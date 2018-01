Posila oceliarov zdedila meno po dedkovi a otcovi

K tímu osemnásobného majstra sa pripojil český legionár Ctirad Ovčačík.

16. jan 2018 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice majú vo svojich radoch novú posilu do obrany.

K tímu osemnásobného slovenského majstra sa pripojil český legionár Ctirad Ovčačík.

Prečítajte si tiež: Košickí hokejisti angažovali obrancu Ovčačíka

Skúsený 33-ročný bek by mal vystužiť zadné rady oceliarov pred začiatkom záverečnej fázy sezóny.

Rodák z Ostravy neskrýval pozitívne úvodné dojmy z nového pôsobiska.

„S klubom sme sa dohodli na spolupráci minulý týždeň. Chvíľu trvalo, kým som sa presunul do Košíc, ale môžem povedať, že za krátku dobu čo som tu sa mi veľmi zapáčilo mesto, štadión a páčil sa mi aj zápas s Detvou, ktorý som videl naživo. Bolo to chvíľami vyrovnané, ale potom chalani zabrali a dopadlo to pre nás dobre. Napriek tomu, že bolo menej ľudí urobili super atmosféru a páčila sa mi aj moderná kocka. Myslím si, že Košice majú profesionálne zázemie a všetko je tu na najvyššej úrovni,“ povedal Ctirad Ovčačík.

Z tímu poznal len Dudáša

Nad rozhodnutím prísť do metropoly východu príliš dlho český obranca neváhal.

„Košice sú tradičným klubom v najvyššej slovenskej súťaži. Majú obrovskú históriu a navyše povyhrávali v minulosti veľa titulov. Majú za sebou plno legiend, takže ja som bol za ponuku veľmi vďačný,“ uviedol Ovčačík.

V košickom kádri pôsobí viacero hráčov spoza rieky Moravy, no so žiadnym z nich sa osobne Ovčačík pred príchodom do tímu oceliarov nepoznal.

„Priznám sa, že viac som registroval len Martina Dudáša, ostatných chalanov som doteraz nepoznal. O niektorých som vedel z novín, keďže sledujem hokej a snažím sa mať prehľad. Postupne však chalanov spoznávam a myslím si, že spolu budeme veľmi dobe vychádzať, pretože tu je skvelá partia.“

Chcel si zahrať mimo rodnej krajiny

Celú svoju hokejovú kariéru strávil odchovanec Vítkovíc doma, kde vystriedal viacero klubov.

Najviac sezón strávil v tíme Bílí Tygři Liberec, obliekal aj dres Mladej Boleslavi či Pardubíc, kde si zahral aj hokejovú ligu majstrov.

„Mal som už chuť zahrať si mimo Česka. Myšlienka sa zrodila už pred dvoma rokmi, keď som skončil v Mladej Boleslavi. Chcel som si skúsiť zahraničie, aj keď so Slovenskom sme stále blízki susedia,“ povedal Ovčačík.

V Košiciach bol naposledy ešte ako hráč Vítkovíc počas predsezónneho turnaja, keď si stihol obzrieť aj centrum mesta.

„Myslím si, že centrum mesta je veľmi pekné a jednoznačne mi v pamäti ostal Dóm sv. Alžbety a nádherná promenáda. Zároveň je tu veľa nákupných centier, čo je typické pre veľké mestá a mne osobne to neprekáža, práve naopak.“

Má prezývku “Ofča“

S trénermi ešte nehovoril o tom, aká by mala byť jeho rola v tíme, ale predstavu o svojej pozícií už má.

„Mojím hlavným cieľom je rýchlo zapadnúť do nového tímu a byť jeho pevnou súčasťou. Chcel by som chalanom pomôcť dosiahnuť nejaký pekný úspech,“ uviedol Ovčačík, ktorý je pripravený na väčší tlak zo strany vedenia i fanúšikov.

„V českej extralige je to podobné takmer v každom jednom klube. V posledných rokoch sa extraliga veľmi vyrovnala a bodové rozdiely medzi tímami sú čoraz menšie.“

Na netradičné krstné meno si rodák z Ostravy zvykol a prezradil ako k nemu prišiel.

„Väčšinou ma volajú prezývkou, teda Ofča. Čo sa týka mena Ctirad, nie je to bežné meno ani v Česku, ale volali sa tak môj dedko aj otec, takže som to zdedil po nich. Ja už mám dvoch synov, ale v tradícii som nepokračoval. Možno sa toho ujme môj brat,“ pousmial sa Ovčačík.