Rašiho sesternica chce kúpiť mestské pozemky

Necelý rok pred voľbami je na stole predaj nehnuteľností pre jej autoumyváreň.

18. jan 2018 o 0:00 Michal Lendel, Peter Jabrik

Palčikovej autoumyváreň. Po Tempuse má záujem o časť mestských pozemkov na KVP firma Rašiho sesternice. V rukách to opäť majú poslanci.(Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Na februárovom mestskom zastupiteľstve by mali poslanci rozhodovať o predaji mestských pozemkov na Klimkovičovej ulici pre spoločnosť Wash Center, s. r. o.

Tá tam v súčasnosti prevádzkuje bezdotykovú autoumyváreň.

Prečítajte si tiež: Poslanci: Rašiho sesternica zarába vďaka Kositu

Predkladateľom materiálu je viceprimátor Martin Petruško (Smer).

Majiteľkou i konateľkou spoločnosti je Janka Palčiková, sesternica primátora Richarda Rašiho (Smer).

Ten ešte v roku 2012 predložil poslancom návrh na dočasné poverenie jej manžela Jána Palčika funkciou zastupujúceho náčelníka mestskej polície, ktoré bez výberového konania trvá dodnes.

Podľa dôvodovej správy k predaju má spoločnosť záujem o odkúpenie pozemkov vzhľadom na to, že „investovali vysoké finančné prostriedky na výstavbu autoumyvárne“.

Chcú viac, ako mali prenajaté

Wash Center chce získať tri nehnuteľnosti s celkovou výmerou 1 287 metrov štvorcových (m2).

V dôvodovej správe sa píše, že z toho už má na 532 m2 uzatvorenú nájomnú zmluvu s mestom na dobu určitú do roku 2022.

Prečítajte si tiež: Umyvárka Palčikovcov: Čo tam robil podriadený na služobnom aute?

Jeden z pozemkov má rozlohu 806 m2. V jeho vnútri je situovaný ďalší (203 m2), na ktorom stojí objekt autoumyvárne. Dovedna majú 1 009 m2.

Wash Center uhrádza ročné nájomné 4 872 eur iba za niečo viac ako polovicu plochy (za všetko by to bolo vyše 9 200 eur ročne).

Za jej okraje, ktoré kvôli autoumyvárni nemôže mesto inak využiť, teda firma neplatí.

Teraz to už chce odkúpiť celé a navyše aj ďalšiu parcelu (278 m2), ktorá sa expresne rýchlo vyčlenila z priľahlého pozemku iba 20. decembra 2017.

Len 9 dní predtým ešte plánovalo mesto zámenu celého tohto pozemku s firmou Tempus Immo, ale na zastupiteľstve to neprešlo.

Palčiková chce tak okrem 532 m2, za ktoré doteraz platila nájom, kúpiť aj ďalších 755 m2.

Podľa nej je dôvodom, aby získali zákazníci lepší komfort.

„Vypočítali sme, že asi toľko by nám bolo treba, aby to bolo komfortné na otáčanie áut. V súčasnosti je to tam zúžené a vodiči musia od vysávačov cúvať. Nejde o žiadne dramatické navýšenie plochy,“ vysvetlila Korzáru Palčiková.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C57EE na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C57EE na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na Vyskúšajte. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textomna číslo, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop ). Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk: Ročné predplatné

29 € Objednať Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Štvrťročné predplatné 9,90 € Objednať Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným Mesačné predplatné 3,90 € Objednať Už mám predplatné - prihlásiť sa S predplatným získate: neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk

viac ako 20-ročný archív Sme.sk

čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum

neobmedzený počet diskusných príspevkov

neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk

dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone