Dom vraždy chce Košičan zmeniť na pamätník pre Jána a Martinu

Myšlienku podporujú osobnosti aj rodičia zavraždenej dvojice.

7. apr 2018 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Výtvarník a aktivista Peter Kalmus chce zmeniť dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej na pamätník, ktorý má slúžiť verejnosti ako pripomienka obrovskej tragédie.

„Na jednej strane to vnímam ako osobné nešťastie dvojice milujúcich sa mladých ľudí, ktorí sa chceli vziať, ale namiesto toho ich nechal niekto zákerne popraviť, a na strane druhej je to tragédia aj pre celé Slovensko,“ povedal Kalmus.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Čakal na podporu osobností

Vytvoriť z domu vo Veľkej Mači pamätník a v jeho okolí zriadiť parčík a oddychovú zónu napadlo výtvarníka už pár dní po vražde.

Prečítajte si tiež: Investigatívneho reportéra Jána Kuciaka zavraždili, zrejme v súvislosti s jeho prácou

„Čakal som na vyjadrenie osobností ako je Mišo Kaščák z Pohody, Michael Kocáb, Róbert Bezák, Daniel Pastrirčák, ľudí z mediálnej obce, kultúry a podobne. Peniaze by sme chceli získať prostredníctvom zbierky, ktorú plánujeme rozbehnúť v najbližších dňoch. Samozrejme, všetko bude transparentné a odkontrolovateľné,“ uviedol.

Doplnil, že sa uvažuje, že by sa použili aj neminuté prostriedky z inej zbierky, ktorú rozbehol Denník N na vylepenie plagátu s karikatúrou Shootyho na bilbordy.

Vytvorenie pamätníka má podľa Kalmusa podporu aj u rodičov Jána a Martiny, ktorí si nevedia predstaviť, že by mal v tom dome niekto bývať.

„Mama Martiny mi dala stavebné povolenia na rekonštrukciu, ktorou si plánovali mladí zmeniť túto nehnuteľnosť na svoj domov. To už však nebude možné. Do projektu chceme začleniť aj niektoré predstavy Jána a Martiny, napríklad tehlový obklad fasády. Počkáme na dedičské vysporiadanie majetku a potom sa môžeme pustiť do práce,“ povedal Kalmus.