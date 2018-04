Krásavci na kolesách. Rušňoparáda prilákala davy

Stretli sa priaznivci železničnej nostalgie aj moderny.

14. apr 2018 o 14:33 (aktualizované 14. apr 2018 o 16:05) Monika Almášiová, Judita Čermáková

KOŠICE. Milovníci mašiniek majú počas soboty a nedele svoj sviatok. V rušňovom depe sa už po osemnástykrát koná Rušňoparáda.

Najväčším lákadlom sobotňajšieho programu bola točňoparáda a koncert skupiny S hudbou vesmírnou.

„Syna by som tu pokojne teraz mohol nechať a na rovnakom mieste by som ho našiel o dve hodiny, aj ústa by zabudol zatvoriť. Vláčiky má na šálke, posteľných obliečkach, hádam už len slipy nám chýbajú s nejakými mašinkami,“ uťahoval si zo svojho štvorročného syna Bystričan Tibor.

Predvádzanie rušňov na točni nemôžu zmeškať nikdy, aj keď sú z poriadnej diaľky.

„Prišli sme už včera, pozreli si mesto a prespali u rodiny. Malého ale nič z toho príliš nezobralo, on mal jasný plán, a ním boli vláčiky.“

Novučičký Vectron

Z poriadnej diaľky prišli aj Oliver a Matej. Mamina na nich nabonzovala, že aj im v detskej izbe prevládajú vláčiky na všetky spôsoby.

„My sme naozaj vláčikoví, chlapci si vláčiky pýtajú na Vianoce aj narodeniny. Hoci sme z Rimavskej Soboty, nemohli sme neprísť.“

Poctivo sa pristavili pri každom vystavenom vagóne a rušni.

Komu sa nechcelo čakať na otvorenie sezóny na Detskej železnici, toho zelený Krutwig previezol aj s jedným vagónikom po depe.

Okrem neho bol suverénne najdlhší rad na prehliadku najnovšieho rušňa Vectron, ktorý dokáže ísť rýchlosťou až 160 kilometrov za hodinu.

„Neviem, čo je na ňom také super, možno sa to dozviem, keď dôjdeme na rad,“ smiala sa Daniela z Prešova.

Pre väčších aj menších nadšencov

Do Košíc prišla s deťmi Sárou a Samuelom: „V Prešove sme nastúpili na nostalgický vlak a tu vystúpili, mne sa veľmi páči ako je to vymyslené. Máločo chodíme vlakom, tak si ich aspoň teraz popozeráme všetky a poriadne. Parádne to tu žije,“ ocenila atmosféru.

Tú poriadne oživil aj popoludňajší koncert kapely S hudbou vesmírnou.

Kto už na slnku nevládal, ten sa mohol občerstviť v niektorom z vagónov, tak ako Marián s dcérou Tamarkou.

„My nepatríme k tým veľkým vláčikovým nadšencom, ale boli sme tu minulý aj predminulý rok a dcére sa páčilo, tak sme tu zas. Aby sa nepovedalo, tak máme doma jednu dráhu, občas ju vytiahneme a pohráme sa.“

Počas soboty a nedele môžete na Rušňoparáde vidieť zbrojenie rušňa vodou a uhlím, vojenský a letecký prepad vlaku, súťaže rušňovodičov.

Zo stánkov si odnesiete suvenír alebo sa dobre najete.

Pre odvážnych je k dispozícii aj kovová klietka, ktorú žeriav vyzdvihne do výšky a budete mať prehľad o dianí v celom rušňovom depe.

