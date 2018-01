Vracanie eurofondov: Vláda odklepla Košiciam návratnú pôžičku 14,5 milióna

Mesto hovorí o zmene pravidiel počas hry.

31. jan 2018 o 11:32 (aktualizované 31. jan 2018 o 15:52) TASR, SITA

BRATISLAVA, KOŠICE. Ministerstvo financií poskytne mestu Košice návratnú finančnú výpomoc v objeme 14,5 milióna eur na projekt Modernizácie električkových tratí (MET).

V stredu ju odsúhlasila vláda, ktorá ministrovi financií Petrovi Kažimírovi (Smer-SD) uložila uvoľniť prostriedky jednorazovo do 28. februára.

Košice, ktoré modernizujú električkové trate, sa ocitli v situácii, keď musia vrátiť 14,5 milióna eur z eurofondov.

Magistrát hovorí o zmene pravidiel počas hry

Magistrát tvrdí, že k tomu došlo pre zmenu podmienok v rámci projektu.

V minulom roku dostali Košice oznámenie, že rozhodnutím Európskej komisie im bolo pozastavené čerpanie oprávnených výdavkov na DPH.

Prečítajte si tiež: Šok číslo 2: Košice musia vrátiť ďalších 14,5 milióna eur z eurofondov

V nadväznosti na toto rozhodnutie boli krátené zdroje na realizáciu stavby MET vo výške 20 percent.

"Mesto Košice malo vo schválenom rozpočte na roky 2017 a 2018 zahrnutý nenávratný finančný príspevok vrátane DPH a pozastavením jeho vyplácania zo strany riadiaceho orgánu došlo k neočakávanému výpadku príjmov s vážnym ohrozením financovania ostatných rozpočtovaných výdavkov," odôvodňuje v materiáli rezort financií.

Bezúročná návratná finančná výpomoc zodpovedá sume dane z pridanej hodnoty.

Rezort stojí na strane mesta

Ako ministerstvo pripomína, DPH bola zahrnutá v zmluve o nenávratnom finančnom príspevku schválenej riadiacim orgánom.

Rozhodnutie EK bolo podľa neho nepredvídateľné a zmenilo pravidlá v prebiehajúcom projekte, ktorý už mal nastavené parametre.

"Rokovania medzi Slovenskou republikou a EK ohľadom oprávnenosti DPH pri projektoch miest zameraných na výstavbu a rekonštrukciu dopravnej infraštruktúry prebiehajú už rok. Podľa súčasného názoru EK je pre mestá, ktoré sú vlastníkom dopravnej infraštruktúry, ale jej správu následne zabezpečujú dopravné podniky (platcovia DPH), neoprávnené požadovať, aby bola DPH oprávneným výdavkom," uviedol rezort.

Z uvedeného dôvodu nebola mestu Košice zo strany EK doteraz schválená DPH ako oprávnený výdavok.

Vláda na zasadnutí 13. decembra 2017 uložila podpredsedovi pre investície Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) rokovať s EK o zmene pravidiel pre čerpanie prostriedkov z EÚ, aby nedochádzalo k neočakávanému zvýšeniu spolufinancovania v strede programového obdobia.

Pellegrini: Rokovania sa vyvíjajú pozitívne

Pellegrini dostal termín do 30. júna 2018. O stave rokovaní informoval kolegov vo vláde.

Médiám naznačil, že sa vyvíjajú pozitívne.

"Je veľká šanca, že sa nám podarí udržať doterajšiu interpretáciu nariadení. Keďže z infraštruktúry u neplatcu DPH nie sú generované tržby, v prípade Košíc a takisto Bratislavy totiž vlastnenie koľajníc negeneruje žiadne tržby, mali by sme obhájiť pozíciu, že DPH by mala byť uznateľným výdavkom. Tým pádom by mesto Košice nemalo mať problém návratnú finančnú výpomoc, ktorú dnes dostalo, vrátiť do štátneho rozpočtu," uviedol podpredseda vlády.

Reakcia mesta

"Vítame rozhodnutie vlády, ktorá vyhovela žiadosti mesta Košice o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc a ďakujeme za pochopenie situácie, v ktorej mesto Košice muselo o túto finančnú výpomoc požiadať vzhľadom na zmenu podmienok v rámci realizovaného projektu modernizácie električkových tratí," reagovalo prostredníctvom hovorkyne Lindy Šnajdárovej mesto Košice.

Ako uviedla Šnajdárová, mesto sa ocitlo v situácii, ktorú nespôsobilo, ale muselo na ňu zareagovať.

V súčasnosti čaká na výsledok rokovaní s Európskou komisiou a zároveň ďalej realizuje projekt MET, ktorý má byť ukončený v auguste 2018.

Preto požiadalo ministerstvo financií o prekrytie finančného výpadku DPH z rokov 2017 a 2018 formou bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 14,5 mil. eur.

Jej splatnosť je do konca roku 2019, lebo problematika DPH musí byť jednoznačne v priebehu tohto roka, alebo najneskôr v roku 2019 uzavretá.

Šnajdárová informovala, že poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci pre mesto Košice je okrem súhlasu vlády s jej poskytnutím podmienené aj súhlasom poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach s jej prijatím.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach sa tým bude zaoberať na najbližšom rokovaní 12. februára.