že sa musím vysťahovať, lebo vraj tam mám dlh niekoľko tisíc eur. Preto som odišiel,“ opísal situáciu osadník.

Pred tým, ako tu prišiel, žila v susedstve iba jediná rómska rodina.

„My sme si pozemok odkúpili od pána, ktorý tu mal záhradku. Stálo to 500 eur, no žiaden doklad nemám. Som s bývalým majiteľom dohodnutý, že ak by bol nejaký problém, mám prísť za ním a on predloží zmluvu k pozemku.“

