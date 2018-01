Košickí aktivisti proti ťažbe uránu spochybnili dohodu s Kanadou

Žiadajú aj zrušenie memoranda medzi ministerstvom a ťažiarmi.

8. jan 2018 o 15:20 (aktualizované 8. jan 2018 o 15:38) TASR

KOŠICE. Skupina aktivistov a poslancov Košického samosprávneho kraja (KSK) spúšťa výzvu poslancom Národnej rady SR, aby Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) s Kanadou obsahovala vyslovený zákaz ťažby rádioaktívnych nerastov okrem prípadu jej schválenia v miestnych referendách v dotknutých obciach.

Zároveň má dohoda obsahovať aj zákaz používania technológie kyanidového lúhovania pri úprave nerastov.

Obe ustanovenia vyplývajú z platnej slovenskej legislatívy.

Aktivisti: Odvoláva sa na neplatný zákon

Organizačný výbor výzvy, ktorý tvoria ochranár a krajský poslanec Ladislav Rovinský, právnik Jozef Šuchta a krajský a košický mestský poslanec Jaroslav Polaček, chce pod výzvu vyzbierať čo najviac podpisov.

V spolupráci s poslancom NR SR Zsoltom Simonom (nezaradený) pritom argumentujú tým, že dohoda CETA obsahuje odvolávku na desať rokov neplatný geologický zákon, čo podľa nich môže byť zneužité a pre Slovensko a jeho obyvateľov priniesť veľké škody.

"Zmluva CETA pre SR znamená, že to, čo v nej bude zapísané, v zmysle Ústavy SR má prednosť pred právnymi predpismi SR. Pre mňa je nepochopiteľné, že keď niečo už desať rokov platí na Slovensku, prečo to nie je premietnuté do medzinárodnej zmluvy," povedal Simon na pondelkovej tlačovej konferencii v Košiciach.

Vyhlásil pritom, že nominanti Smeru-SD a premiéra Roberta Fica v tejto veci konajú v rozpore so záujmami občanov SR a platných právnych predpisov.

Podpisy pod výzvu sa budú podľa neho zbierať dovtedy, kým sa dohoda nedostane v parlamente do druhého a tretieho čítania.

"To je ten posledný moment, kedy je to treba odovzdať," povedal Simon.

Chcú spoluprácu s ďalšími regiónmi

Organizátori výzvy chcú okrem KSK a košických samospráv osloviť a požiadať o spoluprácu aj predstaviteľov ďalších regiónov a obcí, ktorých by sa mohla týkať či už ťažba uránu, alebo úprava kyanidovou technológiou nerastov.

"Budeme hovoriť aj s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Trenčianskym krajom, s dotknutými mestami a obcami, či je to Spišská Nová Ves, obce Slovenského raja, stredného Považia či Podpoľania," povedal Šuchta.

Žiadajú odstúpenie od memoranda

Aktivisti žiadajú aj zrušenie memoranda o porozumení a spolupráci z roku 2012 medzi Ministerstvom hospodárstva (MH) SR a kanadskou spoločnosťou European Uranium Resources (EUU), ktorá stála za firmou Ludovika Energy a plánovala ťažbu uránu v oblasti Jahodná pri Košiciach.

"V dohode CETA je povedané, že ak by bol súdny spor, tak tribunál, ktorý bude rozhodovať, bude brať do úvahy, či ten investor mal od členského štátu oprávnené očakávania, či mal spracovaný nejaký dokument, ktorý ho oprávňoval na to, aby mohol tú investíciu urobiť. Preto je veľmi dôležité, aby bolo toto memorandum zrušené," konštatoval Šuchta.

Na utorkovom zasadnutí Zastupiteľstva KSK budú poslanci hlasovať o návrhu, aby poverili predsedu KSK Rastislava Trnku zaslať výzvu ministrovi hospodárstva SR na odstúpenie od tohto memoranda. Návrh predkladá samotný Trnka.

Rezort hospodárstva už v minulosti odmietol, že by dohoda CETA spôsobila zhoršenie pozície štátu pri zákaze ťažby rádioaktívnych látok.

Reakcia ministerstva Na aktivistov a poslanca Zsolta Simona reagovalo ministerstvo hospodárstva vo vyjadrení, ktoré poslal hovorca rezortu Maroš Stano. Uvádza sa v ňom, že minister hospodárstva a primátor Košíc sa jasne postavili proti ťažbe uránu pri Košiciach. Od júna 2014 platí zákaz ťažby rádioaktívnych nerastov a teda aj uránu, ktorý presadil Peter Žiga ešte ako minister životného prostredia spolu s primátorom Košíc Richardom Rašim. Rezort životného prostredia odmietol žiadosť o predĺženie prieskumného územia Jahodná/Kurišková. V reakcii sa uvádza, že pokiaľ ide o memorandum uzavreté so spoločnosťou European Uranium Resources, ministerstvo hospodárstva SR aj vzhľadom na zmeny legislatívy považuje dlhodobo toto memorandum o porozumení zroku 2012 za bezpredmetný a nevykonateľný dokument. Koncom minulého roka vyzval primátor Košíc rezort hospodárstva na zrušenie memoranda a ministerstvo v najbližšom období aj pristúpi ku konkrétnym krokom a bude o nich informovať. "Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) v žiadnom prípade nevytvorí predpoklady pre snahu zahraničných banských spoločností obísť platný zákonný zákaz dobývania ložísk uránových rúd na Slovensku. A dohoda už vôbec neprinesie zhoršenie pozície štátu pri zákaze ťažby rádioaktívnych látok. Ustanovenia dohody jednoznačne pokrývajú a zaručujú základné a legitímne právo štátu regulovať vo všetkých oblastiach verejného záujmu, teda aj v oblasti ochrany životného prostredia," uvádza ministerstvo vo vyjadrení. Konkrétne zákonné podmienky na vydanie oprávnenia na podnikanie v oblasti ťažby sú mimo pôsobnosti tejto dohody a teda zostávajú bez akýchkoľvek obmedzení v platnosti. Dohoda CETA vôbec neznamená zmenu prístupu ťažobných firiem z Kanady na trh SR. "Rezort súčasne vyjadruje počudovanie nad výzvou, pretože o tomto postoji rezortu viacerí účastníci tlačovej konferencie vedia," hovorí sa vo vyjadrení. (sita)