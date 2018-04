Jendrichovský: Nedokázal som nájsť ďalšiu motiváciu, a tak končíme

Otvorená spoveď manažéra Good Angels.

10. apr 2018 o 14:55 Marián Kizek

KOŠICE. Macošský vzťah štátu k športu vrátane novely zákona o športe (ktorá síce posilňuje pracovno-právnu ochranu športovcom, no ich majiteľom spôsobuje enormné navýšenie rozpočtov) i problémy s nevyhovujúcou a vlastnícky nevysporiadanou Angels arénou boli tou poslednou kvapkou pri rozhodovaní generálneho manažéra basketbalistiek Good Angels Daniela Jendrichovského o ďalšom osude tohto klubu.

Značka Good Angels v európskych pohárových súťažiach nadobro končí. Zrejme posledný zápas odohrajú v stredu večer (ak doma zdolajú Ružomberok, získajú titul).

V slovenskej lige bude pokračovať aspoň klub Young Angels, ktorý budú tvoriť hráčky z tejto úspešnej košickej basketbalovej akadémie.

Prečo sa to muselo stať a dôjsť až k takému neveselému koncu, vysvetľuje v rozhovore pre Korzár Daniel Jendrichovský.

Ako často sa vám snívajú sny o basketbale?

– Ani veľmi nie, myslím, že basketbalu mám dosť, keď bdiem.

Snívalo sa vám aj to, že ste nemali peniaze na výplaty pre hráčky alebo trénerov realizačného tímu?

– Nie. Vždy som sa takýmto situáciám snažil predchádzať aj za cenu pôžičiek. Môžete sa opýtať hráčok, či za tých 15 rokov cítili finančné problémy.

Aké boli doterajšie ohlasy na avizovaný koniec Good Angels od ľudí, ktorí vás poznajú?

– Prevažne smutné, ale je pravdou, že veľa priateľov to chápe. Komu som mal možnosť to vysvetliť, pochopil. Aj na základe posledných dvoch rokov dúfali, že to ešte zmením, no je to definitívne.

Terajší minister vnútra Tomáš Drucker sa raz pri otázke, na ktorú nechcel odpovedať, odvolal na manželku, že ona si myslí atď... Čo si myslí vaša manželka, ináč bývalá výborná hráčka vášho klubu, známa fanúšikom pod dievčenským menom Hana Eliášová, o tom, či má Good Angels pokračovať vo svojej činnosti alebo nie?

– Zdieľa som mnou všetko dobré aj zlé, tak si nemyslím, že máme rozdielne názory, ale opýtajte sa jej...

Prežiť môžu iba kluby, ktoré majú za sebou milionárov

Koľko ročne vás stál chod Good Angels a koľko by stálo, keby ste hrali len slovenskú ligu a k tomu napr. Východoeurópsku ligu?

– Nemá význam rozoberať čísla, hovoril som o nich na každej predsezónnej tlačovke. Dôvodom môjho rozhodnutia je mentálna únava a vyčerpanosť. Nedokážem už toľko pracovať v prostredí, kde profesionálny šport s výnimkou futbalu nemá podporu. Prežiť môžu iba kluby, ktoré majú za sebou milionárov, keď je to pre nich hobby. Mne sa takého nájsť nepodarilo.

Máte predstavu, koľko ste za tie roky dali z vlastných zdrojov, ako aj prostredníctvom svojej firmy Dannax do košického basketbalu? Neprepočítavali ste ešte doma, koľko rodinných domov v Košiciach alebo dovoleniek na Seychelloch by ste si za to mohli kúpiť?

– I táto otázka je zbytočná. Ja nič neľutujem, ani čas strávený v práci, ani peniaze, ktoré ma to stálo. Splnil som si všetky očakávania, spoznal množstvo skvelých ľudí. Good Angels neskrachoval, končí, pretože mi došla para. Verte, že je to ťažké rozhodnutie, ale nerád by som dopadol ako množstvo iných klubov, kde meškajú výplaty a iba plané sľuby zakrývajú bolestnú realitu.

Kvôli zákonu o športe by museli nájsť o 40 percent viac peňazí

Jedným z dôvodov toho, že Good Angels končia, je aj to, že sa mení zákon o športe. Čo sa vlastne zmení?

