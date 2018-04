Koniec veľkej éry. Aký bol príbeh Good Angels Košice

Vrcholom bol postup do semifinále basketbalovej Euroligy.

5. apr 2018 o 10:05 Marián Špacai

KOŠICE. Generálny manažér basketbalového klubu Good Angels Košice v stredu oficiálne potvrdil to, čo vlastne avizoval už pred štartom ročníka - že úspešná značka po sezóne končí.

Aktuálne žlto-modré bojujú o pätnásty titul v sérii a ak ho získajú, bude posledný v rade.

Na budúci rok Košice ženskú extraligu síce nestratia, ale budú v nej hrať už iba s mladými nádejami z akadémie Young Angels.

Také je rozhodnutie strojcu úspechov Daniela Jendrichovského, ktorý to už ďalej na tejto úrovni ťahať nevládze, aj pre nový Zákon o športe.

Veľká éra košického ženského basketbalu s unikátnou zbierkou majstrovských primátov bez prerušenia tak onedlho bude minulosťou.

To je čas pozrieť sa na míľniky projektu, ktorý pred sedemnástimi rokmi začínal ako Delta a potom neustále obmieňal názvy, až sa v posledných rokoch ustálil na Good Angels.

Začiatok - boj o existenciu

V sezóne 2000/2001 už Daniel Jendrichovský pôsobil v klube ako generálny manažér, ale ešte nie ako vlastník.

Finančnými suchotami sužovaný klub sa aj vďaka jeho výraznej pomoci dokázal v lige zachrániť - v posledom zápase o existenciu.

Delta Termostav-Mráz Košice, ako znel vtedajší názov, musela v posledom kole vyhrať v Poprade, inak by z ligy vypadla.

Ešte desať minút pred koncom nebolo jasné nič, duel bol napínavý a vyrovnaný. Zlomil sa až v záverečnej faze, Košice vyhrali.

Jendrichovský v autobuse s hráčkami vyspevoval “majstri, majstri”. Takú cenu malo toto víťazstvo.

Odštartovalo totiž éru, akú si vtedy nikto nevedel ani predstaviť. Ak by vtedy Košice z ligy vypadli, ktovie, ako by to dopadlo.

Nový štart - z dna tesne pod vrchol

Po záchrane v lige došlo v lete 2001 k zmene vlastníka klubu. Novým sa stal Daniel Jendrichovský prostredníctvom svojej spoločnosti Dannax šport.

Táto však klub neprevzala, ale od neho odkúpila hráčky a právo pôsobiť v najvyššej súťaži. To znamená, že vznikol úplne nový nezávislý subjekt.

Jendrichovský tak mohol začať robiť „po svojom“. Pravda, najprv musel zaplatiť starú podlžnosť klubu vo výške 4 900 dolárov voči bývalej hráčke Košíc - Juhoslovanke Iličovej, hoci tá vznikla pred jeho vstupom do klubu.

Inak by však Delta V.O.D.S. (nový názov klubu) do najvyššej súťaže pripustená nebola.

Výsledok jeho práce? V prvý rok klub, ktorý sa predtým ledva zachránil v lige, dokázal stabilizovať (6. miesto).

V druhý rok už postavil tím, ktorý ako prvý zdolal (už oslabený) Ružomberok a ukončil jeho sériu 273 ligových duelov bez prehry.

A len-len, že “Ružu” nezložil aj vo finále. Po dráme prehral boj o zlato 2:3 na zápasy.

Nepomohla ani motivácia navyše, keď Jendrichovský za titul sľuboval hráčkam dovolenku na Kube.

Historický titul – detronizácia Ružomberka

Čo nevyšlo v roku 2003, podarilo sa v nasledujúcej sezóne. Po jedenásťročnej hegemónii Ružomberka našla slovenská liga nové kráľovné – Deltu I.C.P. Košice.

Oslabený Ružomberok zosadili z trónu suverénnou finálovou výhrou 3:0 na zápasy, v celej sezóne prehrali len raz.

