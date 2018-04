Ersék: Diaľnica pri Košiciach je jediná na Slovensku, ktorá nemešká

Ušetrí sa až 14 minút oproti starej ceste.

4. apr 2018 o 14:21 (aktualizované 4. apr 2018 o 18:55) Boris Macko, Judita Čermáková

Agentúrny text sme nahradili autorským článkom redakcie Korzára.

KOŠICE. Nový úsek diaľnice dlhý 14,4 km majú autá prejsť za 8 minút, čo je oproti starej 23-kilometrovej ceste rozdiel až 14 minút.

Na stavbe pracuje okolo 400 robotníkov, práce nemajú spomaliť ani hniezdiace orly.

Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) vyjadril s výsledkom včerajšieho kontrolného dňa na rozostavanom úseku diaľnice D1 Budimír – Bidovce spokojnosť.

Podľa neho ide o jedinú časť diaľničnej výstavby na Slovensku, kde práce nemajú sklz.

„Sme takmer v polovici výstavby a vidieť, že napreduje vo všetkých smeroch. Je to najvýchodnejší úsek našej najdôležitejšej diaľnice. Jeho význam je však aj lokálny a po dobudovaní odbremení mesto od tranzitnej dopravy z východu aj z juhu,“ povedal v stredu minister novinárom s tým, že plánovaný termín – koniec roka 2019 je reálny.

Ako informovali, úsek dlhý 14,4 km majú po dokončení autá prejsť za 8 minút, čo je oproti starej ceste, ktorá má 23 km, rozdiel až 14 minút.

Okrem ušetrenia času by mali motoristi dosiahnuť aj zhruba 14-percentnú finančnú úsporu na palive.

Budúca diaľnica sa v Budimíre napojí na diaľnicu D1 z Prešova.

V časti Košické Olšany je plánované napojenie na rýchlostnú cestu R2 Košice, Šaca – Košické Olšany.

S vodou vraj rátali

Počas víkendových povodní sa niektoré časti stavby ocitli pod vodou, napríklad piliere rozostavaného mosta pri Vajkovciach.

Poradca generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti pre investičnú výstavbu Peter Gandl tvrdí, že pri tejto stavbe sa so zložitými hydrogeologickými podmienkami počítalo.

„Tu je ťažkou úlohou odvodnenie povrchu stavby, ktorá musí vedieť fungovať aj v budúcnosti i v období topenia snehu či jarných dažďov. Zložité melioračné práce už boli urobené,“ reagoval Gandl.

Na orla berú ohľad

Érsek pozval na kontrolný deň aj ministra životného prostredia Lászlóa Solymosa (Most-Híd).

Dôvodom bol vzácny, chránený orol kráľovský, ktorý hniezdi neďaleko budúcej diaľnice.

„Som rád, že zhotoviteľ berie ohľad aj na ochranu prírody. Kým tu hniezdiaci orol vychová mláďatá, tak sa práce v okolí hniezda utlmujú, no nespôsobí to sklz. Aj to je dôkaz, že cesty a obchvaty by sa mali stavať s rešpektom k prírode,“ uviedol Solymos.

Kadiaľ povedie nová diaľnica

Začiatok úseku bude tvoriť novovybudovaná mimoúrovňová križovatka Budimír s pokračovaním cez údolie Torysy, ktorú bude pretínať nový, 542 metrov dlhý most.

Ďalej bude cesta smerovať k najväčšej mimoúrovňovej križovatke diaľnice a rýchlostnej cesty „Košické Olšany“.

Tam sa stavba rozdelí na pokračovanie samotnej D1 a na výstavbu krátkeho úseku rýchlostnej cesty R2/R4 po mimoúrovňovú križovatku „Hrašovík“ v dĺžke 1,1 km.

Samotná diaľnica D1 bude pokračovať cez miernu pahorkatinu, kde sa v stúpaní rozšíri o tretí prídavný pruh pre pomalé vozidlá.

Momentálne sa stavebné práce sústredia do mimoúrovňovej križovatky Bidovce, ktorá presmeruje dopravu v smere Košice – Prešov po novej vetve križovatky.

Uvoľní sa tak stavenisko v priestore existujúcej diaľnice.

Projekt výstavby úseku D1 Budimír – Bidovce je spolufinancovaný z európskych zdrojov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Celková zmluvná hodnota diela vrátane 10 % rezervy je 197,4 milióna eur bez DPH.

R2 Košické Olšany – Šaca

Minister ďalej informoval, že v tomto roku bude vypísaná súťaž na rýchlostnú cestu R2 Košické Olšany – Šaca, ktorá má byť jedným z pokračovaní rozostavanej diaľnice.

Bol by som rád, aby verejné obstarávanie prebehlo čo najrýchlejšie práve kvôli neustálym námietkam a pripomienkam. Tento úsek bude dokončením obchvatu Košíc,“ komentoval Érsek.

Dodal, že ak sa nevyskytne nič nečakané, ešte tento rok môže dôjsť aj k podpisu zmluvy s dodávateľom prác, ktorý vzíde z verejného obstarávania.

Podľa neho bude úsek Košické Olšany – Šaca financovaný z eurofondov, ktoré sa ale rýchlo míňajú.

„Nebude to stačiť, ale očakávam, že niektoré peniaze z európskych fondov, ktoré nebudú môcť využiť ostatné ministerstvá, skončia u nás,“ naznačil Érsek.

