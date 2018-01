Na Jahodnej prerušili lyžiarsku sezónu, zmizol aj technický sneh

Musia počkať na mráz a sneh.

8. jan 2018 o 17:33 Marián Kizek

KOŠICE. Pondelkové nočné lyžovanie bude na pár dní posledných športovým počinom na svahoch lyžiarskeho strediska Jahodná pri Košiciach. Stredisko od utorka dočasne preruší svoju prevádzku.

V Košiciach počas ôsmich dní tohto roka mrzlo presne dve hodiny, a to uplynulú stredu ráno.

Aktuálne maximálne teploty až do 8 stupňov Celzia výrazne zhoršili aj podmienky na lyžovanie.

Jediné lyžiarske stredisko pri Košiciach, Jahodná, ešte pri obmedzených podmienkach vydržalo trojkráľový víkend a pondelkový prvý poprázdninový deň, no ďalej to už jednoducho nešlo.

Prerušili sezónu

Od utorka si až odvolania na Jahodnej nezalyžujete.

„Ešte dnes sme fungovali, no ďalej to už nešlo. Pre nevhodné podmienky musíme od 9. januára dočasne prerušiť prevádzku vlekov. Ich opätovné spustenie nastane vtedy, keď aj na Jahodnú príde zima. Ideálne by bolo, keby napadlo aspoň 20 - 30 cm prašanu alebo nastali veľké mrazy, počas ktorých by sme stredisko zasnežili. Kedy to presne bude, momentálne nevieme, všetko to bude závisieť od poveternostných podmienok,“ povedal nám šéf tamojšieho lyžiarskeho strediska Ján Petróci.

Košičania, ktorí si chcú tento týždeň zalyžovať, to majú momentálne najbližšie na Plejsy pri Krompachoch alebo Drienicu pri Sabinove.

V týchto strediskách sú podľa údajov na ich webstránke dobré podmienky, no funguje tam len časť vlekov a zjazdoviek.

To, že je naozaj zima ako-tak pripomínajú len niektoré vyššie položené lyžiarske strediská vo Vysokých Tatrách, na ktorých je vidieť sneh aj mimo zjazdoviek.