Kvitnú kvety, slnko hreje. Pozrite si predčasnú jar v Košiciach

Ani v utorok počasie vôbec nepripomínalo január.

9. jan 2018 o 13:40 (aktualizované 9. jan 2018 o 17:32) Michal Lendel, Judita Čermáková

KOŠICE. Aj v utorok pretrvávalo v Košiciach skôr jarné, než januárové počasie. Napoludnie pri hrejúcom slnku teplomer ukazoval 6,5 stupňa Celzia.

V parkoch kvitnú kvety, ožívajú vtáky, ľudia chodia oblečení skôr jarne.

Hydrometeorológovia z rôznych kútov Slovenska hlásia prekonanie viacerých teplotných rekordov.

Ako Korzár už informoval, medziročné porovnania teplôt z tohto obdobia dosahujú rozdiely aj viac ako 30 °C, keď napríklad 6. januára bola v Poprade zaznamenaná teplota 10° C, pričom presne pred rokom bolo na tomto mieste odmeraných -22,7°C.

Teploty ako v subtrópoch

Podľa vedúceho oddelenia dekoratívnej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Róberta Gregoreka súčasné počasie u nás sa podobá skôr na subtropické podnebie.

„Bežné rastlinstvo u nás, ktoré je zvyknuté na oveľa menej vyhranené prostredie z hľadiska zimy, by si aj s týmto oteplením poradilo, ak by pokračovala aj naďalej umiernená zima. Žiaľ, dá sa očakávať ešte výrazný pokles teplôt,“ uviedol odborník.

Ten sa obáva hlavne náhleho a prudkého poklesu teplôt, ktorý by mohol rastliny výrazne poškodiť.

„Ak by došlo k pozvoľnému ochladeniu, nemusí to mať nejaké zdrvujúce dôsledky. Avšak najhorší by bol prudký vpád arktického vzduchu, tak ako to sledujeme v posledných rokoch, kedy sme svedkami prudkých prechodov z jedného extrému do druhého.“

Citlivé ruže

Gregorek upozorňuje aj na to, že najviac ohrozené sú tie rastliny, ktoré majú len ľahký zimný odpočinok.

„Tieto rastliny nie sú ani tak teplomilné, no veľmi ľahko ich vyprovokuje dlhodobejšie zimné teplo. Stačí sa pozrieť napríklad na ruže, ktoré majú narašené vrcholce a vytvárajú sa aj nové listy, čo je veľmi atypické,“ vysvetlil.

Botanik tiež upozornil, že súčasné počasie môže ovplyvniť i jarné práce v záhrade.