Nezávislý župan Trnka: Nebudem rukojemníkom straníckych centrál

Pripustil, že termín pre materiály nestihli.

9. jan 2018 o 13:28 Marián Kizek

KOŠICE. Košický župan Rastislav Trnka (nez.) si takto svoju premiéru vedenia zastupiteľstva KSK isto nepredstavoval.

Po neschválení programu utorkového zastupiteľstva ako aj ďalších návrhov bol sklamaný najmä z postoja šiestich poslancov klubu Starostovia a nezávislí.

Igor Petrik (nez.), Ján Sekáč (Šport do Košíc a na Východ), Marek Čižmár (nez.), Pavol Bečarik (SNS), Dušan Tomaško (nez.), Jaroslav Hlinka (nez). mu na jednej strane deklarovali podporu a už pri prvom hlasovaní urobil presný opak.

"Som sklamaný z ich rozhodnutia, keďže pri rokovaniach vyjadrili ochotu spolupracovať a podieľať sa na rozvoji kraja.“

Termín nestihli

Župan pripustil, že pri distribúcii materiálov na rokovanie zastupiteľstva sa z rôznych príčin nestihol termín.

Zdôraznil, že išlo väčšinou o jednoduché materiály a nie o kvantá odborných textov, na ktorých preštudovanie sú potrebné hodiny čítania.

„Bohužiaľ, sme v úvodnej fáze a občas sa nejaké chyby stanú. Boli sviatky, úrad ešte nenabehol na nový spôsob fungovania. Ak budeme selektívne vyberať, kto porušil rokovací poriadok a potom si to vyčítať, nikam sa nedostaneme a spolupráca nebude možná. Ak chcú kolegovia chodiť častejšie na zastupiteľstvo, rád im to umožním...“

V úrade sú ľudia z éry predchádzajúceho župana

Pripomenul, že okrem nového riaditeľa Úradu KSK, ktorý nastúpil do funkcie tesne pred Vianocami, zatiaľ neurobil ani jednu personálnu zmenu a na Úrade tak zostali všetci ľudia z 12-ročnej éry Zdenka Trebuľu (Smer).

Reagoval aj na slová šéfa klubu Smeru a exvicežupana Emila Ďurovčíka prezentované v Korzári, ktorý chcel, aby župan navrhol až päticu poslancov (okrem seba aj Karola Patakyho z Mostu-Híd, Pavla Bečarika z SNS, Jaroslava Polačeka (nez.) a Daniela Rusnáka (KDH) za svojich zástupcov.

Trnka však podľa vlastných slov odmietol byť v tejto otázke rukojemníkom straníckych centrál.

Ďalšie zastupiteľstvo ešte v januári

„Pri debate o podpredsedoch nenastala zhoda medzi všetkými klubmi. Niektoré kluby neakceptovali, aby navrhli jedného spoločného kandidáta na podpredsedu. Nerád by som hovoril o konkrétnych menách, no verzia o piatich podpredsedoch sa nezhoduje s mojou predstavou o fungovaní kraja. Verím, že niektorí poslanci skôr, či neskôr pochopia, že toto nie je cesta ako spolupracovať na rozvoji nášho kraja. Aj mne je ľúto, že sa zatiaľ kraj neuberá tým spôsobom ako by sa mal,“ dodal.

Ďalšie zastupiteľstvo by sa malo uskutočniť ešte do konca januára, keďže podľa zákona musí najneskôr dovtedy vzniknúť komisia zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre toto volebné obdobie a musia sa zvoliť aj jej členovia.