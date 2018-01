Trnka: Raši sa nedokáže zmieriť s prehrou

Ako reagujú súperi v boji o košického župana.

23. jan 2018 o 19:15 Marián Kizek

KOŠICE. Košický župan Rastislav Trnka (nezávislý) sa v utorok veľmi nechcel vyjadrovať k trestnému oznámeniu Richarda Rašiho v súvislosti s možnou manipuláciou pri sčítavaní hlasov počas volieb župana.

Zopakoval, že podpredseda Smeru sa zrejme nedokáže zmieriť s vlastnou prehrou.

Pataky: Aj ja môžem byť poškodený

V poradí tretí najlepší uchádzač o post predsedu KSK Karol Pataky (Most-Híd) si nemyslí, že by Rašiho iniciatíva mohla zvrátiť výsledky volieb.

Pre primátora Kráľovského Chlmca je výsledok legitímny a prestal sa ním zaoberať po jeho oficiálnom vyhlásení.

„Ja tu nie som na to, aby som posudzoval počty hlasov. Na druhej strane chápem pána Rašiho, je to taký zaužívaný zvyk, že sa niekto z kandidátov proti ich výsledkom odvolá. A toto je jediná jeho možnosť, ako by mohol ešte zvrátiť pre neho nepriaznivé výsledky volieb. Uznávam, že ak napríklad vo Veľkých Kapušanoch bol každý deviaty hlas na predsedu KSK neplatný, asi je dakde chyba. Každý z nás, ktorí sme kandidovali na predsedu KSK, by však mohol povedať, že väčšina z tých neplatných hlasov boli jeho... Z môjho pohľadu sú výsledky volieb uzavreté, hoci možno aj ja by som sa mohol cítiť byť poškodeným po tom, čo vyšlo najavo,“ dodal.