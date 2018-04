Tréneri Čurovič a Vidin sa dostali do roztržky

Pokračuje semifinálová séria basketbalistov Košíc a Interu.

10. apr 2018 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Basketbalisti KB Košice odohrajú druhý duel semifinálovej série play-off Eurovia SBL už v utorok v Angels aréne o 18. hod.

Oba tímy chceli duel odohrať zajtra po finálovom stretnutí žien, no víťazstvo Good Angels na palubovke Ružomberka rozhodlo o tom, že sa mužské semifinále uskutoční v inom termíne.

Dôvodom je, že košické basketbalistky si v prípade triumfu budú po zápase vychutnávať majstrovské oslavy, ktoré by prípadný duel mužov značne posunuli.

„Aj my, aj Inter sme mali záujem odohrať druhý duel semifinále v stredu, čo by bolo pre obe strany najlepšie. Pri všetkej úcte k basketbalistkám Ružomberka sa očakáva, že Good Angels v stredu doma zvíťazia a teda budú následne oslavovať titul, čo si samozrejme zaslúžia. Hrať po nich by bolo veľmi komplikované a na druhej strane dávať náš zápas pred ich by nebolo najlepšie pre našich fanúšikov, keďže by sa muselo začať okolo tretej poobede,“ povedal asistent trénera KB Košice Richard Leško.

Inter nesúhlasil so štvrtkovým termínom

Oba celky mali odlišnú predstavu o tom, kedy by sa okrem stredy mal druhý duel semifinále odohrať.

„My sme navrhovali náhradný termín vo štvrtok, ale Inter s tým nesúhlasil. V prípade, keď sa kluby nezhodnú o termíne, rozhoduje vrchný riaditeľ ligy pán Mičuda, ktorý určil za náhradný termín utorok s odôvodnením, že je tam väčšia prestávka medzi nasledujúcimi zápasmi. Prijali sme to ako fakt a teraz sa už plne koncentrujeme na najbližší zápas, v ktorom bude rozhodovať bojovnosť, srdce a nasadenie hráčov. Mali sme dosť času na oddych a všetci sa tešíme na duel,“ uviedol Leško.

Býci veria, že fanúšikovia si nájdu cestu do haly aj napriek neskôr určenému termínu.

„Za to, že sme našich fanúšikov držali dlhšie v napätí, kedy sa bude zápas hrať a samozrejme aj ako odmenu za ich priazeň sme sa rozhodli, že vstup na stretnutie bude voľný. Verím, že ich príde čo najviac, vytvoria pravú domácu atmosféru a pôjdeme všetci spoločne za víťazstvom,“ skonštatoval Leško.

Reagovali na nekorektné správanie trénera

Prvý zápas semifinále, ktorý sa odohral na Interi, poznačila slovná roztržka medzi trénermi Vidinom a Čurovičom.

„Rozhodli sme sa reagovať na nie úplne korektné správanie trénera Interu. Nechceli sme už mlčať pri niektorých jeho komentároch a názoroch. Vyjadrili sme k tomu náš postoj. Obaja tréneri dostali možnosť sa k celej veci vyjadriť a ja by som ich nerád reprodukoval. Emócie rozhodne patria k športu a je možné, že to našu sériu trochu vyhrotí, ale rozhoduje sa na ihrisku. Myslím si, že to nebude mať zásadný vplyv na celú sériu.“

Úvodný duel semifinále prehrali košickí basketbalisti vysoko 62:87 a v domácej odvete tak majú súperovi čo vracať.

„Myslím si, že ten výsledok nezodpovedá dianiu na palubovke ale v play-off je jedno, či prehráte o bod alebo o tridsať. My sme nezachytili úvod stretnutia a potom už bolo náročné sa vrátiť do zápasu, aj keď sa nám to takmer podarilo,“ vrátil sa k prvému zápasu série Leško.