Basketbalový klub Good Angels Košice končí

Jendrichovský: Na Slovensku sa nedá pokračovať v profesionálnom športe.

4. apr 2018 o 14:06 (aktualizované 4. apr 2018 o 15:49) SITA, TASR

KOŠICE. Nastávajúca finálová séria s Ružomberkom bude posledná pre družstvo Good Angels Košice v slovenskej extralige basketbalistiek.

Generálny manažér tímu Daniel Jendrichovský potvrdil, že značka Good Angels končí a od budúcej sezóny ju v najvyššej slovenskej súťaži nahradí Akadémia Young Angels.

"Či sa niekedy ešte Good Angels vráti na scénu, ukáže budúcnosť. Sedemnásť rokov, počas ktorých sme boli stále vo finále extraligy, má svoj koniec. Nechcem nikoho viniť, došiel som na koniec svojej cesty. Verím, že dievčatá sa vo finále pobijú o to, aby skončili s číslom 15 v počte majstrovských titulov v rade. Bude to pekná výzva aj pre ostatné kluby prekonať to," uviedol Daniel Jendrichovský na stredajšom brífingu v Košiciach.

Veril v zmenu zákona aj priorít mesta Košice

Jendrichovský nechcel otvorene hovoriť o dôvodoch svojho konca v klube, ktorého značku roky úspešne budoval aj na medzinárodnej scéne.

Priamo však povedal, že profesionálny šport na úrovni sa na Slovensku robiť nedá.

Jendichovský však z basketbalu neodíde, naplno sa bude venovať mládeži.

"Neutekám z boja. Naďalej sa budem starať o približne 250 detí v 14 družstvách, ktorým budem venovať všetku energiu. Good Angels nekrachuje a neostanú po nás ani nevyplatené dlhy či nedokončené kontroly. Je to rozhodnutie, ktoré som vykonal už dávno a posledné dva roky som to ťahal nasilu. Verím, že príde aj posledná jahôdka na pomyselnej torte a ak ešte niekomu na Good Angels záleží, tak nech nás príde povzbudiť vo finále proti Ružomberku."

Ďalšie mŕtve športovisko

V najvyššej slovenskej súťaži bude po jeho rozhodnutí pôsobiť mládežnícky tím Young Angels, ktorého domovským stánkom však pravdepodobne nebude Angels aréna.

"Mrzí ma, že táto aréna, v ktorej sme zažili krásne roky, bude od 1. júna zatvorená a stane sa z nej ďalšie mŕtve košické športovisko. Toto ma mrzí najviac. Ja by som túto halu prevádzkoval rád aj ďalej, ale už tri roky sme v núdzovom stave a v patovej situácii, z ktorej nie je východisko. Tak je to so všetkými športoviskami v tomto meste. Stále počúvame o výstavbe futbalového štadióna na neviem koľko etáp, o tenisovom centre, ktoré ešte ani nezačali stavať a podobne. Všetci si doteraz mysleli, že ja túto halu zveľadím za vlastné peniaze, ale ja ich dám radšej do mládeže. Kým táto hala nespadne, tak asi nikoho nebude zaujímať. Mrzí ma to, pretože je od rána do večera vyťažená športom," dodal Jendrichovský.

Tím Young Angels bude podľa webu kosiceonline.sk fungovať v poloprofesionálnych podmienkach.

"Ak sa bavíme o podmienkach týkajúcich sa trénerov a súťaží, tak v tomto smere podmienky mať budú. Naďalej budeme hrať s tromi družstvami v európskych mládežníckych súťažiach. Ak sa však bavíme o platoch, tak peniaze za to dostávať nebudú. Aj keď nevylučujem, že tu zostane pár starších hráčok, ktoré budú pôsobiť na poloamatérskej úrovni.“

Situáciu môže zmeniť už len zázrak

Účasť v Európskom pohári FIBA či ešte prestížnejšej Eurolige je nereálna.

"Máme ešte na dva roky predplatené miesto vo Východoeurópskej lige, ktorá je skvelý projekt. Otázka je, akú kvalitu budeme mať. Aby sme tam neboli len na oštaru,“ poznamenal D. Jendrichovský.

Súčasné rozhodnutie šéfa klubu je definitívne a situáciu môže zmeniť už len zázrak.

"Do 15. júna môže hocikto kúpiť klub. Prebrať ho a prihlásiť sa do FIBA Cupu. Neverím, že sa taký blázon nájde, ale ak áno, tak mu veľmi rád uvoľním svoju stoličku a budem mu pomáhať,“ doplnil Daniel Jendrichovský, ktorý svoje rozhodnutie oznámil tímu so značným predstihom.

Skvelá štatistika klubu

"Anjelky" dlhodobo dominujú slovenskej najvyššej súťaži, inak to nebolo ani v práve vrcholiacom ročníku 2017/2018.

V základnej časti utrpeli jedinú prehru, v poslednom kole podľahli Piešťanom.

V nadstavbe ani vo vyraďovacej časti neokúsili trpkosť prehry ani raz.

Good Angels navyše majú za sebou aj úspešné vystúpenia na medzinárodnej scéne - V Európskom pohári FIBA sa dostali až do štvrťfinále, vo Východoeurópskej lige dokázali obhájiť titul.

Z historického a medzinárodného hľadiska sa Košičanky dočkali najväčšej slávy v sezóne 2012/2013, keď sa klub prebojoval až na záverečný turnaj Final Eight prestížnej Euroligy a po postupe do Final Four napokon obsadil 4. miesto.

V ruskom Jekaterinburgu vtedy košické hráčky v súboji o bronzové medaily nestačili na súperky z francúzskeho Bourges (57:65).

Správu budeme aktualizovať.

