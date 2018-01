Posprejované auto poslanca Djordjeviča už riešia ako trestný čin

Kamerový záznam zatiaľ k odhaleniu páchateľa neviedol.

16. jan 2018 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Kauzu posprejovaného auta miestneho poslanca Starého Mesta Michala Djordjeviča (nezávislý) už nerieši polícia ako priestupok.

„Bolo začaté trestné stíhanie pre prečin poškodzovania cudzej veci,“ informovala Korzár krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Prečítajte si tiež: Poslancovi postriekali auto nápisom Podporujem EEI

Djordjevič vyčíslil škodu vrátane umyvárky iba na 20 eur.

„Nesnažil som sa to nijako navyšovať. Neviem, ako to bude hodnotiť vyšetrovateľ, lebo som ešte nebol vypovedať. Do hranice 266 eur pre trestný čin je to ďaleko. Škodu voči poisťovni si uplatňovať nebudem, lebo mám spoluúčasť na havarijnom poistení 66 eur.“

Policajná hovorkyňa reagovala, že v tomto prípade nie je kvalifikačným momentom výška spôsobenej škody, preto nie je potrebné, aby dosiahla sumu 266 eur.

Využili kameru z brány

Na otázku, či sa podarilo odhaliť vandalov pomocou kamerového záznamu v bráne na Tatranskej ulici, kde bolo auto zaparkované, Ivanová odpovedala: „Polícia vykonáva úkony, smerujúce k zisteniu páchateľa. V danom prípade aj naďalej prebieha vyšetrovanie.“

Ako vyplýva z kamerového záznamu, fialové nápisy „Podporujem EEI“ a „EEI“ nastriekali na bok a prednú kapotu poslancovho auta vlani 28. decembra zrejme okolo 22.30 hod.

On to zistil až na druhý deň.

„Kamera zachytila s najväčšou pravdepodobnosťou starší model Citroënu Berlingo šedej farby. Jednoznačne bol dvojdverový, keďže až tri osoby vystupovali cez dvere šoféra. Dokopy boli štyria, ale iba traja mi spôsobili škodu,“ opísal Djordjevič, čo bolo vidieť na nie veľmi kvalitnom zázname, ktorý dal polícii.

Pri jeho aute sa mali zdržať asi minútu.

Kamery v aute zlyhali – vybila sa batéria

Keď informoval o incidente na svojom facebookovom profile, spomenul, že mal našťastie v aute kamery.

„Kto mi vie pomôcť s identifikáciou páchateľov, odmena ho neminie,“ odkázal.

Korzáru po čine povedal, že záznam ešte polícii neodovzdal, lebo „sa spracováva“ a postúpi jej ho potom.

Nekomentoval vtedy, či kamery naozaj zachytili tvár páchateľa a či sa dá vďaka tomu identifikovať.

Teraz uviedol, že záznam z jeho auta „bol nepoužiteľný, lebo sa vybila batéria asi polhodinu pred incidentom“.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C57BE na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C57BE na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone