V Košiciach sa lúčia s Pavlom Paškom

Na verejnú rozlúčku prišli aj viacerí známi politici, vrátane Roberta Fica.

10. apr 2018 o 14:14 (aktualizované 10. apr 2018 o 15:03) Michal Lendel

KOŠICE. V krematóriu na Zelenom dvore sa v utorok o tretej popoludní začala posledná rozlúčka s Pavlom Paškom.

Svoju účasť v predošlých dňoch avizovali viacerí Paškovi stranícki kolegovia vrátane expremiéra Roberta Fica (Smer), poslanci Národnej rady (NR) SR, Európskeho parlamentu a zástupcovia veľvyslanectiev.

Rozlúčka s bývalým predsedom NR SR a expodpredsedom Smeru má byť prístupná aj verejnosti, hoci vzhľadom na účasť vysokých štátnych a vládnych predstaviteľov je možné predpokladať obmedzenia.

Bývalý politik, ktorý len prednedávnom oslávil okrúhlu 60-tku, zomrel neočakávane v piatok predpoludním na zlyhanie srdca. Pitva potvrdila predchádzajúce závery lekárov.

Rodina Paškovcov štátny pohreb odmietla.

Prišla už rodina aj zástupcovia mesta

Na miesto poslednej rozlúčky už krátko po druhej popoludní prišla najbližšia rodina, smútiaci sa postupne zapisujú do kondolenčnej knihy.

Okolo štvrť na tri dorazili aj zástupcovia mesta Košice na čele so zastupujúcim primátorom Martinom Petruškom a viceprimátorkou Renátou Lenártovou (obaja Smer).

Na parkovisku a príjazdových cestách sa nachádza množstvo dopravných a mestských policajtov.

Do obradnej miestnosti po pol tretej priviezli telo zosnulého.

Exprezident Rudolf Schuster nám pred obradom povedal: "Je to šok, pretože nikdy som nepočul, že by mal pán Paška problémy so zdravím. Viem, že rodina to má ťažké, pretože to bolo neočakávané. Je smutné, keď odchádzajú ľudia v najlepších rokoch."

Prišiel už aj expremiér a predseda Smeru Robert Fico.

Správu budeme aktualizovať.