Nagy: Na hetrik som nemyslel

Zápas Košíc so Zvolenom sa zlomil v úvode druhej tretiny

13. jan 2018 o 8:53 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice si v šlágri 38. kola Tipsport ligy na domácom ľade poradili so Zvolenom 6:2.

O zápase rozhodol úsek na začiatku druhej tretiny, kedy oceliari strelili v priebehu 41 sekúnd tri góly.

Dvoma presnými zásahmi pomohol svojmu tímu k triumfu domáci kapitán Ladislav Nagy.

Napriek tomu, že Košičania prehrávali rýchlym úvodným gólom hostí ešte do konca prvej časti hry otočili vývoj stretnutia, keď sa dvakrát presadil Nagy.

„David Pacan mi to dvakrát parádne nahral. Je jedno kto strelí gól, dôležité je aby sa vyhrávalo. Podarilo sa nám vybudovať si dobrý náskok, ktorý však mohli Zvolenčania zmazať, ak by premenili svoje šance. My sme sa hlavne v druhej tretine trochu pobláznili a každý chcel dať gól. Vtedy nás podržal brankár Habal. V závere sme si to už postrážili a získali sme cenné tri body,“ povedal Ladislav Nagy.

Mohli pridať aj viac gólov

Zápas sa zlomil v úvode druhej tretiny, keď sa postupne trafili Jenčík, Kafka a Petráš.

Košičania vtedy viedli 5:1 a zdalo sa, že súpera zložili na kolená. „Mohli sme pridať ešte viac gólov. Nastrelili sme tam aj tyčku, ale brankár ich podržal. Nám nevyšla prvá tretina ale zvyšné dve už boli podľa našich predstáv. Keď súpera tlačíme a veľa korčuľujeme je to pre ostatné tímy náročné,“ skonštatoval Nagy.

Košický kapitán mal na hokejke hetrik, keď v záverečnom dejstve išiel spolu s Gabrielom Spilarom v prečíslení dvaja na jedného.

„Priznám sa, že ja som na hetrik ani nemyslel. Videl som voľného Gabiho v dobrej pozícii tak som mu nahral a on to pekne trafil,“ uviedol košický rodák.

Spilar: Nemôžeme podceniť žiadne mužstvo

Po tom, ako sa košickí hokejisti dostali do stredu tabuľky, radi by sa vrátili späť na vrchné pozície.

„Liga je momentálne je veľmi vyrovnaná. Nemôžeme podceniť žiadne mužstvo. Vyzerá to tak, že prvých päť tímov je mimoriadne silných. Každý zápas je veľmi ťažký a je potrebné sa na akéhokoľvek súpera dobre pripraviť,“ povedal Gabriel Spilar.

V nedeľu privítajú oceliari opäť na domácom ľade posledný tím ligy z Detvy, ktorej sa podaril husársky kúsok zdolaním lídra súťaže – Trenčín.

„Nemyslím si, že Detva hrala zlý hokej, je síce nováčikom súťaže ale nemohli donekonečna prehrávať. Aj keď sme hrali proti ním ukázali, že hokej hrať vedia. Ak podáme rovnaký výkon ako proti Zvolenu a budeme mať dobrý pohyb myslím si, žeby sme mali vyhrať,“ dodal Spilar.