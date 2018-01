Harabin: Bol by som lepší prezident ako ten úžerník a daňový podvodník

O zbieraní podpisov na akcii matice vraj nevie, no teší ho to.

29. jan 2018 o 0:00 Marián Kizek

KOŠICE. Bývalý minister spravodlivosti či exšéf Najvyššieho súdu Štefan Harabin vraví, že nemá priame informácie o tom, že sa na večierku Matice slovenskej v Košiciach mali zbierať podpisy pre jeho možnú prezidentskú kandidatúru.

No podľa vlastných slov ho to teší.

Rodák z východného Slovenska Štefan Harabin momentálne pôsobí ako radový sudca trestno-právneho kolégia Najvyššieho súdu SR.

Svoju prezidentskú kandidatúru zatiaľ nepotvrdil, no ani nevylúčil.

Nášmu denníku povedal, že by bol určite lepším prezidentom ako iný človek, ktorý je „úžerník a daňový podvodník“.

Podpisy mu zbierali aj v Dunajskej Strede

„Ja som počul, že v Dunajskej Strede sa zbierajú petičné podpisy na moju kandidatúru na prezidenta. Ak je v Košiciach to isté, čo v Dunajskej Strede, tak to ide mimo moju osobu. Môžem ale povedať toľko, že ma to mimoriadne teší, že sa tak stalo.“

Harabin zdôraznil, že chodí do rôznych médií a píše aj rôzne články, kde prezentuje svoje názory a stanoviská.

