Paška mieril do kardioústavu, skonal v železničnej nemocnici

V aute, v ktorom ho viezli, sa mu stav zhoršil.

6. apr 2018 o 12:36 Katarína Gécziová, Marián Kizek

Správu aktualizujeme

KOŠICE. Bývalý predseda NR SR a expodpredseda Smeru Pavol Paška začal pociťovať zdravotné ťažkosti v piatok ráno, preto ho po deviatej hodine viezli autom do kardioústavu.

Prečítajte si tiež: Zomrel bývalý predseda parlamentu Pavol Paška

S najväčšou pravdepodobnosťou mierili z apartmánového komplexu pri Mestskom parku, kde Paška býval. Do kardioústavu, kde ho už mali čakať na centrálnom príjme, však už nedošli.

Keďže sa mu stav v aute zhoršil, podľa informácií Korzára s ním zamierili do areálu železničnej nemocnice, ktorá bola na ceste od Mestského parku najbližšie.

Tam sa ho okamžite ujali lekári, ale napriek ich snahe sa im ho už oživiť nepodarilo. Bývalý predseda parlamentu skonal na infarkt.

Mach s Trebuľom sa vo štvrtok s Paškom rozprávali

Prečítajte si tiež: Vyhraj voľby a môžeš všetko. Známe momenty Pavla Pašku na videu

Paška sa po svojom dobrovoľnom odchode z funkcie v roku 2014 stiahol z verejného života.

„Venoval sa najmä svojej rodine, vnúčatám, deťom, manželke, svojmu zdraviu, a popri tom sa angažoval vo svojej spoločnosti Komed,“ povedal nám jeden z jeho dlhoročných priateľov.

Ďalší jeho dlhoročný známy a sused z Mestského parku Dušan Mach len ťažko hľadal slová.

„Ešte včera sme spolu boli na obede... Nehnevajte sa, je to veľmi čerstvé, dosť ma to zobralo. Ďakujem za záujem, ale teraz to naozaj nejde. Chcel by som celej jeho rodine vyjadriť úprimnú sústrasť,“ povedal nám.

Raši: Vždy bojoval za východ

Prečítajte si tiež: Pavol Paška. Filozof, ktorý ovládol zdravotníctvo

Podpredseda Smeru Richard Raši bol takisto z tejto správy, ktorú sa dozvedel z médií, šokovaný.

„Vyjadrujem úprimnú a hlbokú sústrasť rodine, priateľom a blízkym Pavla Pašku, rovnako aj všetkým, ktorí si ho vážili a mali ho radi. Odišiel, aj keď bol stále plný entuziazmu a chuti do života. Pavol Paška počas svojho života na náš kraj a mesto nikdy nezabudol a vždy bojoval za východné Slovensko.“

Bývalý košický župan Zdenko Trebuľa len veľmi ťažko hľadal slová.

„Odišiel môj dlhoročný priateľ, s ktorým som sa ešte včera rozprával. Nehnevajte sa, som veľmi smutný a veľmi ťažko sa mi teraz o tom hovorí. Chcem vyjadriť svoju úprimnú sústrasť celej jeho rodine.“

Podobne sa vyjadril aj ďalší podpredseda Smeru Peter Žiga.

„Ľudsky ma táto nešťastná udalosť veľmi zasiahla, rodine pána Pašku by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť,“ povedal nám.

Prečítajte si tiež: Po Kováčovi by mohol mať štátny pohreb aj Paška, určuje to vláda

Brixi: Veľká časť môjho srdca zostala prázdna

Bývalý poslanec Smeru v NR SR Oto Brixi naposledy stretol Pavla Pašku na oslavách jeho šesťdesiatky v Košiciach.

Z toho, čo sa v piatok predpoludním dozvedel, zostal veľmi smutný.

„Som z toho absolútne otrasený, po tejto správe veľká časť môjho srdca a života zostala prázdna. Pavla Pašku som poznal cez jeho synov a bol to môj prvý šéf, keďže od roku 2007 som sa ako 21-ročný stal riaditeľom regionálnej kancelárie predsedu NR SR v Košiciach. Veľmi som si ho vážil, lebo mi dal ľudské, hodnotové a pracovné základy, ktoré som využil v dospelosti. Budem si ho pamätať ako človeka, ktorý nikdy nikomu neodmietol podať pomocnú ruku. Je mi veľmi ľúto, že nás opustil taký dobrý človek,“ dodal.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama