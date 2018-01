Podarilo sa. Anjelky postúpili v Európskom pohári do štvrťfinále

Dokázali zmazať 14-bodové manko.

11. jan 2018 o 19:47 (aktualizované 11. jan 2018 o 20:17) SITA, TASR

KOŠICE. Basketbalistky Good Angels Košice postúpili do štvrťfinále Európskeho pohára FIBA žien 2017/2018.

Vo štvrtkovej osemfinálovej domácej odvete zvíťazili nad družstvom francúzskeho Basket Landes 63:44 a zmazali 14-bodové manko z minulotýždňového prvého zápasu (55:69).

Najlepšou strelkyňou domácich sa stala Darxia Morrisová, ktorá sa prezentovala 18 bodmi.

Good Angels sa vo štvrťfinále predstavia proti talianskemu klubu Reyer Benátky.

Prvý duel ja na programe 25. januára na palubovke Košíc.

Priebeh stretnutia

Košičanky v odvete začali dobre, v úvodnej desaťminútovke si utvorili päťbodový náskok, v druhej viedli aj o 13 bodov.

Nevyšiel im však záver prvého polčasu, keď sa hostkám podarilo šesťbodovou sériou znížiť na rozdiel siedmich bodov.

Po zmene strán ako prvé skórovali Francúzky, domáce sa však postupne dostali do tempa a odskočili na 11 bodov.

Záverečná štvrtina bola v znamení GA. "Anjelky" pokračovali v skvelom výkone a päť minút pred koncom zápasu sa dostali prvýkrát v stretnutí do "postupového" 16-bodového trháku.

Košičanky viedli aj o 18 bodov, potom však skúsené hostky skorigovali na rozdiel 14 bodov.

Záver duelu opäť patril Košičankám: najprv skórovala Zuzana Žirková, obrana domácich následne zastavila niekoľko útokov hostí a postup GA potvrdila úspešnými trestnými hodmi Romana Stehlíková.

Hlasy po zápase

Peter Jankovič, tréner Good Angels: "Dievčatám som po zápase vo Francúzsku povedal, že im verím na 110%, že sú schopné zvládnuť tento zápas. Potvrdilo sa, že to bude veľmi ťažké, ale nie nereálne. Výbornou obranou sme francúzsky tím udržali na 44 bodov, čo je fantastické. Som veľmi rád, že sme to takto zvládli a divákom sme dopriali ďalšie kolo EP FIBA."

Zuzana Žirková, rozohrávačka Good Angels: "Viackrát sme to natiahli na 12 bodov, ale ony to vždy stiahli. My sme sa nepoložili a každý chvíľku ťahal pílku. Už sa tešíme na ďalšie kolo. Je to paráda."

Barbora Bálintová, rozohrávačka Good Angels: "Do zápasu sme išli s jednoznačným cieľom vyhrať o 15 bodov. Pred zápasom sme si dali cieľ vyhrať každú štvrtinu o štyri body. Boli sme trpezlivé a napokon to vyšlo."

Romana Stehlíková (hráčka Košíc): Dnes som sa snažila udržiavať v kľude, padalo mi to tam a to je fantastické. V prvom zápase sme to zbabrali, dnes sme potvrdili našu kvalitu. Vedeli sme ze musíme byt trpezlivé a vyšlo nám to."

Štatistika Výsledok štvrtkového odvetného zápasu osemfinále play-off Európskeho pohára FIBA žien 2017/2018: Good Angels Košice - Basket Landes 63:44 (32:25) štvrtiny: 15:10, 17:15, 15:11, 16:8 Zostava a body Good Angels: Morrisová 18, Žirková 9, Petersová4, Páleníková 3, Jurčenková 2 (Stehlíková 12, Bálintová 11,Sverrisdóttir 4, Šarauskaitéová 0) Najviac bodov Landes: Casasová,Bravardová, Ayimová. Rozhodovali: Kapitány (Maď.), Vetrov (Rus.),Dragos-Alin (Rum.), TH: 17/15 - 17/15, trojky: 2:1, os. chyby: 20:18 - 1300 divákov - prvý zápas 55:69 - do štvrťfinále postúpili Good Angels Košice