Košičan, pôvodne obvinený z terorizmu, dostal 12 rokov

Fakty z obžaloby

Čo sa mu kladie za vinu

1. od presne nezisteného mesiaca roku 2009 v úmysle vyrobiť hromadne účinné zbrane a výbušniny v Košiciach a inde, si zadovažoval voľne dostupné komponenty ako náboje do plynových a poplašných revolverov, elektrické a mechanické časovače, čierny pušný prach, zábavnú pyrotechniku, vodárenské rúrky, plynové zapaľovače, elektrické a mechanické zápalnice, balené klince rôznych veľkostí, olovené guľôčky, manuály na výrobu nástražných výbušných systémov, granátov, tlmičov, manuály na výrobu a úpravu strelných zbraní a hromadne účinných zbraní, ktoré zhromažďoval a držal v mieste svojho prechodného bydliska v Košiciach, kde boli nájdené pri domovej prehliadke 1. januára 2012,

2. v presne nezistenej dobe od roku 2009 v Košiciach a inde, si zadovážil voľne dostupné komponenty - konkrétne zábavnú pyrotechniku, plynové zapaľovače, klince lepiace pásky a vyrobil z nich 2 kusy výbušných predmetov s črepinovým účinkom podobným ručnému granátu a tieto držal a prechovával v mieste svojho prechodného bydliska v Košiciach, kde boli nájdené pri domovej prehliadke 1. januára 2012,

3. v priebehu rokov 2008 - 2010 na presne nezistenom mieste si zadovážil 3 plynové revolvery zn. BBM model Magnum 9mm K.380 výrobné číslo M155854, zn. BBM, model Magnum 9mm K.380, zn. BBM, model Olympic 6, kalibru 22, na ktorých vymenil hlavne a zbrane prispôsobil na streľbu olovenými guličkami i slepými nábojmi, čím takto nedovolenou úpravou zmenil ich charakter z legálnych expanzných zbraní na zakázané strelné zbrane kategórie A v zmysle § 4 ods. 2 písm. c/, g/ zák. č. 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive a tieto držal v mieste svojho prechodného bydliska v Košiciach, kde dve boli nájdené pri domovej prehliadke dňa 1. januára 2012, a jeden revolver zn. Magnum bez výrobného čísla vydal otec obvineného Ladislav K. st. dňa 28. januára 2012,

4. dňa 13. januára 2011 prostredníctvom Slovenskej pošty Košice 2 zaslal MVDr. Martinovi K., majiteľovi veterinárnej a asanačnej služby v Košiciach na jeho domácu adresu dva výhražné listy s identickým textom: NEPRESTAL SI ZABIJAT ZVIERATA. OK. TVOJA VOLBA. ZVAZOVAL SOM ZE TA VYLAKAM CEZ TELEFON NA ODCHYT PSIKA A TAK SI TA PODAME. ZIAL MAS NA TO 2 CHLAPCOV. UVAZOVAL SOM ZE TA ZASTRELIM V ORDINACII ZIALBOHU NEDARI SA MI VYROBIT TLMIC - SOM TRPEZLIVY A VYNALIEZABY A TEBA ZABIJEM ANIMALS RIGHTS ARMY.

5. dňa 17. februára 2011 prostredníctvom Slovenskej pošty Košice 22 doručil do administratívnej centrály spoločnosti TESCO STORES a. s. Bratislava v Bratislave dva výhražné listy s identickým textom: SME OCHRANCI ZVIERAT ZODPOVEDNY ZA PODPALACSKE UTOKY NA POLOVNICKE ZARIADENIE NA VYCHODNOM SLOVENSKU. O NASICH AKTIVITACH SME INFORMOVALI DENNIKY SME A NOVY CAS AJ S PODROBNOSTAMI O UTOKOCH NA DOKAZ ZE JE TO NASE DIELO. OD VAS CHCEME 100 000 SLOVOM STOTISIC EUR. AK NAM NEZAPLATITE ZACNEME ZABIJAT VASICH ZAMESTNANCOV. PENIAZE NAM VYPLATITE TAKTO. V KAZDOM MAJOVOM CISLE VLOZENA BANKOMATOVA KARTA S DENNYM LIMITOM 10 000 SLOVOM DESAT TISÍC EUR. CISLO PIN BUDE 8521 ANIMALS GIRHTS ARMY

6. dňa 19. mája 2011 prostredníctvom Slovenskej pošty Košice 22 doručil MVDr. Martinovi K. na jeho domácu adresu v Košiciach výhražný list s textom: „UPRIMNE DUFAM ŽE SI SA PREZAL. ZILETKY SU OTRAVENE JEDOM NA POTKANY. TY POJDES PRVY POTOM ZDOCHNE VARGA AJ TOTH. DODRZIM SLUB ZE TA ZABIJEME. BY SI NEVERIL AKO TA NENAVIDIM. SI KOSICKY SARHA ZABIJAS PSOV A BUDES ZA TO NIEST NASLEDKY A AJ TVOJI PRIBUZNY. SPISAL SOM PRE ISTOTU ZAVET. VYROBIL SOM BOMBU PRE ISTOU AK BY VYBUCHLA AK JU PONESIEM NA MIESTO UTOKU. TAKTO LAHKO SA ROBI CASOVANA BOMBA. STACI OVLADAT ANGLICKY JAZYK MAT INTERNET A CLOVEK NAJDE CO CHCE. BOJIM SA LEN TOHO ZE KED JU BUDEM PRENASAT ZE MI VYBUCHNE. V ZIME ZIAL KOLI POCASIU STRELNY PRACH MOZE ZLYHAT. ZABIJEME TA SKÔR CI NESKÔR. ANIMAL RIGHTS ARMY." K listu priložil obálku s prilepenými dvoma žiletkami zn. ASTRA Superior Platinum a náčrt bomby s popisom jednotlivých častí,

7. dňa 22. novembra 2011 prostredníctvom Slovenskej pošty v Košiciach zaslal Univerzite veterinárneho lekárstva na ulici Komenského v Košiciach výhražný list s textom: „HLASIME SA K TYMTO PODPALACSKYM UTOKOM 14 7 ROVNE FIRMA COBER 11 11 CIERNA NAD TIS - SENNIK 14 11 SKAROS POLOV. CHATKA. OKAMZITE PRESTAN SPOLUPRACOVAT S ASANACNO. SLUZ. MARTINA KRALA INAK UBLIZIME ZAMESTNANCOM ANIMALS ARMY",

8. v presne nezistenom čase a na nezistenom mieste zostrojil nástražný výbušný systém zložený z knihy E. H. Remarqua „Čas žitia a čas umierania" so zábavnou pyrotechnikou a iniciačným mechanizmom, ktorý by po otvorení knihy explodoval a dňa 21. decembra 2011 ho doručil prostredníctvom Slovenskej pošty v Košiciach MVDr. Martinovi K. na jeho domácu adresu v Košiciach a ohrozil tým jeho zdravie a zdravie členov jeho domácnosti,

9. v presne nezistenom čase a na nezistenom mieste zostrojil nástražný výbušný systém pozostávajúci z knihy Umberta Eca „Meno ruže" so zábavnou pyrotechnikou a iniciačným mechanizmom, ktorý by po otvorení knihy explodoval a dňa 22. decembra 2011 ho doručil prostredníctvom Slovenskej pošty v Košiciach do Centrálnej kancelárie spoločnosti Tesco Stores SR a. s. do Bratislavy a ohrozil tak zdravie zamestnancov spoločnosti, Márii N. a Niny V.,

10. v presne nezistenom čase a na nezistenom mieste zostrojil nástražný výbušný systém pozostávajúci z obojstranne uzavretej kovovej rúrky o dĺžke 18 cm naplnenej výbušným čiernym prachom s 21 kusmi klincov dĺžky 12,5 cm s aktívnym časovacím elektronickým mechanizmom a dňa 28. decembra 2011 o 17.13 hod. ho umiestnil do kovového odpadkového koša pri vchode do prevádzky rýchleho občerstvenia spol. Franchise Holder Mc Donalds, ktorú prevádzkuje spol. Tamás s. r. o. na ulici Protifašistických bojovníkov č. 6 v Košiciach.O 17.32 hod. počas riadnej prevádzky občerstvenia došlo k jeho výbuchu a explóziou došlo k ohrozeniu života a zdravia väčšieho počtu hostí prevádzky i okoloidúcich osôb a súčasne ku škode na budove a zariadení, čím spoločnosti Tamás s. r. o. vznikla škoda vo výške najmenej 1 927,70 EUR a k vážnejšiemu následku nedošlo len v dôsledku nesprávneho konštrukčného riešenia nástražného výbušného systému.