Proces blahorečenia Anky Kolesárovej je pred ukončením

Rodáčku z Vysokej nad Uhom zastrelil vojak.

25. jan 2018 o 18:02 TASR

KOŠICE. Proces blahorečenia Slovenky Anky Kolesárovej je podľa košického rímskokatolíckeho arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera pred ukončením.

"Myslím si, že vo februári alebo v marci by mal zaznieť verdikt, pretože po diecéznej fáze prípravy jej procesu je teraz rímska fáza. V nej sú tri štácie. Prvá štácia bola, že to išlo na historickú komisiu - teda medzi kardinálov a medzi expertov na históriu. Teraz je teologická fáza, to znamená druhá fáza a potom je ešte kardinálska fáza, keď už predložia Svätému otcovi odporúčanie, aby vydal dekrét o Božej služobníčke, aby bola vyhlásená za blahoslavenú. Myslím, že sme v poslednej fáze a možnože tohto roku sa dožijeme aj tohto dekrétu," uviedol Bober.

Zastrelil ju vojak

Rodáčka z Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce 16-ročná Anka Kolesárová zahynula 22. novembra 1944 pri prechode frontu.

"Jeden z vojakov, ktorý bol podgurážený, vstúpil do jej domu, žiadal od nej intímne záležitosti. Nechcela sa mu podvoliť, preto ju zastrelil. Bola verná tomu, že chce byť panna a chcela ostať neporušená, tak sa bránila aj takým spôsobom. To hrdinstvo sa považuje za mučeníctvo," priblížil Bober.

Ako dodal, vybrali ju spomedzi mladých ako príklad, že sa netreba prispôsobovať situácii, dobe a nevyužívať alebo neprekrúcať svoje svedomie.

Vo farskej kronike v Pavlovciach nad Uhom sa o jej smrti nachádza zápis z roku 1944, ktorý urobil tamojší farár - dekan Anton Lukáč. Svedectvo podpísalo päť svedkov.

Pri tomto hrdinskom čine ju podľa zápisu posilňoval eucharistický Kristus, lebo predtým pristúpila k svätej spovedi a k svätému prijímaniu.

Jej hrob je dodnes cieľom pútnikov z celého Slovenska, najmä z radov mládeže.