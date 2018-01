Poslanec žiada od Rašiho politickú zodpovednosť za kauzy

Mesto odmieta kritiku, hovorí o úspechoch.

24. jan 2018 o 16:18 SITA

KOŠICE. Košický nezávislý mestský poslanec Miroslav Špak v stredu vyzval primátora Košíc Richarda Rašiho na vyvodenie politickej zodpovednosti za kauzy, ktoré ohrozujú rozpočet mesta.

Na otázku novinárov, či žiada, aby primátor Raši okamžite odstúpil, Špak odvetil, že on len kladie otázky. Podľa neho však Raši "hodil štyri kamene".



Špak informoval v stredu na tlačovej besede o výsledkoch vedenia mesta na čele s primátorom Rašim v mestskom parlamente od roku 2014.

Špak: Všetko ostane na nové vedenie mesta

Podľa Špaka mesto raz bude musieť uhradiť zatiaľ vyše 20 miliónov eur.

„Pravdepodobne ani jedno jediné euro Raši za svojej vlády nevyplatí, všetko posunul na nové vedenie mesta,“ povedal Špak.

Špak poukázal na to, že mesto Košice musí zaplatiť 5,6 milióna eur za to, že rekonštrukcia stavby Kasárne – Kulturpark v rámci veľkej investičnej akcie EHMK 2013 nebola ukončená v termíne.

Uviedol, že ešte stále sa rieši 56 reklamácií na stavbe, ktorá bola ukončená v roku 2013.

Kritizoval aj realizáciu stavby IKD – rekonštrukciu električiek, ktorá spôsobila veľké problémy obyvateľom mesta.

Špak tvrdí, že všetky chyby, prestoje a náklady navyše „sú len a len chybou Rašiho a jeho vedenia, alebo skôr nevedenia“.

Položil otázky

Špak sa vyjadril aj ku kauze v súvislosti s druhou etapou modernizácie električkových tratí, na ktorú mesto čerpalo eurofondy.

Mesto musí z poskytnutého príspevku vrátiť 14,5 milióna eur, pretože si do nákladov neoprávnene zarátalo aj DPH.

Špak tvrdí, že s odborníkmi prešiel celú kauzu a od začiatku bola DPH neoprávneným výdavkom podľa príručky, EÚ nemenila počas možnosti čerpania z tohto operačného programu podmienky.

Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku medzi ministerstvom dopravy a Mestom Košice bola podpísaná na jeseň 2016 a tam DPH zahrnuli.

Špak položil v tejto súvislosti viacero otázok - Kto je zodpovedný za prípravu zmluvy, jej kontrolu? Primátor? Konal Richard Raši v medziach zákona? Konal s ohľadom na mesto? Konal v prospech občanov, alebo sledoval vlastný prospech?

Problém s parkovaním

Špak pripomenul aktuálne Rašiho stanovisko: „Chcem, aby parkovanie v Košiciach bolo doriešené bez EEI.“

Poslanec v tejto súvislosti informoval o ďalšej nečinnosti primátora.

„V septembri 2016 Raši jasne povedal, že už pripravuje analýzu. Rok a pol prešiel a nič i napriek uzneseniu, ktoré ho k tomu zaviazalo. Ďalšie uznesenie, ktoré ignoroval a ani na poslednej mestskej rade analýzu nepredložil, súviselo s dopadmi na mestskú kasu v prípade rozlúčenia sa s firmou EEI. Nič. Ani riadok. Poslanci mestského zastupiteľstva ho zaviazali už dvakrát. Primátor nekonal,“ uviedol Špak.

Kritike podrobil aj činnosť košickej mestskej polície, ktorá nedostatočne kontroluje parkovanie v spoplatnených zónach a mesto tak prichádza o peniaze.

Mesto: Nech bude tých kameňov čo najviac

Mesto sa vyjadrilo ku kritike prostredníctvom hovorkyne Lindy Šnajdárovej.

„Na úvod sa chceme ospravedlniť, ale kto si vypočul, prečítal, alebo pozrel tvrdenia pána poslanca Špaka, tak pravdepodobne rovnako ako my, neporozumel mnohým informáciám, ktoré prezentoval. Pán poslanec označil úspešný projekt EHMK 2013, ktorý zviditeľnil Košice spôsobom ako nikdy doteraz žiadne iné mesto na Slovensku a v Košiciach bolo v rámci neho preinvestovaných vyše 100 miliónov eur a modernizáciu mestskej hromadnej dopravy, v rámci ktorej bude v rokoch 2012 – 2018 preinvestovaných v Košiciach celkovo 250 miliónov eur, čo je najväčšia investícia do skvalitnenia života obyvateľov za uplynulých 30 rokov, za kamene primátora mesta Košice, ktoré hodil do Košičanov. Ak je teda 350 preinvestovaných miliónov kameňom, tak nech tých kameňov bude v Košiciach čo najviac,“ uvádza sa v reakcii mesta.



Podľa vedenia mesta Špak týmito vyjadreniami opäť potvrdil nielen svoju nekompetentnosť, ale aj neznalosť biblického: „Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom“ a obrátil si ho na obraz svojich politických ambícií.

„Primátor Richard Raši už avizoval, že nebude kandidovať v novembrových komunálnych voľbách, takže tieto útoky pána Špaka považuje za skutočne úplne zbytočné,“ uvádza mesto.