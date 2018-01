Ústavný súd zamietol sťažnosť Lesov SR v kauze Slanské lesy

Dlhoročná kauza sa týka sporu o pozemky v hodnote desiatok miliónov eur.

18. jan 2018 o 16:16 TASR

KOŠICE. Ústavný súd (ÚS) SR odmietol sťažnosť štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky v kauze Slanské lesy.

Ústavná sťažnosť sa týkala rozhodnutia Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý zrušil rozsudok Krajského súdu SR v Banskej Bystrici v trestnej veci obvinených Milana I., Ferdinanda O. a Pavla P.

Miliónová kauza

Dlhoročná kauza sa týka prevodu vlastníctva lesných a iných pozemkov v hodnote desiatok miliónov eur.

Banskobystrický krajský súd vo februári 2015 uznal podnikateľa Milana I. a notára Ferdinanda O. vinných z trestných činov podvodu a falšovania verejných listín v spolupáchateľstve.

Uložil im po dva roky odňatia slobody s podmienečným odkladom na štyri roky.

Bývalého riaditeľa Správy katastra v Trebišove Pavla P. spod obžaloby oslobodil.

Voči rozsudku sa odvolali všetky strany okrem Pavla P.

Hrozia ďalšie spory

Senát NS SR pod vedením Štefana Harabina 26. novembra 2016 rozsudok v celom rozsahu zrušil a vec vrátil krajskému súdu na opätovné prerokovanie a rozhodnutie.

Krajskému súdu vyčítal viaceré pochybenia, poukázal aj na to, že kauza sa od obdobia, kedy mali byť skutky spáchané, prerokúva viac ako 18 rokov.

Za prioritnú úlohu NS SR určil vylúčenie nezákonne získaných dôkazov.

Podnik Lesy SR sa obáva, že verdikt NS SR so sporným odôvodnením by mohol viesť k znovuotvoreniu sporu o vlastníctvo Slanských lesov a v ohrození by mohol byť majetok štátu za viac ako 100 miliónov eur.

Ústavnú sťažnosť Lesov SR odmietol II. senát ÚS SR pod vedením Sergeja Kohuta.

Stalo sa tak na neverejnom zasadnutí senátu 11. januára., potvrdila hovorkyňa ÚS SR Martina Ferencová.

"Po písomnom vyhotovení rozhodnutia bude dané rozhodnutie zaslané všetkým účastníkom konania a po nadobudnutí právoplatnosti bude rozhodnutie zverejnené na webovom sídle www.ustavnysud.sk," uviedla.

Kauza Slanské lesy

Kauza o vlastníctvo Slanských lesov sa začala v roku 1998, kedy vtedajšiemu štátnemu podniku Východoslovenské lesy zmizlo z listov vlastníctva 6 500 hektárov (ha) lesa a približne 500 ha ornej pôdy.

Pozemky na základe notárskeho osvedčenia vydaného Ferdinandom O. získala v roku 1998 vtedy 85-ročná Mária Dušičková, údajná nemanželská dcéra grófa Ladislava Károlyiho.

Ako nepeňažný vklad ich vložila do firmy Slánske lesy, s.r.o, ktorej konateľom sa stal podnikateľ Milan I., manžel Dušičkovej vnučky.

V osvedčeniach, ako tvrdí obžaloba, však boli uvedené klamlivé údaje o vlastníckom práve k nehnuteľnostiam.

Súdy následne rozhodli, že Slanské lesy sú majetkom štátu, čo v roku 2016 potvrdil aj ÚS SR.

V kauze prokurátor obžaloval trojicu mužov z východného Slovenska, stíhaní boli ako organizovaná skupina. Všetci obžalovaní vinu popreli a tvrdia, že sa trestných činov nedopustili.