Trnka dostal facku. Krajské zastupiteľstvo v Košiciach trvalo len pár minút

Poslanci neschválili program, župan hovorí o obštrukcii.

9. jan 2018 o 11:22 (aktualizované 9. jan 2018 o 12:51) TASR, Marián Kizek

KOŠICE. Úvodné pracovné rokovanie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v novom volebnom období sa v utorok skončilo po necelej štvrťhodine.

Poslanci bloku strán Smer, Most-Híd, SNS a časť nezávislých poslancov okolo starostu Margecian Igora Petrika odmietla schváliť program predložený županom Rastislavom Trnkom.

Dôvodili nedodržaním termínu

Poslankyňa Smeru a košická viceprimátorka Renáta Lenártová to zdôvodnila tým, že im Úrad KSK nepredložil materiály na rokovanie 10 dní pred začiatkom rokovania zastupiteľstva, ale len 7 dní pred jeho konaním.

Zaujímalo nás, prečo podobný návrh na neschválenie programu nepredložila aj počas uplynulých štyroch rokov, keď poslanci v niektorých prípadoch dostali návrhy uznesení až v deň rokovania zastupiteľstva.

„To sa vôbec nedá porovnávať, vtedy sme ojedinele dostali nejaký aktuálny materiál až priamo na rokovanie, ale teraz išlo o všetky body programu. Dnes som prišla na zastupiteľstvo a rozhodla som sa dať taký návrh, s ktorým sa väčšina poslancov stotožnila. Očakávam, že na najbližšie rokovanie zastupiteľstva už budú všetky materiály predložené načas,“ povedala nám.

Jej návrh na neschválenie programu, ku ktorému sa pripojil aj šéf klubu Most-Híd Karol Pataky, podporilo 31 z 57 prítomných poslancov, proti hlasovali poslanci pravicovej koalície SaS-KDH-OĽaNO-NOVA a nezávislí okolo Jaroslava Polačeka.

Trnka: Je to obštrukcia

Predseda KSK Rastislav Trnka (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca), ktorý na úvod zasadnutia požiadal poslancov o ústretovosť, označil neschválenie programu za obštrukciu.

"Som sklamaný z rozhodnutia niektorých poslancov obzvlášť jedného klubu a myslím si, že sa nenaplnili ich slová, že chcú spolupracovať a pomáhať rozvoju kraja," povedal.

Sklamanie vyjadril najmä z klubu Starostov a nezávislých.

Prednesený dôvod podľa neho nebol natoľko závažný, aby sa program neschválil, pričom materiálov na rokovanie nebolo veľa a boli jednoduché.

"K porušeniu rokovacieho poriadku došlo aj z iných strán a, bohužiaľ, sme v takej úvodnej fáze a občas sa nejaké chyby stanú," konštatoval.

Kravčík pripomenul Jakabove vyjadrenie

Na zastupiteľstve neprešiel ani jeden návrh poslancov pravice a niektorých nezávislých podporujúcich župana Trnku.

Poslanec Michal Kravčík (OĽaNO) pripomenul poslancom slová krajského šéfa Mostu-Híd Eleméra Jakaba, ktorý v Korzári vyhlásil, že v KSK nebude politikárčenie ako v parlamente, pretože všetci spoločne chcú kraj rozvíjať.

„Srdce by mi zaplesalo, keby nielen poslanci Most-Hídu schválili na tomto alebo najbližšom zastupiteľstve môj návrh o tom ako najbližších päť rokov budeme rozvíjať kraj,“ skonštatoval, no ani jeho návrh nezískal dostatočnú podporu poslancov.

Petrikovci urobil presný opak sľubov

Šéf klubu Starostovia a nezávislí Igor Petrik nám ešte pred týždňom hovoril, že všetky ich rokovania smerujú k tomu, aby bola za nimi vidieť nie opozičná, ale konštruktívna robota dopredu.

Dôležité bolo podľa neho to, aby zastupiteľstvo fungovalo.

„Náš klub je nastavený na to, aby napomáhal predsedovi pre rozvoj kraja. Chceme nájsť spoločné prieniky, ktoré budú prijateľné pre nás a stotožní sa s nimi aj pán župan,“ uviedol pred týždňom.

V utorok sme sa ho chceli spýtať, prečo šiesti ich poslanci pri všetkých hlasovaniach urobili v rozpore s tým, čo povedal pre Korzár.

Starosta Margecian sa však rýchlo vytratil zo zastupiteľstva a cez telefón nám odkázal iba to, aby sme mu zavolali neskôr.

Kovačevičová: Nech Trnka vyvodí zodpovednosť

Jediná nezaradená poslankyňa Lenka Kovačevičová pri všetkých hlasovaniach podporila blok Smer-Most-SNS-nezávislí.

Ako nám povedala, ide len o náhodu, v budúcnosti nemá problém podporiť ani návrhy župana Trnku.

„To ako budem neskôr hlasovať bude závisieť od bodov programu. Dnes som sa pridala k tomuto bloku, lebo som proti porušovaniu zákonov, ktoré tu nastalo. Nie je pekné štartovať tým, že sa niečo porušuje. Nemám ale žiaden problém, aby som hlasovala aj za dobré návrhy pána predsedu, ak by ich predložil. Verím, že takýmto chybám sa v budúcnosti vyhneme. Pán Trnka má na dostatočne skúsený aparát ľudí na úrade, ak urobili chybu jeho podriadení, tak nech voči nim vyvodí zodpovednosť,“ myslí si.

Puci: Župan neakceptoval naše návrhy

Trebišovský viceprimátor a poslanec Smeru Róbert Puci nebol podľa vlastných slov prekvapený tým ako dnešné zastupiteľstvo dopadlo.

„Všetko je to o komunikácii. Ešte včera sedelo vedenie nášho klubu s pánom županom, predložili sme mu svoje požiadavky napr. aj o podpredsedoch, no ani jednu z nich neprijal. Toto je vlastne len dôsledok stavu, ktorý týmto nastal, plus sa k tomu pridalo porušenie rokovacieho poriadku pri neskoro dodaných materiáloch na rokovanie."

Mali riešiť dôležité veci

V programe rokovania pôvodne boli voľba podpredsedov KSK, zriadenie komisií zastupiteľstva a voľba ich predsedov, správy o kontrolách hlavného kontrolóra či návrhy na odvolanie riaditeľky Domova sociálnych služieb REGINA v Kráľovciach a riaditeľa Správy ciest KSK.

Na úvod zasadnutia zložil dodatočne sľub poslanec Adnan Akram, ktorý sa na decembrovom ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva nemohol zúčastniť.

Najbližšie rokovanie zastupiteľstva bude musieť byť podľa Trnku do konca januára vzhľadom na potrebu zriadenia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.