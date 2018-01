Vancák mení špicu druhej ligy za tretiu

Košické futbalové vody hneď skraja roka rozčerila zaujímavá informácia.

3. jan 2018

Opúšťa Lokomotívu. F. Vancák si to namieril do FK Košice.(Zdroj: FC Lokomotíva Košice)

KOŠICE. František Vancák mieri z Lokomotívy do FK Košice.

Vráti sa tak do dobre známeho prostredia. V tomto klube, dlhé roky známeho pod hlavičkou Vyšného Opátskeho, hrával ešte v čase, keď bol farmou VSS Košice.

Keď sme sa v utorok s Františkom Vancákom spojili, väčšinou zhovorčivý a usmiaty futbalista sa k celej veci nechcel príliš vyjadrovať. S konštatovaním, že celá záležitosť ešte nie je stopercentne uzavretá.

A to aj napriek tomu, že na oficiálnom webe Lokomotívy už v tom čase visel článok o jeho prestupe do FK Košice.

V ňom Vancák okrem iného uviedol:

„Dlhšie som túto možnosť zvažoval, napokon som sa rozhodol vyskúšať to. Samozrejme, nebolo to ľahké rozhodovanie vzhľadom na to, že ide o nižšiu súťaž. Zavážila osoba Pavla Turczyka a ambície klubu.“

Prekvapení, ale hráčove rozhodnutie rešpektujú

Športový riaditeľ Lokomotívy Košice Róbert Jano vidí celú vec, na rozdiel od hráča, v jasných kontúrach.

„Jasne som to pochopil, že v Lokomotíve končí. V tomto znení napísal aj sms-ku trénerovi Rusnákovi, ktorý sa aktuálne vracia z Ameriky. Všetci hráči u nás majú slobodu, môžu ísť kam chcú. U Vancáka ma, vzhľadom na jeho ambície a ciele, prekvapilo len to, kam sa rozhodol ísť. Jeho rozhodnutie plne rešpektujeme, za odvedené služby pre náš klub mu ďakujeme a v ďalšej kariére prajeme všetko dobré,“ povedal nám v utorok Jano.

František Vancák prišiel z VSS Košice do Lokomotívy v auguste 2017. Hoci v žlto-modrom drese nosil kapitánsku pásku a patril k oporám mužstva, u mestského rivala hrával menej.

Celkovo odohral za Lokomotívu v druhej lige osem zápasov, strelil jeden gól. Dosiahnutú bilanciu výrazne ovplyvnilo zranenie, ktoré ho v poslednej tretine jesene vyradilo z hry.

K tomu, či mohla pri jeho súčasnom rozhodnutí zohrať nespokojnosť s vyťaženosťou na ihrisku, Jano poznamenal:

„To je predovšetkým otázka naňho. Letnú prípravu absolvoval viac-menej individuálne, neodohral žiaden prípravný zápas. V kombinácii so zranením, ktoré ho postretlo, viac ani odohrať nemohol. Konkurencia v mužstve je vysoká, snažíme sa mať zdvojené posty.“

Roztrhnuté väzy sa nepotvrdili, je fit

Prvotné prognózy po skončení jesennej časti nevyzerali u Františka Vancáka vôbec priaznivo.

Kvôli roztrhnutým väzom v kolene mal podľa prvých odhadov nasledovať u 23-ročného defenzívneho stredopoliara až polročný oddych od futbalu.

„To sa, našťastie, nepotvrdilo. Pri zákroku vo FIFA Medical centre, ktorý sme mu vybavili, sa zistilo, že väzy nie sú roztrhnuté a plastiku nie je potrebné robiť. Úplne to zmenilo obdobie jeho liečby a do zimnej prípravy by sa mal zapojiť hneď od začiatku. Potešili sme sa tomu, ale vzápätí nám oznámil svoje rozhodnutie. Urobil to však naozaj korektným spôsobom, tak ako sa má,“ uznal Jano.

Lokomotíva odštartuje zimnú prípravu v pondelok 8. januára. Manažment klubu však už intenzívne pracuje na zmenách v kádri.

Športový riaditeľ ešte konkrétne mená okrem Vancáka prezradiť nechcel, ale už v priebehu tohto týždňa vraj možno očakávať dotiahnutie jedného hráčskeho odchodu a minimálne dvoch príchodov.

Tretí tím druhej najvyššej súťaže odohrá do štartu odvetnej časti súťaže sedem prípravných zápasov proti slovenským i maďarským mužstvám, z toho až šesť vonku.

Na úvod bude 19. januára čeliť fortunaligovému Ružomberku.

TURCZYK: MÁME VEĽKÉ PLÁNY Do FK Košice by mali prísť aj ďalšie posily Stručný, ale nanajvýš jasný postoj zaujala v prípade Františka Vancáka duša klubu z Vyšného Opátskeho Pavol Turczyk. „Stále doťahujeme viacero vecí, ale v tomto prípade je to tak, Fero ide k nám. V priebehu januára by sa mal jeho prestup definitívne dotiahnuť,“ povedal nám Pavol Turczyk, kapitán, manažér i prezident FK Košice. Vancáka by z hľadiska príchodov do aktuálne druhého tímu III. ligy Východ mali v priebehu zimy nasledovať ďalší hráči. A pri otázke, čo bývalého kapitána VSS Košice presvedčilo k návratu do najvyššej regionálnej súťaže, sa Turczyk nateraz len pousmial: „Plány, ktoré máme, sú veľké a zdá sa, že sa začínajú plniť.“ (dd)