Horelo v košickom vežiaku, ľudia na balkónoch kričali o pomoc

Evakuovali desiatky ľudí, vyniesli nevládnych aj bábätko. Domov sa vrátiť nemôžu.

8. apr 2018 o 0:46 (aktualizované 8. apr 2018 o 1:30) Kristián Sabo

KOŠICE. Rozsiahly požiar elektroinštalácie vypukol v sobotu po 22. hodine pravdepodobne na ôsmom poschodí 10-poschodového vežiaka v Košiciach na Ružovej ulici.

Viacerí obyvatelia tvrdili, že videli, ako sa z elektroinštalácie iskrí a vychádza z nej hustý štipľavý dym.

Na miesto prišli košickí hasiči, policajti aj záchranka.

Kričala, nech pomôžu jej a jej dvom deťom

„Pomoc, pomôžte mi. Mám tu dve malé deti. Haló, ponáhľajte sa, prosím, som tu s deťmi. Horí,“ kričala mladá mamička stojac s deťmi na balkóne.

Hasiči neváhali, okamžite rozložili rebrík a snažili sa dostať ľudí čo najskôr von.

Dokonca boli pripravení porozbíjať aj vchodové dvere jednotlivých bytov, aby dostali obyvateľov do bezpečia.

Na mieste sa okamžite zbehli húfy zvedavcov.

Prizerali sa zásahu hasičov, ktorí s použitím dýchacích prístrojov a nasadením vlastných životov pomáhali bezbranným ľuďom.

Po chvíli vynášali prvých nadýchaných, ktorí mali na tvárach masky.

Aj policajti pomáhali ľuďom z horiaceho paneláka.

Jeden z nich vybehol z bloku nesúc na rukách plačúce bábätko. Ponáhľal sa k neďaleko stojacej sanitke, aby mu mohli čo najskôr poskytnúť prvú pomoc.

Po ošetrení v sanitke ho previezli na pozorovanie do nemocnice.

Vežiak sa prerába

„Všimol som si, že horí. Keďže dym išiel zhora a mám kľúče od východu na strechu, tak som zišiel dole pre prípad, že by hasiči potrebovali kľúč. Kontaktoval som aj starostu Terasy Jána Jakubova pre prípad, že by sa obyvatelia nemohli vrátiť do svojich bytov, aby im bolo poskytnuté náhradné ubytovanie,“ povedal nám Dominik Karaffa, domový dôverník z vedľajšieho vchodu.

Dodal, že vežiak sa kompletne prerába.

„Menili elektroinštaláciu a zrejme došlo ku skratu, čo asi spôsobilo požiar,“ doplnil domový dôverník.

Hasiči ľudí budili, z bytov utekali naľahko

Hasiči vyslali na miesto aj evakuačný autobus, ktorý poskytol ľuďom dočasné útočisko, aby nemuseli stáť v tme na ulici.

Okamžite ho niekoľko ľudí využilo, iní sa len chystali.

„Poriadne som sa zľakla, už som driemala, keď ma prebudili hasiči, ktorí mi búchali na dvere. Neviem, čo bude, mám v meste známych, no hasiči vraveli, že môžeme pobudnúť aj v ich autobuse a aj si tam pospať. Uvidíme, čo sa bude diať,“ hovorí obyvateľka bloku, v ktorom horelo.

„Videla som, že horí v skrini, kde robili elektrinu. Bolo to na chodbe, iskrilo sa tam. Upozornil ma na to syn, okamžite sme utekali,“ vraví ďalšia žena.

„Búchali mi na dvere, vyšla som von, neviem o ničom. Všetko mi zostalo v byte, nemám ani občiansky preukaz. Bojím sa, bývam na ôsmom poschodí, hovorili, že sa tam zatiaľ vrátiť nemôžeme,“ doplnila pani, ktorá býva na poschodí, kde vypukol požiar.

Petruško: Pomôžeme

Mimoriadnu udalosť prišiel na miesto riešiť aj zastupujúci primátor Martin Petruško (Smer).

„Podľa prvotných informácií to vyzerá tak, že požiar vypukol na ôsmom poschodí v časti, kde sú stúpačky. Požiar sa šíril hore aj dole. Bolo ošetrených šesť ľudí, ktorí sa nadýchali splodín horenia, a okolo dvadsať ľudí evakuovali. Momentálne sú bez bývania. Hasiči mi povedali, že zatiaľ do bytov nemôžu, až neskôr v ich sprievode. Ak sa ukáže, že nebudú môcť naspäť do svojich bytov, tak spoločne s mestskou časťou nájdeme riešenie,“ povedal nám M. Petruško.

Starosta Terasy Ján Jakubov (Smer) ho doplnil: „Zasadne krízový štáb, ktorý preverí, koľko obyvateľov si vie nájsť náhradné ubytovanie. V prípade, že niekto zostane bez prístrešku, budeme to riešiť.“

Príčinu vyšetrujú

Riaditeľ hasičov Tomáš Berzetei uviedol, že na mieste zasahovalo pätnásť hasičov.

„Veliteľ začal s lokalizáciou požiaru a zároveň sa začala evakuácia vyše dvadsiatich ľudí. Obyvatelia boli ohrození najmä dymom. Museli sme ich vyviesť s evakuačnými maskami. Momentálne neodporúčame návrat obyvateľov celého bloku do bytov, dom je odpojený od elektriny a vyššie poschodia sú stále zadymené. Zabezpečili sme evakuačný autobus a v prípade potreby vieme pomôcť. Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania.

Prípad vyšetruje polícia.