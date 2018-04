Spúšť po požiari košickej bytovky. Ľudia ostali bez elektriny aj plynu

Evakuovaní si našli náhradné bývanie.

8. apr 2018 o 13:12 (aktualizované 8. apr 2018 o 14:33) Kristián Sabo

KOŠICE. Veľký požiar bytovky na Ružovej ulici v Košiciach, ktorý vypukol na ôsmom poschodí v sobotu po desiatej večer, bude mať pre obyvateľov domu ďalekosiahle následky.

Počas požiaru evakuovali hasiči 22 ľudí, z toho tri deti. Nikto sa priamo pri požiari nezranil, jednu ženu, ktorá skolabovala, previezli do Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb.

Záchranná zdravotná služba ošetrila troch ľudí priotrávených oxidom uhoľnatým, previezli ich do košických nemocníc.

Príčinou požiaru bol podľa ranných informácií operačného dôstojníka HaZZ Košice požiar elektrickej rozvodnej skrine na chodbe ôsmeho poschodia, ktorý sa začal šíriť aj na ďalšie podlažia. Presné okolnosti sa ďalej vyšetrujú.

Bytovku práve obnovovali, vrátane výmeny elektoinštalácie.

Núdzové ubytovanie nemuseli zabezpečiť

Predbežnú škodu ráno po požiari vyčíslili na 5 000 eur, na zariadeniach bytov však bude podstatne vyššia

Evakuovaní ľudia našli náhradné bývanie u rodiny či známych.

"Neboli sme nútení poskytnúť žiadne núdzové ubytovanie, aj keď sme na to boli pripravení," komentoval starosta Terasy Ján Jakubov (Smer).

Krízový štáb mesta a mestskej časti zasadal hneď po zásahu, v prípade potreby je podľa starostu v pohotovosti.

V priebehu nedele vykonávajú hasiči spolu s ďalšími pracovníkmi obhliadku budovy. "Je potrebné

jednoznačne zdôvodniť, prečo k požiaru došlo," uviedol Jakubov.

Bez plynu a elektriny

V celom dome bol odstavený plyn a elektrická energia, ktorá by sa mala v priebehu dňa postupne zapájať v častiach, ktoré neboli zničené požiarom.

"Komplikovanejšie to bude s plynom. Realizovať sa to bude za účasti správcovskej spoločnosti tohto bytového domu," dodal starosta Jakubov.

"Najhoršie je, že nemáme elektrinu a plyn. Povedali nám, že bez elektriny budeme minimálne dva týždne. To sa týka všetkých bytov v bloku, na poschodí je ich päť a je tu trinásť poschodí. Ľudia majú mäso ešte zo sviatkov, vajíčka, pomaly to všetko odnášajú. Kto mohol, už odišiel, ostatní pomaly idú k rodine či priateľom," vraví obyvateľka bloku.

Dodáva, že do bytov sa obyvatelia mohli vrátiť v nedeľu ráno, po 1. hodine.

"Dovtedy sme boli v hasičskom autobuse. Nemali sme inú voľbu. Nasťahovať sa však mohli len ľudia po siedme poschodie, od ôsmeho nie. Ani som nespala celú noc, mala som strach."

Správca v nedeľu predpoludním obchádzal byty a informoval nájomníkov o situácii.

"Žiaľ, budeme bez elektriny, zhorela elektroinštalácia a rekonštrukcia bude náročná. Pozrite sa, všetko nám tu v stúpačke zhorelo, koľko je tu káblov," vysvetlil správca.

Petruško: Mesto je pripravené pomôcť

Poverený košický primátor Martin Petruško (Smer) nám v nedeľu na obed povedal, že situáciu v poškodenej bytovke monitorujú a priebežne konzultujú s odborníkmi.

„Našťastie nedošlo k väčším škodám, no obyvatelia si ešte budú musieť zrejme chvíľu počkať na návrat do svojich domovov. Verím, že to nebude dlho trvať. Ak by vznikli akékoľvek problémy, sme pripravení poskytnúť náhradné bývanie pre obyvateľov tejto bytovky na Ružovej ulici. V pondelok vám k tomu budeme vedieť povedať ešte viac,“ skonštatoval Martin Petruško, ktorý sa na miesto požiaru bol pozrieť už v sobotu, tesne pred polnocou.