Najvyšší súd potvrdil Okoličánymu doživotný trest

Chronológia kauzy okoličányovcov

4. mája 2007 - Prokurátor Úradu Špeciálnej prokuratúry podal na Špeciálny súd (ŠS) v Pezinku žalobu na členov zločineckého gangu z Košíc pod vedením Róberta Okoličányho. Zločinecký gang mal podľa obžaloby na svedomí štyri vraždy, tri pokusy o vraždu a mnoho ďalších násilných trestných činov.

8. augusta 2007 - Začalo sa hlavné pojednávanie. Počas troch týždňov senát ŠS vypočul na návrh špeciálneho prokurátora a početného tímu právnych zástupcov 16 obžalovaných, 60 svedkov a jedného chráneného svedka Róberta Görcsösa. Ďalších 74 svedkov sa na pojednávanie nedostavilo a 43 svedkov senát ŠS vylúčil na iné samostatné konanie. Obhajoba poukázala na to, že vyšetrovateľ údajne zamietol niektorých svedkov, ktorí boli na mieste činu vraždy Albánca Ganiho Selmaniho.

1. októbra 2007 - Po viac ako mesačnej prestávke pokračovalo pred senátom ŠS v bratislavskom Ústave pre výkon väzby hlavné súdne pojednávanie. Z neznámeho miesta prostredníctvom telemostu vypovedal chránený svedok Görcsös. Potvrdil, že Okoličány bol šéfom košického podsvetia. Podľa jeho výpovede zločineckú skupinu zosnovali v lete 2000 v Košiciach.Zameriavala sa na vydieranie, úžerníctvo a vraždy. Okoličány podľa svedka vlastnil aj hracie automaty, ku ktorým sa mal dostať nelegálnym spôsobom. V tejto súvislosti svedok spomenul prepojenie na spoločnosť BMG Horizont.

8. októbra 2007 - V posledný deň októbrového pojednávania sa z predvolaných 18 svedkov pred trojčlenný senát dostavili iba traja, štvrtého svedka Júliusa Trelu predviedli z ústavu pre výkon väzby, kde si odpykával trest za krádež. Pojednávanie odročili.

19. novembra 2007 - V bratislavskom Ústave na výkon väzby sa začalo ďalšie pojednávanie. Súd obvineným predložil aj usvedčujúce predmety: sekeru a kladivá s oceľovými rukoväťami. Ako svedka vypočuli aj vyšetrovateľa trestnej činnosti skupiny z Úradu boja proti organizovanému zločinu, aj ďalších štyroch svedkov, medzi nimi ešte jedného príslušníka Policajného zboru. Čítali sa listinné dôkazy.

21. januára 2008 - Pokračovalo pojednávanie ŠS v Pezinku. Spolu s Okoličánym sedeli na lavici obžalovaných aj Róbert Nigut a Jozef Leško. Ďalší 13 obžalovaní požiadali o pojednávanie v ich neprítomnosti. Išlo už o štvrtú etapu hlavných pojednávaní v tomto megaprocese.

17. marca 2008 - ŠS prijal na verejnom zasadnutí obžalobu prokurátora, v ktorej obvinil Okoličányho a ďalších troch údajných páchateľov z vraždy Jozefa Ferenca. Zločinu sa mali dopustiť 7.apríla 2001 v obci Veľká Bara.

12. mája 2008 - Nigut a Leško podali žiadosť o prepustenie z väzby. Odvolali sa v nej na nález Ústavného súdu (ÚS) SR vo veci obžalovaného Okoličányho. Senát ŠS ich žiadosť po porade zamietol. Rozhodnutie predseda senátu zdôvodnil tým, že nález ÚS je záväzný len pre Najvyšší súd (NS) SR. Nigut aj Leško voči rozhodnutiu podali sťažnosť.

15. mája 2008 - Okoličányho prepustili z väzby. Nariadil to ÚS SR vo svojom rozhodnutí. Práva obžalovaného boli podľa ÚS porušené tým,že ho držali vo väzbe protiprávne a to tak, že ŠS rozhodol o predĺžení jeho väzby neskoro. Spôsobilo to najmä neskoré podanie obžaloby na ŠS špeciálnou prokuratúrou. Väzba v takzvanom prípravnom konaní Okoličánymu vypršala 28. apríla 2007 a prokurátor podal obžalobu iba jeden deň predtým.

