Muža zavraždili pre podozrenie, že im spáva so ženami

Sudca vyhovel návrhu prokurátora a vzal dvoch Medzevčanov do väzby.

2. jan 2018 o 14:49 (aktualizované 2. jan 2018 o 15:40) Róbert Bejda, Judita Čermáková

KOŠICE. Okresný súd Košice I v utorok rozhodoval o návrhu na väzobné stíhanie.

Podal ho krajský prokurátor na dvoch mužov o rómskej osady v Medzeve.

Vyšetrovateľ ich v predposledný deň minulého roka obvinil pre obzvlášť závažný zločin vraždy.

Václav G. (36) a Alojz L. (25) trávili od piatku čas v cele policajného zaistenia.

V utorok dopoludnia ich priviedla do budovy košických súdov na Štúrovej ulici policajná eskorta.

Totožnosť je neznáma

Podľa znenia obvinenia došlo k vražde vo štvrtok 28. decembra pred polnocou na lesnej ceste, nadväzujúcej na Kováčsku ulicu v Medzeve.

Alojz a Václav mali na doposiaľ nestotožneného muža zaútočiť preto, že ho podozrievali, že spáva s ich ženami.

Útok doposiaľ nezistenými predmetmi smerovali na oblasť hlavy. Podľa predbežnej správy z pitvy spôsobili mužovi mnohopočetné poranenia v podobne tržno-sečných rán a trieštivých zlomenín, niektoré mali až deformačný charakter. Príčinou smrti nebohého bolo udusenie z vdýchnutia krvi do pľúc.

Vinu popreli

Obaja podozriví boli políciou zadržaní už v piatok ráno. Spáchanie skutku popreli.

Obvinení boli v sobotu, voči uzneseniu o vznesení obvinenia podali sťažnosť.

Ako sme sa zo zdroja blízkeho polícii dozvedeli, vypočutých bolo niekoľko svedkov, ktorí prispeli k čiastočnému objasneniu trestného činu.

Svedok Kevin tvrdil, že spolu s Romanom počuli buchot a niekoho kričať "Nechajte ma! nezabite ma! nemám peniaze ani toluén!"

Potom svedok počul obvineného Václava, ako vraví: "Treba ho zabiť, lebo nám spáva so ženami."

Kevin údajne videl, ako im šiel Václav oproti a niečo odhadzoval do kríkov. Za ním kráčal obvinený Alojz, ktorý keď ich s Romanom zbadal, zišiel z cesty medzi kríky.

Svedok tvrdí, že keď k nim Václav prišiel, povedal: "Chlapci, nepoviete na mňa nič! lebo ak poviete, tak vás dám zabiť!"

Muža vraj potom videli ležať zakrvaveného na zemi. Potom zavolali políciu.

Roman opísal to, čo počul aj videl rovnako, ako Kevin.

Podali sťažnosť

Ako nás informoval hovorca krajskej prokuratúry, prokurátor podal návrh na vzatie obidvoch obvinených do väzby.

"Existuje obava, že ujdu alebo sa budú skrývať a tiež obava, že budú pokračovať v trestnej činnosti. U obv. Václava G. je aj dôvodná obava, že bude pôsobiť na svedkov," informoval nás v utorok Milan Filičko.

Okresný súd Košice I návrhu vyhovel a zobral obvinených do väzby.

"Obaja podali proti rozhodnutiu súdu sťažnosť, preto bude o väzbe s konečnou platnosťou rozhodovať Krajský súd v Košiciach," dodal Filičko.

Žiadne neviniatka

Obvinení Medzevčania nie sú žiadne neviniatka.

Václav bol doteraz osemkrát súdne trestaný za rôznu trestnú činnosť, naposledy dostal za prečin krádeže osem mesiacov s podmienečným odkladom do decembra 2018. Ak by bol uznaný vinným zo zločinu vraždy, trest za krádež by musel vykonať.

Alojz bol trestaný trikrát, tiež za rôznu trestnú činnosť. Naposledy dostal za prečin nebezpečného vyhrážania osem mesiacov s podmienečným odkladom do augusta 2018. Aj on by si musel v prípade uznania viny za vraždu tento trest "odsedieť".

Za zločin vraždy je v Trestnom zákone sadzba od 15 do 20 rokov väzenia.

Kto je mŕtvy muž?

Totožnosť obete vraždy je stále neznáma.

„Polícia naďalej vykonáva úkony smerujúce k zisteniu totožnosti nebohého muža,“ informovala nás v utorok podvečer krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.