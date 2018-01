Javorský nevylučuje u niektorých poslancov politickú korupciu

Pravica vrátila stravné lístky za niekoľkominútové zastupiteľstvo.

10. jan 2018 o 0:00 Marián Kizek

KOŠICE. Predstavitelia poslaneckých klubov podporujúcich župana Rastislava Trnku (nez.) hovoria o utorku ako o dni, keď sa naplno ukázal arogancia krajských poslancov, ktorí reprezentujú strany vládnej koalície Smer, SNS a Most-Híd.

Zároveň podľa nich tým odkryli, o čom im naozaj v skutočnosti ide, no záujmy občanov kraja to nie sú.

Novozvolený michalovský poslanec OĽaNO Milan Potocký vstával v utorok o šiestej ráno, aby bol o deviatej na rokovaní zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Vyše 60 km z domu a naspäť napokon precestoval úplne zbytočne.

„Nechápem a nerozumiem, na čo bolo toto dobré. My sme sem prišli pracovať a rokovať o bodoch, ktoré náš kraj môžu pohnúť dopredu. Kolegovia zo strán vládnej koalície však asi mali iné záujmy. Už oni musia povedať svojim voličom, aké to boli,“ uviedol.

Obštrukciou vyhodili tisíce eur von oknom

Šéf pravicového klubu Rastislav Javorský (KDH) takisto nerozumel, prečo sa väčšina poslancov radšej rozhodla zmariť rokovanie zastupiteľstva.

„Jedna vec je tých 10 dní, ktoré tie materiály majú mať poslanci k dispozícii, druhá vec je tá, že teraz nešlo o body, pre ktorých naštudovanie sa nemôže pokračovať v rokovaní. Neviem, aké sú presné náklady na jedno zastupiteľstvo. Ale určite viem, že 31 poslancov, ktorí sa rozhodli radšej nerokovať, vyhodili von oknom tisíce eur z rozpočtu kraja na to, aby len mohli napnúť svaly. Tým len dokázali, že prednejší ako obyvatelia kraja je pre nich politikárčenie.“

Podľa Javorského neporušil župan Trnka žiadne sľuby, ktoré kedy komu dal.

„Kluby vládnej koalície predniesli svoje požiadavku a on im len aj v pondelok na rokovaní povedal, ako vníma rôzne možnosti. Nechápem najmä počínanie klubu Starostov a nezávislých, ktorí už mohli mať svojho vicežupana. Pán Trnka im ponúkol, že ako svojho nástupcu navrhne aj Pavla Bečarika, no oni sa rozhodli sa pre iné riešenie. Mám až podozrenie, že dokonca môže ísť až o politickú korupciu, lebo najmä tento klub pravidelne a na počkanie mení svoj názor.“

Polaček: Priniesli primitívnosť a aroganciu moci

Podľa šéfa klubu nezávislých poslancov Jaroslava Polačeka v utorok na zastupiteľstve prehrali vďaka poslancom klubov vládnej koalície najmä občania kraja.

„Zvíťazili primitívnosť a arogancia moci, ktorú už všetci takmer dva roky predvádzajú v Bratislave a teraz sa im ju podarilo dostať do Košíc. Naopak, na našej strane zvíťazila čestnosť a odvaha. Teší ma, že 26 poslancov pravice, nezávislých a SMK ukázalo poslancom zastupujúcich zlepenec vládnej koalície, že charakter naozaj rozhoduje,“ uviedol.

Daniel Rusnák a Jaroslav Polaček. Takto počítali stravné lístky, ktoré ich kluby vrátili naspäť Úradu KSK (zdroj: Marián Kizek)

Po skončení štvrťhodinového rokovania zastupiteľstva všetkých 26 poslancov „protrnkovskej“ koalície vrátili organizačnému odboru Úradu KSK stravné lístky, na ktoré mali mať nárok.

„Urobili sme tak preto, lebo na rozdiel od tých väčšinových, nie sú naši poslanci nenažraní...“

S týmto hodnotením ale nesúhlasil šéf klubu Starostov a nezávislých Igor Petrik.

„Celé to vnímam ako PR aktivitu niektorých poslancov. Aj my sme odporučili poslancom nášho klubu, aby tie stravné lístky za zhruba 4 eurá vrátili. Je už na každého osobnom rozhodnutí, či to urobí a nemusí sa o tom nikomu zdôverovať. Určite nie sme tí, ktorí sa chodia na zastupiteľstvá kvôli stravným lístkom,“ dodal.