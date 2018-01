Košický kraj môže mať nula až päť podpredsedov

Spomínajú sa mená Ďurovčík, Rusnák, Pataky, Polaček a Bečarik.

9. jan 2018 o 1:28 Marián Kizek

KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) môže mať po utorku rekordný počet podpredsedov.

Kým za éry Rudolfa Bauera bol len jeden a za Zdenka Trebuľu dvaja, šéf klubu Smeru Emil Ďurovčík by bol rád, keby ich bolo až päť.

Šéf klubu nezávislých Jaroslav Polaček to považuje za nezmysel a hovorí, že to radšej nech nebude žiaden podpredseda.



Jedným z bodov utorkového rokovania zastupiteľstva je aj voľba podpredsedov KSK, ktorých mená by mal predložiť župan Rastislav Trnka (nez.)

O tom, kto a či vôbec to niekto bude, sme sa v pondelok nedozvedeli, Trnka to chce podľa vlastných slov povedať až priamo na zastupiteľstve.



Dôvodom neistoty je najmä skutočnosť, že päť poslaneckých klubov v zastupiteľstve sa ani po niekoľko týždňových rokovaniach nedohodla so županom na nejakých spoločných kandidátoch, ktorých by vedel akceptovať.

Každý klub presadzuje svojho

Každý klub pritom presadzuje toho svojho.

Konkrétne klub Smeru svojho šéfa a bývalého vicežupana Emila Ďurovčíka, klub SaS-KDH-OĽaNO-Nova poslanca Daniela Rusnáka (KDH), klub Most – Hídu primátora Kráľovského Chlmca Karola Patakyho, klub nezávislých svojho šéfa Jaroslava Polačeka a klub Starostovia a nezávislí prednostu Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi Pavla Bečarika (SNS).



Keďže medzi dvomi, resp. až tromi kandidátmi, ktorých by si mohol osvojiť župan Trnka, nebol podľa našich zistení nikto zo Smeru, a ani z Mostu - Híd, Emil Ďurovčík navrhuje taký kompromis, s ktorým by vraj bol každý spokojný.

Ďurovčík: Aj v Bratislave je ich päť

„My navrhujeme, aby podpredsedov bolo päť a to všetci tí, ktorí aj vy spomínate. Nevidím v to žiaden problém, veď aj v Bratislavskom samosprávnom kraji ich bolo toľko a pán Trnka by sa s tým isto vedel zžiť,“ povedal nám v pondelok popoludní.



Zaujímalo nás, či to nepovažuje za plytvanie s verejnými zdrojmi ako aj to, čo by všetci piati v takom prípade robili a či by sa našlo na Úrade KSK toľko voľných kancelárií aj so sekretárkami.

„Pán župan by kompetencie každého podpredsedu určil kompetenčným listom, z ktorého by bola jasné, kto a za čo by odpovedal. S kanceláriami problém nevidím, veď pán Trnka spomínal po svojom zvolení, že chce zreorganizovať Úrad KSK. Ak prepustí pár ľudí, hneď budú voľné kancelárie. My s Mostom - Híd, SNS a časťou nezávislých poslancov máme väčšinu 31 hlasov. Preto nám trom s pánom Bečarikom a Patakym by pokojne stačila aj jedna kancelária, kde by sme sa pomestili. Všetci traja máme iné zamestnanie ako aj vlastné kancelárie, takže na KSK by sme ju nepotrebovali. A čo sa týka nákladov, my traja by sme aj tak dostávali len minimálnu mzdu 480 eur,“ skonštatoval E. Ďurovčík s tým, že ho pre voľbu podpredsedov čakajú ešte štyri rokovania a v pondelok večer nám povie, ako to napokon dopadne.



Keď sme mu však večer zavolali, skonštatoval, že sa dohodli, že sa k tejto téme vyjadria až po utorkovom rokovaní zastupiteľstva.

Päť v je podľa Polačeka nepredstaviteľný úkaz

Šéf klubu nezávislých Jaroslav Polaček považuje Ďurovčíkove slová za niečo nepredstaviteľné.

Piati podpredsedovia KSK sú podľa neho výsmechom pre všetkých ľudí v KSK, ktorí v novembri 2017 volili zmenu a zdravý rozum.

„Už len samotný ich blok, ktorý kopíruje zloženie vládnej koalície, naznačuje, o čo im v skutočnosti ide. Neverím a nestotožním sa s tým, že strany vládnej koalície Smer, Most a SNS, ktoré zdierajú túto krajinu a podporujú klientelizmus či rodinkárstvo, by sa podieľali na transparentných procesoch, či odhaľovaní korupcie v našom kraji. Chcem však veriť, že nie je pravdou, s akými nečestnými spôsobmi nominanti Smeru či Mostu – Híd presviedčali skupinu nezávislých starostov, aby popreli svoju nezávislosť a podporovali to, čo tu už roky ničí našu krajinu,“ dodal Polaček.