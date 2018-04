Statik dal zelenú, obyvatelia sa môžu vrátiť do bytov na Obchodnej ulici

Starosta nevylučuje ani vypísanie zbierky.

10. apr 2018 o 14:29 Kristián Sabo

KOŠICE. Tri požiare bytov, desiatky evakuovaných obyvateľov a dve obete na životoch.

Taká je bilancia desivého víkendu v Košiciach.

Najvážnejší požiar vypukol po výbuchu plynu v nedeľu večer na Obchodnej ulici. Explózia doslova vytrhla okná z rámov, úlomky leteli niekoľko desiatok metrov.

Hasiči s plameňmi bojovali niekoľko hodín.

Obyvatelia zasiahnutého bloku museli objekt opustiť, momentálne prespávajú u rodiny či známych. To zrejme potrvá ešte dosť dlho, aj keď byty by mali byť sprístupnené už v utorok popoludní.

Jakubov: Statika narušená nie je

Statik na mieste urobil obhliadku objektu a vyjadril sa, že zo statického hľadiska je v poriadku.

"Dnes (v utorok) popoludní by nám mal doručiť písomnú správu a okamžite potom budú byty pre ľudí sprístupnené,“ vysvetľuje starosta mestskej časti Košice-Západ Ján Jakubov (Smer).

Dodal, že potom sa ľudia budú môcť vrátiť na miesto a pomaly začať s upratovaním.

„Je síce pravdou, že do bytov budú môcť vstúpiť, na druhej strane však potrebujú náročnú opravu. Rozhodnú sa, ako a kto ich bude rekonštruovať. Po štvrté poschodie by to malo byť relatívne v poriadku, avšak aj tieto byty sú vytopené a zničené. Závažnejšia situácia je od štvrtého podlažia vyššie, kde sú steny aj zadymené. Objekt bol strážený mestskou políciou, obyvateľom sme ponúkli možnosť náhradného ubytovania, nikto ju však nevyužil. My situáciu neustále monitorujeme. Momentálne nevieme, v akej sociálnej situácii sú ľudia, ktorí tam bývali. Každopádne, ak uvidíme, že niekto potrebuje pomoc, sme pripravení aj na to, že vyhlásime verejnú zbierku,“ dopĺňa starosta Terasy.

Ľudia: Je to nešťastie

Samotní obyvatelia bloku nechcú veľmi komunikovať s médiami.

Viacerí nám povedali, že je to pre nich nešťastie.

„Všetci sme preč, občas príde niekto, snaží sa čo-to upratať. Prepáčte, dohodli sme sa, že nebudeme informovať médiá. Máme to ťažké,“ dozvedeli sme sa na mieste.

Hasiči urobili obhliadku, bol to plyn

V pondelok popoludní hasiči s policajtmi urobili obhliadku objektu.

„Príčinou vzniku požiaru bol výbuch nahromadeného plynu. Na miesto bola privolaná skupina z požiarno-technického expertízneho ústavu v Bratislave. V pondelok popoludní sa urobila prehliadka a zdokumentovanie miesta udalosti. Požiarom boli poškodené viaceré byty, hlavne však teplom a zadymením. Najhoršie je na tom byt, v ktorom bolo objavené telo bez známok života,“ povedal nám riaditeľ OR HaZZ v Košiciach Tomáš Berzetei.

Podľa predbežných odhadov celková škoda presiahla 400-tisíc eur.

Na Ružovej zapájajú elektroinštaláciu

Ďalší požiar, ktorý spôsobil obyvateľom množstvo problémov, vypukol v sobotu večer na Ružovej ulici.

Nevoľno pri ňom prišlo dôchodkyni, ktorú za sprievodu polície previezli do nemocnice. Žiaľ, neskôr zomrela.

Požiar byty síce nepoškodil, avšak zhorela elektroinštalácia. Ľudia tak zostali bez elektriny.

Na mieste však pracujú tímy elektrikárov.

„Na Ružovej sú všetky byty obývateľné, momentálne sa rieši elektrina. Postupne sa napájajú všetky podlažia, ako dlho to potrvá, to závisí od elektrikárov a správcu,“ doplnil J. Jakubov.

Pri treťom požiari zasahovali hasiči na Tyršovom nábreží.

Spoločne s policajtmi sa snažili dostať do bytu, odkiaľ vychádzal dym, nakoniec sa ukázalo, že majiteľka grilovala.

Údajne skončila na psychiatrii.

Prežil holokaust, zabili ho plamene Obeťou požiaru na Obchodnej ulici bol 92-ročný Ľudovít Deleman, najstarší košický Róm. Muž prežil počas svojho života hrôzy holokaustu, o život ho však pripravili ničivé plamene. V roku 1944 ho odviezli do koncentračného tábora. „Maďari ma umiestili do tábora vo Veľkom Komárne, potom prišli nacisti, naložili nás do vlaku a šesť dní sme boli zatvorení vo vagónoch. Denne sme dostávali len vedro vody pre všetkých. Neskôr sme skončili v koncentračnom tábore. Najprv sme museli byť len v barakoch, kto vyšiel von, toho zastrelili. Zomrela tam moja mama aj otec. Smrť som očakával každý deň, našťastie prišlo oslobodenie,” uviedol ešte počas života v rozhovore pre SME.