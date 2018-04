Spolu s Good Angels po sezóne skončí aj ich kapitánka Žirková

Fanúšikom chce na rozlúčku dopriať pätnásty titul.

10. apr 2018 o 10:08 SITA

KOŠICE. Stredajší tretí zápas finále play-off slovenskej extraligy basketbalistiek môže byť posledným nielen pre Good Angels Košice, ale aj pre ich kapitánku Zuzanu Žirkovú.

Tridsaťsedemročná bývalá úspešná reprezentantka sa rozhodla po tejto sezóne ukončiť kariéru.

Žirková odštartovala profesionálnu kariéru v Košiciach v roku 1996. Do Good Angels prišla najprv v roku 2010, ale o rok si odskočila do ruského Jekaterinburgu.

Prečítajte si tiež: Košická radnica ešte chce rokovať s Jendrichovským a zvrátiť koniec Good Angels

Svoju druhú anabázu v "metropole východného Slovenska" ťahá siedmy rok.

"Popravde, nebolo to jednoduché rozhodnutie. Ak by malo rozhodnúť iba moje telo, skončila by som možno už pred dvomi - tromi sezónami. No srdiečko, ktoré viac ako basketbal miluje už iba moju rodinu, dokázalo presvedčiť hlavu a tá zakázala kostiam, kĺbom i svalom bolieť. V posledných rokoch však to presviedčanie bolo stále náročnejšie a aj preto som sa rozhodla skončiť," prezradila Žirková v rozhovore pre oficiálny web Good Angels Košice.

Košičanky vedú v sérii nad Ružomberčankami 2:0 a k pätnástemu a zrejme záverečnému klubovému titulu im stačí jediný triumf - v stredu na domácej palubovke Angels arény.

Už skôr generálny manažér klubu Daniel Jendrichovský avizoval, že značka Good Angels skončí a v budúcom ročníku ju nahradia mladé hráčky z tímu akadémie Young Angels.

Bude to zvláštny zápas

"Nech to stretnutie dopadne akokoľvek, už teraz viem, že to bude zvláštny zápas. A nielen preto, že môže byť môj posledný. Všetci vieme, že po tejto sezóne končí aj značka Good Angels a ten neveselý opar sa bude v stredu vznášať nad celým stretnutím. Za družstvo a aj za seba však chcem vyhlásiť, že našim skvelým fanúšikom chceme na rozlúčku venovať 15. majstrovský titul," povedala osemnásobná najlepšia basketbalistka Slovenska.

Prečítajte si tiež: Basketbalový klub Good Angels Košice končí

Žirková zároveň vniesla trochu optimizmu v súvislosti s transformáciou najúspešnejšieho slovenského tímu ostatných rokov: "Som presvedčená, že v stredu neuvidíme definitívny koniec Good Angels. Verím, že pre klub to bude len prestávka, po ktorej príde oddýchnutý, svieži a plný elánu. Veď o tom je mladosť a práve tá teraz bude držať zástavu košického ženského basketbalu. Dajte jej dôveru a ja verím, že neoľutujete.“

Skvelá rozohrávačka či krídelníčka Žirková sa počas bohatej kariéry predstavila aj v Šoprone, Brne či v zámorskej WNBA.

Washington Mystics ju draftovali z celkového 21. miesta, v Amerike nastúpila na šesť zápasov.

Trikrát sa tešila z triumfu v Eurolige (1999, 2000, 2006).

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama