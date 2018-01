Oceliari majú viacerých adeptov na trénera

Angažovanie súčasnej dvojice by malo byť iba dočasné riešenie.

3. jan 2018 o 11:29 TASR

KOŠICE. Angažovanie trénerskej dvojice Marcel Šimurda - Peter Bartoš by malo byť iba dočasné riešenie.

Uviedli to predstavitelia hokejového klubu HC Košice, ktorí v úvode nového roka odvolali Milana Jančušku s Jergušom Bačom pre neuspokojivé výkony mužstva.

Vedenie klubu má ambíciu doplniť mladú trénerskú dvojicu, v hľadáčiku je podľa prezidenta HC Júliusa Langa 6-7 kandidátov.

Tri prehry v rade

Košickí hokejisti prehrali v závere decembra tri zápasy v rade, čo sa im stalo prvýkrát v sezóne.

Po nich prišlo k odvolaniu trénerskej dvojice, ktorú vedenie angažovalo pred sezónou 2017/2018.

"Hlavným dôvodom boli neuspokojivé výkony a herný prejav mužstva, ale aj postavenie mužstva v tabuľke. Nezodpovedá to ambíciám klubu a myslíme si, že ani schopnostiam hráčov. Chcem zdôrazniť, že nová trénerská dvojica Marcel Šimurda - Peter Bartoš je dočasným riešením. Vedenie klubu pracuje na tom, aby sme v krátkom čase doplnili túto dvojicu o ďalšieho trénera. Snažíme sa to urobiť čo najrýchlejšie, ale záleží nám v prvom rade na kvalite trénera, nie na rýchlosti jeho angažovania," uviedol prezident HC Košice Július Lang.

Vylúčené nie sú ani zmeny v tíme

Podľa predstaviteľov klubu bude hlavnou ambíciou nového trénera využiť potenciál hráčov súčasného kádra. Vylúčené však nie sú ani zmeny v tíme, tie by však mali byť v kompetencii nového kormidelníka.

"Úprimne poviem, že v tejto chvíli nie sú rozbehnuté žiadne rokovania s konkrétnym trénerom. Nejaké mená síce máme na stole, je ich asi 6-7, ale zatiaľ sme ešte s nikým z nich nerokovali. Súčasné riešenie je akýsi medzikrok. Siahli sme do interných zdrojov a dali sme šancu mladej trénerskej generácii," poznamenal Lang.

Na doobedňajšom rozkočuľovaní pred zápasom 33. kola proti Trenčínu sa trénerského kormidla ujal Šimurda, ktorému bude asistovať Bartoš.

Pre Šimurdu je to návrat k A-mužstvu po necelom roku. V sezóne 2016/2017 pôsobil ako asistent Rostislava Čadu, no pred záverom základnej časti ich vedenie odvolalo.

Návratu k tímu, navyše vo významnejšej pozícii, sa potešil.

"Je to obrovská zodpovednosť. V prvom rade však chcem povedať, že my s Peťom Bartošom nezmôžeme nič, pokiaľ nám nepomôžu hráči. Mužstvo musí ťahať za jeden koniec povrazu, inak výsledok nespraví. Niektoré veci sú nastavené dobre, takže určite nechceme všetko búrať. Ja osobne ďakujem klubu za to, že mi už ako malému chlapcovi dalo možnosť pôsobiť v klube. Toto je pre mňa obrovský krok vpred a chcem sa odvďačiť klubu," poznamenal 37-ročný tréner.

Bartoš to nečakal

Zaujímavé obdobie zažíva jeho asistent Peter Bartoš.

Ten si v predošlom domácom zápase proti Banskej Bystrici vychutnával ovácie publika, keď dal symbolickú bodku za aktívnou kariérou a presedlal na pozíciu trénera mládeže.

"Nečakal som to. Bol som pripravený na trénovanie detí, no počas tréningu sa mi dostala informácia, že sa mám dostaviť k vedeniu klubu. Povedali mi, čo je vo veci. Neváhal som nad ich ponukou," uviedol Bartoš.