V HC Košice obmenia tretinu kádra

Rusič: Princíp výberu hráčov sa zmení. S Nagyom budú rokovať.

7. apr 2018 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejistov HC Košice zrejme v lete čaká veľká obmena kádra, ktorá sa dotkne približne 30 percent súpisky tímu. Či bude v mužstve pokračovať aj súčasný kapitán a opora Ladislav Nagy zatiaľ nie je jasné. Vedenie klubu s ním bude rokovať po návrate z reprezentačného zrazu. S odstupom času sme sa s riaditeľom HC Košice RASTISLAVOM RUSIČOM obzreli za uplynulou sezónou a zmenách, ktoré v najbližšom období v klube nastanú.

Nakoľko výrazná bude obmena súčasného kádra HC Košice pred novou sezónou?

„Vedenie klubu si sadlo spoločne s trénermi, ktorí budú mať hlavné slovo pri výbere hráčov do mužstva. Myslím si, že sa zmení okolo 25 až 30 percent súčasného kádra. Chlapcov rozpustíme na budúci piatok, dovtedy riadne trénujú. Do konca budúceho týždňa sa všetci hráči dozvedia, či s nimi chceme pokračovať alebo nie.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Bude kapitán mužstva Ladislav Nagy pokračovať v Košiciach aj v nasledujúcej sezóne?

„S Lacom sme ešte nemali priestor na stretnutie, pretože hneď po tom ako sme vypadli v play-off dostali chlapci tri dni voľna a následne odišiel do reprezentácie. Teraz má teda svoje povinnosti, ale hneď ako sa vráti si oddýchne a my sa s ním stretneme a pre-diskutujeme situáciu ako to vidí on. Určite mal nejaké ambície a teraz, tak ako my všetci, je sklamaný z toho, ako to celé dopadlo. Teraz ho ale nechceme otravovať, sme radi, že je v reprezentácii a pomáha národnému tímu.“

V priebehu sezóny sa vedenie klubu nepriamo vyjadrilo, že v budúcnosti zvažuje prechod do inej súťaže. V akom je to štádiu a o akú súťaž by ste mali potenciálne záujem?

„Myslím si, že sa len nafúkla jedna bublina a urobila sa z toho zaujímavá téma. My ako klub fungujeme ako každá iná firma, akurát s tým rozdielom, že podnikateľským zámerom je šport. Myslím si, že je legitímne, aby sme v rámci dlhodobého plánovania zvažovali všetky možné cesty, ktoré sú k dispozícii. Je možné, že sme sa trochu hlasnejšie vyjadrili k niektorým veciam, ale na tom nie je nič zlé. Ja mám skúsenosť s tým, že v HC Košice sa aj v minulosti takmer každé dva roky riešila účasť v nejakej zahraničnej súťaži ako je EBEL liga, Česká liga a ďalšie. Našou prioritou ako slovenského klubu je samozrejme domáca súťaž, ale to neznamená, že by sme nemohli uvažovať čisto z biznis hľadiska o súťažiach ako je NHL, KHL alebo Česká liga. Nechcel by som to však rozpitvávať, pretože to nie je aktuálne podstatné.“

V médiách odznela informácia, že na vedenie Pro-hokeja má HC Košice dve požiadavky. Prvou je aby mal každý klub zastúpenie v rámci riadiacich štruktúr súťaže a druhou je, aby sa predseda obmieňal pravidelne každé dva roky. Čo si o tom myslíte?

„Pro-hokej ako samostatný subjekt pôsobí asi tri roky. Podstatné je, že tento rok končí zmluva medzi SZĽH a Pro-hokejom. Ja by som však nerád zachádzal do detailov, aby som nejakým spôsobom nenarúšal účastníkov play-off. Určite si však sadneme ako športová rada a budeme diskutovať, aké boli pozitíva a negatíva. Rozhodne prediskutujeme aké kroky plánujeme robiť v budúcnosti. My sme kritickí aj voči sebe, pretože s touto sezónou nemôžeme byť spokojní. Máme kopec priestoru na zlepšenie a budeme navrhovať zmeny. Môj osobný názor je, že športová rada by mohla fungovať ako rada riaditeľov a hlasovania by mohli prebiehať priamo tam. Určite však o tom budeme ešte diskutovať a preberieme si, ako ďalej so slovenským hokejom a našou ligou.“

Plánujete sa v budúcej sezóne prihlásiť do Vyšehradského pohára, ktorý by mal slúžiť ako príprava na novú sezónu?

