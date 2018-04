Prezident Buckiso odchádza z košického U.S. Steelu

Náhradou môže byť aj Slovák. Ktoré mená sa spomínajú?

3. apr 2018 o 0:00 Marián Kizek, das

KOŠICE. Košický U.S. Steel bude mať už onedlho nového prezidenta. Ten doterajší, Scott Buckiso, sa presunie do amerického mesta Gary v štáte Indiana, kde by mal podľa našich informácií šéfovať tamojšiemu závodu U.S. Steelu Gary Works.

Scott Buckiso pracuje pre americkú korporáciu od roku 1990, do Košíc sa dostal na jar 2015 po tom, čo predtým vystriedal viacero manažérskych pozícií v rôznych prevádzkach U.S. Steelu v USA, Kanade a Srbsku.

V rokoch 2009 - 2011 dokonca pracoval aj ako manažér finišingu v Gary Works, k michiganskému jazeru by sa teda mal najneskôr v máji vrátiť.

Od železiarní sa nám k tejto personálnej zmene nepodarilo v pondelok získať vyjadrenie.

Odchádza v najlepšom, ale...

Buckiso odchádza z Košíc takpovediac v najlepšom, keď sú výrobné kapacity spoločnosti využívané na 102 percent a rastú aj ceny, za ktoré železiarne predávajú svoju produkciu odberateľom na celom svete.

V životopise tohto rodáka z Pittsburgu sa určite bude pozitívne vynímať aj to, že železiarne vykázali za uplynulý rok hrubý zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 327 miliónov USD, finančne porovnateľný bol z jeho pohľadu aj rok 2016.

Akcionári mohli byť nespokojní iba s rokom 2015, kedy zisk nedosiahol ani 48 miliónov dolárov.

V tom roku však Buckiso šéfoval železiarňam len 7 mesiacov, keďže od 1. mája 2015 nahradil Georgea Babcokea, ktorý z Košíc odišiel rovno do dôchodku.

Zisky na úkor investícií

Kým z krátkodobého pohľadu finančných ziskov pre akcionárov bolo Buckisove pôsobenie v Košiciach výhrou, zo strednodobého a dlhodobého hľadiska to už také jednoznačné zďaleka nie je.

Počas šéfovania aktuálneho prezidenta boli investície z vlastných zdrojov do výrobných zariadení podniku značne „diétne“.

Ak sa už aj nejaké realizovali, tak väčšinou išlo o investície do zlepšenia ekológie, na ktoré dostal U.S. Steel aj peniaze z eurofondov.

Málo výrobkov s vyššou pridanou hodnotou

Nielen niektorí analytici, ale aj čínski „pytači“ z He Steel Group, ktorí majú záujem o kúpu železiarní, po návšteve košickej fabriky skonštatovali, že na to, aby sa vyrovnali aspoň bežnej západoeuŕopskej hutníckej fabrike, bolo by tu potrebné naliať obrovské investície.

