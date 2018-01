Tisícky Košičanov oslavovali príchod nového roka v centre bez primátora

O polnoci zábavu zavŕšil ohňostroj.

1. jan 2018 o 1:25 (aktualizované 1. jan 2018 o 2:40) Michal Lendel

KOŠICE. Obyvatelia mesta i jeho návštevníci vítali prichádzajúci rok 2018 tradične pri pódiu pod vianočným stromom v blízkosti Immaculaty.

V nie príliš chladnom, no zato vlhkom počasí si našlo cestu na Hlavnú ulicu približne 3-tisíc ľudí.

Ešte hodinu pred polnocou stála pred pódiom ledva polovica z nich.

Zvyšok prišiel podporiť zábavu na Hlavnú z okolitých podnikov niekoľko desiatok minút pred príchodom nového roka.

Okrem kultúrneho programu, ktorý bol pripravený od 20.00 hodiny, si ľudia si spríjemňovali posledné chvíle starého roka popíjaním vareného vína a medoviny.

„Je to posledná možnosť, ako si užiť rok 2017. Čo sme zmeškali v tomto roku, budeme sa snažiť dohnať zábavou teraz,“ naznačila svoje plány Korzáru skupinka z Ťahanoviec, ktorá neodolala trhovým stánkom s vareným vínom.

Ďurica sa do Košíc tešil

Viacerých na Hlavnú prilákal aj hlavný hudobný interpret večera Adam Ďurica.

Medzi jeho fanúšikmi bola aj Miroslava z Furče, ktorá si podľa vlastných slov nemohla nechať ujsť možnosť vidieť a hlavne vypočuť si tohto speváka naživo.

„Mali sme ísť s priateľom na chatu s partiou, ale na poslednú chvíľu sme to zrušili. Máme radi jeho hudbu a preto, keď sme sa dozvedeli, že bude na Hlavnej, rozhodli sme sa prísť radšej sem,“ vysvetlila tínedžerka.

Na silvestrovskú akciu na Hlavnej sa tešil aj samotný spevák.

„Má to inú atmosféru ako inde. Je to také trošku bujaré, ale v tom dobrom slova zmysle. Viem, že Košičania si vedia užívať také koncerty. Som vďačný, že na posledný tohtoročný koncert sme dostali pozvánku práve do Košíc,“ pochvaľoval si Ďurica.

Ten rozospieval a roztancoval košické publikum svojimi najväčšími hitmi.

Oslavy bez Rašiho

Tento rok silvestrovské oslavy vynechal primátor Košíc Richard Raši aj jeho námestníčka Renáta Lenártová (obaja Smer).

Tí si už na vlaňajšej rozlúčke so starým rokom vypočuli od Košičanov piskot pri primátorovom vinši.

Jediný, ktorý našiel zo súčasného vedenia mesta odvahu predstúpiť pred verejnosť, bol druhý Rašiho námestník Martin Petruško (Smer).

Petruško pri hodnotení roka 2017 priznal, že vlaňajšok bol pre magistrát i celé mesto hektický a náročný, pričom pripomenul viaceré projekty v réžii mesta a tiež zisky titulov Európske mesto dobrovoľníctva a Európske mesto kreativity na nasledujúce obdobia.

„Úspešne pokračujeme v rekonštrukcii električkových tratí a verím tomu, že počas roka, ktorý nás čaká, ju aj na jeseň úspešne ukončíme. Rezonovala aj téma parkovania, ktorú verím, že tiež ukončíme,“ naznačil.

Košičanom okrem zdravia a lásky poprial námestník i veľa pozitívnej energie.

Po odznení hymny sa postarala o vrchol večera pyromuzikálna šou.