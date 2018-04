Košická radnica ešte chce rokovať s Jendrichovským a zvrátiť koniec Good Angels

Podľa magistrátu stále je čas hľadať riešenie, aby mohli ostať v mestskej Angels Aréne.

5. apr 2018 o 12:03 Jaroslav Vrábeľ, Patrik Fotta

KOŠICE. Zástupcovia mesta Košice sa ešte majú stretnúť s generálnym manažérom basketbalového klubu Good Angels Košice Danielom Jendrichovským.

Mali by spolu rokovať budúci týždeň.

Informovala nás o tom vo štvrtok hovorkyňa košického magistrátu Linda Šnajdárová.

Reagovala tak na stredajšiu informáciu o ukončení činnosti klubu v súčasnej podobe a jeho nahradení tímom junioriek pod názvom mládežníckej akadémie anjeliek Young Angels od ďalšej sezóny.

„Mesto Košice má záujem pomôcť. Nájomná zmluva Angels Arény platí do 31. 7. 2018 a tento čas chceme plne využiť na hľadanie vhodného riešenia tejto situácie,“ uviedla pre Korzár Šnajdárová.

Prenájom mestskej Angels Arény

Hovorkyňa vysvetlila, že mesto uzavrelo s Good Angels nájomnú zmluvu na prenájom priestorov bývalej starej športovej haly (Angels Aréna) s platnosťou od 1. 8. 2015 na dobu určitú v trvaní 3 rokov za 1 euro ročne, čiže platnosť tejto zmluvy sa skončí 31. 7. 2018.

„Mesto je pripravené rokovať so zástupcami Good Angels o pokračovaní prenájmu týchto priestorov za čo najvýhodnejších podmienok pre klub, pretože mestu záleží na tom, aby klub pokračoval vo svojej činnosti na takej vysokej medzinárodnej úrovni ako doteraz,“ vyjadrila sa hovorkyňa radnice.

Dodala, že samospráva si váži úspechy, ktoré dosiahol basketbalový klub Good Angels Košice na domácej aj medzinárodnej scéne.

„A záleží nám na tom, aby ďalej vychovával veľké športové talenty. Aj preto mesto prispelo v tomto roku na činnosť mládežníckej Good Angels Academy sumou 50 000 eur a financovalo tiež nové šatne a palubovku v telocvični na Základnej škole Bernolákova pre Good Angels vo výške 14 500 eur. Mesto Košice tak splnilo požiadavky klubu,“ reagovala Šnajdárová na slová generálneho manažéra klubu Daniela Jendrichovského.

Halu vraj majú už od júna zatvoriť

„V kútiku duše som veril, že priority mesta Košice sa zmenia a stánok, v ktorom ešte odohráme finále, bude mať nejakú budúcnosť, ale ani to sa nestalo a teda nevidím žiadnu svetlú budúcnosť,“ vyhlásil deň predtým Jendrichovský s tým, že okrem klubu končí aj hala, ktorá zažila veľmi veľa pamätných zápasov na domácej i európskej scéne.

"Veľmi ma mrzí, že hala, kde som strávil veľkú časť svojho života, bude od 1. júna zatvorená. Tímy Young Angels budú pôsobiť v každej telocvični, kde nám to aspoň trochu umožnia. Čo sa týka Angels Arény, ja osobne by som ju veľmi rád prevádzkoval aj naďalej, ale už tri roky sme v núdzovom stave a rok sme v patovej situácii, z ktorej nie je východisko a ja nevidím riešenie. Už nie som ochotný vkladať peniaze do mestského majetku, keď môžu skončiť u detí, pretože by to malo byť naopak. V iných krajinách to tak funguje. Asi kým hala v centre mesta nespadne, nikto s tým nebude nič robiť a mňa to mrzí, pretože je od rána do večera využitá športom," vyjadril sa generálny manažér, ktorý oznámil koniec značky Good Angels Košice.

Stretnú sa, ale či to zvrátia, je neisté

Jendrichovský vo štvrtok pre Korzár reagoval aj na aktuálne stanovisko radnice.

"Chcem dementovať, že končíme preto, že mesto niečo neurobilo. Bola to dvoj- až trojročná záležitosť," tvrdí.

Jedna vec podľa neho je, že riešenie Angels Arény nevidí ako reálne.

"Ale na druhej strane sa budem snažiť nájsť nejaké východiská, aby šport v hale mohol pokračovať."

Potvrdil, že s vedením mesta sa stretne.

"A som za to rád, pretože v hale je veľmi veľa vecí, ktoré sú naše, a potrebujeme to majetkovo vysporiadať. Najviac ma mrzí, že za 17 rokov nášho pôsobenia nepostavilo mesto dôstojný stánok," zhodnotil generálny manažér Good Angels Košice Daniel Jendrichovský.