9. júna 2008 - Chránený svedok Görcsös vypovedal prostredníctvom telemostu na pojednávaní ŠS v Pezinku. Svedok vypovedal k vražde Jozefa Ferenca. Chránený svedok uviedol, že Ferenca obžalovaný Okoličány zabil, lebo mu nedôveroval. Okoličány vinu poprel.

13. októbra 2008 - Okoličányho vzali po necelých piatich mesiacoch na slobode späť do väzby. Prokurátor ho obvinil z ďalšieho trestného činu - z priečinu výtržníctva, ktorý sa mal stať 2. augusta 2008 v Košiciach.

21. októbra 2008 - Trestné kolégium NS SR zamietlo sťažnosť Okoličányho voči vzatiu do väzby. Prokurátor ho obvinil z ďalšieho trestného činu, keď sa mal pobiť na istej košickej diskotéke.

6. novembra 2008 - Senát ŠS v Pezinku na svojom hlavnom pojednávaní ukončil dokazovanie v procese s Okoličánym a spol. Súd zároveň odročil pojednávanie.

28. novembra 2008 - Okoličány podal na senát ŠS trestné oznámenie, ktoré odôvodnil tým, že súd cenzuroval jeho korešpondenciu s advokátom. Podal tiež na tento senát námietku zaujatosti, ten ju však zamietol. Obžalovaný podal voči tomu sťažnosť.

4. decembra 2008 - Pojednávanie trojčlenný senát ŠS odročil pre neprítomnosť jedného z obžalovaných a niekoľkých advokátov.

18. decembra 2008 - Proces s ôsmimi obžalovanými, ktorých vylúčili na samostatné konanie v kauze údajnej zločineckej skupiny Okoličányho. Ani jeden z obžalovaných na pojednávanie ŠS v Pezinku neprišiel, pričom väčšina z nich trvala na tom, aby sa bez ich prítomnosti nekonalo.

19. januára 2009 - Prednesy záverečných rečí znovu presunuli na iný termín. Pre neprítomnosť jedného z obhajcov nemohlo pokračovať hlavné pojednávanie. Súd uložil neprítomnému advokátovi Jánovi F. poriadkovú pokutu 1650 eur a vytýčil nový termín pojednávania.

17. februára 2009 - Na doživotný trest odňatia slobody odsúdil senát ŠS v Pezinku Okoličányho, ďalších šiestich obžalovaných odsúdil súd na sedemročné až desaťročné tresty odňatia slobody, resp. jedného z nich - Jaroslava Potučka - rovnako ako jeho bossa odsúdil senát na doživotný trest odňatia slobody. Všetci sa odvolali.

26. marca 2009 - ŠS v Pezinku predĺžil väzbu Okoličánymu do 13. októbra. Pre možnosť, že by sa mohol dostať po uplynutí väzby v apríli na slobodu, parlament 10. marca 2009 schválil novelu Trestného poriadku. Vyplýva z nej, že u páchateľov mimoriadne závažných zločinov, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody na 25 rokov alebo na doživotie, možno predĺžiť maximálnu lehotu väzby o jeden rok, teda až na päť rokov.

17. apríla 2009 - Na NS SR doručili odvolanie Okoličányho.

24. júna 2009 - NS SR na slobodu prepustili z väzby Jaroslava Potúčka. Obžalovaný bol 10 dní vo väzbe nezákonne.

5. októbra 2009 - NS SR predĺžil väzbu Okoličánymu do konca januára 2010.

25. januára 2010 - Senát NS SR predĺžil väzbu Okoličánymu do konca apríla 2010.

26. februára 2010 - Senát NS SR zrušil na neverejnom zasadnutí doživotný rozsudok Okoličánymu a tresty viacerým jeho spoluobžalovaným, ktorých neprávoplatne odsúdil bývalý ŠS v Pezinku. Trestná vec bola vrátená Špecializovanému trestnému súdu (ŠTS) v Pezinku na nové prerokovanie a rozhodnutie.

7. apríla 2010 - Okoličányho prepustili z Ústavu na výkon väzby (ÚVV) v Košiciach. O zrušení väzby rozhodol ŠTS v Pezinku po tom, ako mu bolo doručené vyrozumenie o verdikte Krajského súdu (KS) v Košiciach. KS zamietol odvolanie prokurátora proti rozhodnutiu Okresného súdu Košice II a definitívne oslobodil Okoličányho spod obžaloby z výtržníctva. Podľa KS nebolo dokázané, že žalovaný skutok spáchal.

13. apríla 2010 - Kľúčového svedka Görcsösa vylúčili z programu ochrany svedkov.

13. októbra 2010 - Okoličányho zadržali v noci kukláči, aby ho eskortovali na hlavné pojednávanie ŠTS. Na súde sa stretol s kľúčovým svedkom prípadu Görcsösom, ktorý mal pred senátom ŠTS znovu vypovedať. Jeho výsluch a prípadná konfrontácia s údajným šéfom zločineckého gangu sa však nekonali. Pre neprítomnosť iného obžalovaného pojednávanie nemohlo prebehnúť. Súd pojednávanie prerušil

25. októbra 2010 - Kľúčový svedok Görcsös na pojednávaní ŠTS v Pezinku odmietol vypovedať. Odôvodnil to tým, že si nechce privodiť trestné stíhanie. Tento bývalý chránený svedok prišiel na pojednávanie v sprievode justičnej stráže. Súd zistil, že už nie je v klasickom programe ochrany, preto ho chcel vypočuť priamo na pojednávaní a nie prostredníctvom telemostu, ako tomu bolo naposledy. Z obžalovaných sa procesu zúčastnil len Okoličány.

26. októbra 2010 - Ani jeden z troch predvolaných svedkov neprišiel na Úrad boja proti korupcii do Košíc, aby ho prostredníctvom telemosta z Pezinka vypočul senát ŠTS. Hlavné pojednávanie súd odročil.

4. januára 2011 - ŠTS vzal do opakovanej väzby Niguta. Dôvodom bola skutočnosť, že bol obvinený pre úmyselný trestný čin, ktorý mal byť spáchaný po prepustení z väzby na slobodu.

28. februára 2011 - Proces východoslovenského zločineckého gangu sa presunie z Pezinka do Košíc. S týmto návrhom hlavného Okoličányho sa stotožnil senát ŠTS, ktorý o tom podľa jeho predsedu uvažoval už dlhší čas. Zo 16 obžalovaných neprišiel na proces ani jeden.

12. apríla 2011 - V budove Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach mal pokračovať proces v kauze Okoličányho a spol. Senát ŠTS však bol nútený konštatovať, že neprekonateľné prekážky nedovoľovali toto pojednávanie ani zahájiť. Zo 16 obžalovaných sa na pojednávanie dostavili piati, vrátane Okoličányho. Ostatní sa ospravedlnili, neprítomní však boli obhajcovia obžalovaných Niguta aj Leška, bez ktorých súdne mohol pojednávať. Prítomných bolo aj šesť svedkov z 19 predvolaných a traja poškodení.

8. júna 2011 - Proces opäť nemohol pokračovať. Jeden z obžalovaných zaslal ŠTS v Pezinku potvrdenie o práceneschopnosti a nesúhlasil, aby sa pojednávalo bez neho.

14. júla 2011 - Proces pokračoval, súd vypočul dvoch svedkov.

3. októbra 2011 - Okoličányho na pojednávanie ŠTS v Pezinku predviedli kukláči, nepreberal si predvolania na súd. Rovnakým spôsobom na súd dopravili aj jeho brata Rudolfa. Policajti mali do Pezinka predviesť aj ďalšieho obžalovaného, no zistili, že sa nachádza vo väzení v Českej republike. Pojednávanie preto nemohlo pokračovať a bolo odročené.

23. mája 2012 - Výpoveďami dvoch svedkov pokračovalo hlavné pojednávanie.

10. júla 2012 - Súd prepustil na slobodu Niguta. Uplynula maximálna lehota trvania väzby, čo bolo v tomto prípade päť rokov. Naposledy bol vo väzbe za nedovolené ozbrojovanie, keď polícia u neho našla viacero zbraní, vrátane samopalov.

19. júla 2012 - Proces pokračoval čítaním listinných dôkazov.

1. októbra 2013 - Na pojednávanie ŠTS v Pezinku prišiel iba obžalovaný Leško so svojimi obhajcami. Ostatní obžalovaní chýbali, rovnako ako niektorí obhajcovia a neprišli ani predvolaní svedkovia.

19. februára 2015 - Z dôvodu výstražného štrajku zamestnancov súdov, do ktorého sa zapojili aj zamestnanci ŠTS bolo naplánované pojednávanie zrušené.

3. júna 2015 - ŠTS odročil pojednávanie. Z predvolaných troch svedkov neprišiel ani jeden. Dvaja sa ospravedlnili, tretí mal v rovnakom termíne pojednávanie na inom súde. Zo 16 obžalovaných sa na súd dostavili len dvaja. Ostaní požiadali buď o konanie v ich neprítomnosti, alebo sa nedostavili bez ospravedlnenia.

17. septembra 2015 - Na 25 rokov väzenia s maximálnym stupňom stráženia odsúdil ŠTS v Banskej Bystrici obžalovaného Niguta za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu a nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Obeť mal zavraždiť na objednávku. Keďže obžalovaný je už dva roky na úteku, súd konal voči nemu ako ušlému. Je na neho vydaný európsky i medzinárodný zatýkací rozkaz.

8. a 12. októbra 2015 - Na ŠTS pokračovalo pojednávanie. Okoličány síce vzal späť svoju žiadosť o konanie v jeho neprítomnosti. Súd však požiadal políciu o jeho predvedenie, ktoré však nebolo úspešné. Senát tak vylúčil Okoličányho na samostatné konanie.

2. novembra 2015 - ŠTS odročil pojednávanie. Polícii sa nepodarilo predviesť obžalovaných Okoličányho a Potúčka. Zo slov predsedu senátu vyplynulo, že Okoličány mal byť na tancovačke.

15. februára 2016 - ŠTS rozdelil konanie na dve časti. Pojednávanie vo veci samotného Okoličányho a ďalších siedmich obžalovaných vylúčil na samostatné konanie. V prípade zvyšných ôsmich obžalovaných súd vyhlásil dokazovanie za skončené a na pojednávaní začali aj záverečné reči.

14. marca 2016 - ŠTS ukončil dokazovanie v prípade ďalších troch obžalovaných. Pri týchto troch osobách prokurátor taktiež predniesol záverečnú reč.

13. júna 2016 - ŠTS ukončil dokazovanie týkajúce sa ďalších dvoch obžalovaných.

28. júna 2016 - Niguta právoplatne odsúdil senát NS SR na 23-ročný trest odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu pokusu a nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. NS SR tak na svojom verejnom zasadnutí zrušil rozsudok ŠTS v Pezinku zo septembra 2015, ktorý odsúdil Niguta pôvodne na 25-ročný trest.

29. júna 2016 - V prípade Okoličányho a ďalších 15 obžalovaných na ŠTS nepadol rozsudok. Dôvodom bola námietka zaujatosti Jozefa Leška voči členovi senátu. Námietka bola pritom ŠTS doručená faxom len osem minút pred začatím hlavného pojednávania, na ktorom už mohol v tejto dlhoročnej kauze padnúť aj rozsudok.

9. augusta 2016 - Senát doplnené dokazovanie ukončil a vyniesol druhý rozsudok. Najprísnejšie boli tri doživotné tresty, ktoré dostali Okoličány, Potuček a Nigut. Jozef Leško dostal 25 rokov a zvyšných 12 obžalovaných tresty v rozmedzí od 3,5 do 12,5 roka.

3. apríl 2017 - Na NS SR sa uskutočnilo neverejné zasadnutie, na ktorom senát rozhodol o vrátení veci späť na ŠTS ako skončenú inak – predčasne predloženú. Odvolací súd zistil nedostatok, ktorý musel súd prvého stupňa odstrániť. Dôvodom vrátenia veci boli „nesprávnosti vo výroku a odôvodnení rozsudku". Išlo hlavne o opravu obchodných názvov poškodených spoločností a ich zosúladenie s obchodným registrom, ku ktorým došlo od čias vznesených obvinení po súčasnosť.