Z Burdigu ani zo Sabola nový primátor Košíc nebude. Tak kto teda?

Nikto zatiaľ nehovorí jasné áno.

15. apr 2018 o 0:00 Jaroslav Vrábeľ, Katarína Gécziová

Novembrové komunálne voľby v Košiciach určite prinesú jednu veľkú zmenu. Už sa ich nezúčastní Richard Raši (Smer), ktorý funkciu primátora zastával takmer osem rokov.

Po jeho vymenovaní za vicepremiéra zasadol dočasne do volieb do primátorského kresla námestník Martin Petruško (Smer).

Vytypovali sme niekoľko osobností, o ktorých sa hovorí ako o možných uchádzačoch o post najmocnejšieho muža alebo ženy mesta, a našim čitateľom sme na stránke www.korzar.sk ponúkli možnosť v internetovej ankete hlasovať, koho by si zvolili za nového primátora Košíc.

Potenciálnych kandidátov, ktorí získali vyššie počty hlasov, sme potom oslovili s rovnakými otázkami.

Okrem toho, komu fandia naši čitatelia, sme sa dozvedeli aj dve zaujímavé informácie.

Šéf Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a prezident basketbalového klubu Košickí býci František Sabol v reakcii na zverejnenie našej ankety svoju primátorskú kandidatúru jasne vylúčil.

Neskôr to isté urobil i občiansky aktivista z iniciatívy Nezaplatím EEI ani cent Henrich Burdiga.

Oslovení respondenti sú zoradení v abecednom poradí.

Prinášame vám odpovede len tých, ktorí ich poslali, keďže viacerí na naše otázky nereagovali, ako napríklad viceprimátorka Renáta Lenártová (Smer), hoci skončila vysoko.

PÝTALI SME SA ICH: 1. Uvažujete o kandidatúre na primátora a prečo? 2. Čo hovoríte na výsledky internetovej ankety? 3. Prečo si myslíte, že by ste boli dobrý primátor? Koho iného si ešte viete predstaviť a koho nie?

Henrich Burdiga, občiansky aktivista

Henrich Burdiga. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

1. Ako som už niekoľkokrát povedal, neuvažujem o kandidatúre na primátora, proste ja netaktizujem, ako to robia mnohí politici. Budem však v rámci mojich možností výrazne podporovať kandidáta, ktorý dostane preč EEI z mesta a bude schopný naozaj viesť mesto v prospech občanov a konečne bez korupcie a rodinkárstva.

2. Ďakujem Košičanom za silnú podporu, a to nielen v tejto ankete, ale aj celkovo. Vážim si vyjadrenie dôvery ľudí k dôsledným aktivitám, ktoré robíme výlučne v prospech občanov. Raši je preč, ostáva len dostať EEI z mesta. Avšak nie za cenu zlatého padáka. Na jeseň príde čas zúčtovania, keď budú mať Košičania príležitosť spočítať vedeniu a poslancom mesta všetko ich šafárenie či údajnú korupciu, rodinkárstvo a ďalšie.

3. Kandidatúru nezvažujem, ale určite podporím v plnom nasadení kandidáta, ktorý bude podľa mňa zárukou toho, že magistrát mesta tu bude konečne pre občanov s nulovou toleranciou ku korupcii, rodinkárstvu a podobne. Takýmto kandidátom je pre mňa Ladislav Lörinc, potvrdzuje to okrem iného vaša anketa, ale objektívne aj náš prieskum. Verím, že Laco Lörinc kandidatúru prijme a ideálne by bolo, ak by vytvoril silný tandem s Jarom Polačekom. Som totiž presvedčený, že takýto tandem dokáže Košiciam priniesť nielen víziu, ale aj zásadný obrat k lepšiemu, na ktorý čaká obrovské množstvo Košičanov.

Ladislav Lörinc (nezávislý), poslanec MČ KVP

Ladislav Lörinc. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

1. Momentálne svoju kandidatúru zvažujem. Ak by som cítil silnú podporu širokej občianskej verejnosti, som pripravený uchádzať sa o priazeň Košičanov vo voľbách. Pristupujem však k tomuto osobnému rozhodnutiu s pokorou a plnou vážnosťou.

2. Som vďačný za každý jeden hlas. Každú podporu si nesmierne vážim. Výsledky ankety do veľkej miery potvrdzujú výsledky oficiálneho prieskumu, ktorý sme si ako aktivisti nechali vypracovať. Cítime podporu u ľudí. Suverénna pozícia Heňa Burdigu ako tváre protestov proti EEI ma len uisťuje v tom, že jeho podpora (keďže sám nekandiduje) môže voľby primátora rozhodnúť.

3. Každý má právo voliť a byť volený. Neprináleží mi komentovať iných kandidátov. Vyjadrím sa len sám za seba. Myslím si, že Košice potrebujú primátora, ktorý má silný morálno-etický profil, jasnú víziu, kam chce toto mesto dostať, a zároveň už bol verejne či politicky aktívny a čitateľný pre Košičanov. Mojou snahou je efektívna spolupráca s každým, kto nekradne, neklame a kto ma svojimi aktivitami presvedčil a presvedčí o úprimnej snahe o dobro Košíc a jeho obyvateľov. Ľudia nakoniec rozhodnú vo voľbách a mám nádej, že rozhodnú správne.

Viliam Novotný (Šanca), exposlanec NR SR

Viliam Novotný. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

1. Košice sa za uplynulých osem rokov stali bojiskom medzi súčasným vedením mesta a rôznymi občianskymi iniciatívami. Košičania sú rozdelení do množstva skupín s rôznymi a často protichodnými záujmami. Nové vedenie magistrátu preto musí vytvoriť priestor na spoluprácu mesta s jeho obyvateľmi a nie viesť tento nezmyselný boj. Na to je potrebné mať veľké skúsenosti z verejného života, schopnosť komunikovať a, samozrejme, mať riešenia, ktoré zlepšia život Košičanov. Myslím, že tieto predpoklady spĺňam, a preto zvažujem svoju kandidatúru na primátora Košíc.

2. Potešilo ma, že váš denník spustil takéto hlasovanie a ďakujem každému Košičanovi, ktorý na mňa klikol. Nebudem komentovať výsledky jednotlivých potencionálnych kandidátov. Ale aj táto anketa potvrdzuje, že v meste dominuje súboj medzi Smerom a množstvom občianskych aktivistov. Najväčšia výzva do budúcnosti preto bude spájať slušných ľudí pre riešenie najpálčivejších problémov mesta.

