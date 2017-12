Jančuška o spornej situácii: Je to škandál

Oceliari doplatili na nové pravidlo.

30. dec 2017 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice nestačili doma v šlágri na Banskú Bystricu, ktorej podľahli 2:4.

Víťaznému gólu v závere zápasu však predchádzala neštandardne dlhá diskusia hlavného rozhodcu s videorozhodcom, po ktorej dostali oceliari možnosť využiť nové pravidlo tzv. coach challenge (trénerská výzva).

Prečítajte si tiež: Košičania sa lúčili s Petrom Bartošom s chybičkou krásy

V súboji Košíc s Banskou Bystricou totiž prišlo v 59. minúte za stavu 2:2 k spornej situácii, počas ktorej posudzovali rozhodcovia platnosť gólu hostí.

Na prekvapenie všetkých ale definitívny verdikt neprišiel ihneď po preskúmaní videozáznamu.

Hlavný rozhodca ešte informoval oboch kapitánov, že tréneri majú k dispozícii tzv. challenge, ktorým môžu nechať posúdiť inú situáciu, ktorá sa odohrala pred strelením gólu.

„O novom pravidle som síce vedel, ale netušil som, že ak si ju vezmeme a neuspejeme v nej, tak automaticky dostávame dvojminútový trest. Bola to pre mňa novinka. My sme to riskli a bohužiaľ to nevyšlo,“ povedal kapitán HC Košice Marek Hovorka.

Komédia, ktorá nemá obdobu

Tréner oceliarov Milan Jančuška považuje výsledok 2:4 za nespravodlivý, vzhľadom na to, ako sa stretnutie vyvíjalo.

Prečítajte si tiež: Peter Bartoš: Mal som zimomriavky a z oka sa mi drala slzička

„Divákom patrí poďakovanie, pretože vytvorili výbornú kulisu a v takom prostredí sa hrá veľmi dobre. Na to, v akom zložení sme hrali, keď nám chýbali až štyria hráči zo základnej zostavy, sme sa s tým popasovali veľmi dobre. Zápas sa lámal za stavu 2:1 pre nás, keď sme mali štyri čisté gólové šance. Ak by sme dali aspoň polovicu z nich a viedli o tri góly, zápas by sa zrejme skončil úplne inak,“ uviedol Jančuška.

Košický lodivod sa vyjadril aj k spornej situácii, ktorá predchádzala víťaznému gólu Banskej Bystrice.

„Komédia, ktorá sa v závere udiala, nemá obdobu. Niečo také som ešte nezažil. Boli posudzované dve situácie. Prvá, či išlo o gól nohou a druhá, či stál súperov hráč v bránkovisku. Rozhodca riešil len jednu vec a druhú nie. Je to škandál. Bližšie sa k tomu nemôžem vyjadriť, pretože by som dostal pokutu,“ povedal Jančuška.

Hráči o zmene pravidla nevedeli

K hráčom sa informácia o tom, že od 22. decembra sa mení pravidlo o “coach challenge“ nedostala.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C56TU na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C56TU na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone