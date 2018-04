Mesto predáva kino Družba. Firme, ktorá nemá záujem

Mesto označilo dražbu za vyústenie záujmu. Firma hovorí o nezmysle.

15. apr 2018 o 0:24 Judita Čermáková, Peter Jabrik

KOŠICE. Takmer 10 rokov chátrajúcu budovu bývalého kina Družba na Terase plánuje mesto Košice predať v dobrovoľnej dražbe.

Schváliť to majú mestskí poslanci na pondelkovom zastupiteľstve.

Mesto o dražbe: Nemôžeme im to predať priamo

V materiáli k tomuto bodu rokovania sa uvádza, že o jeho odkúpenie požiadala spoločnosť Triple Nine Promotion, s. r. o., Bratislava.

Majetková komisia mestského zastupiteľstva odporučila ako minimálnu cenu 798 600 eur.

Podľa znaleckého posudku z decembra 2017 je hodnota nehnuteľnosti 796-tisíc (pozemok vyše 226-tisíc a budova takmer 570-tisíc).

„Predloženie materiálu je prirodzeným vyústením riešenia žiadosti tejto spoločnosti o kúpu objektu. Keďže platná právna úprava neumožňuje predať túto nehnuteľnosť priamo žiadateľovi, bol spracovaný materiál pre predaj dražbou,“ reagovala v piatok hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.

Za konateľkou vidno známych podnikateľov

Aj keď má firma sídlo v Bratislave, jej jediná konateľka a spoločníčka Katarína Laseníková má podľa Obchodného registra trvalý pobyt v Košiciach.

Prečítajte si tiež: Košické kino Družba slávi výročie opustené, bez publika

Ako sa nám podarilo zistiť, hoci vo firme, ktorá sa zaoberá okrem iného reklamnými službami, prenájmom a sprostredkovaním, pôsobí od roku 2010, pracovala potom istý čas aj v košickom hoteli City.

Keď sme Laseníkovú vo štvrtok telefonicky kontaktovali, povedala, že teraz nemá čas a bude ho mať až niekedy na budúci týždeň.

Keď sme oponovali, že to už bude po hlasovaní poslancov, zopakovala, že teraz sa nevyjadrí.

Vlastníkom hotela je košická eseročka Vodárenská. Spoločníkmi sú v nej Vincent Jakub a Roman Staník.

Staník vo štvrtok potvrdil, že Laseníková bola krátko asi pred tromi rokmi zamestnaná aj v hoteli.

Prečítajte si tiež: Na košickom kine Družba sa nerobí. Už malo byť hotové

„Pre mňa však nepracovala, ale pre môjho kolegu na nejakých projektoch. Navyše, ja osobne určite nemám žiadny záujem na odkúpení budovy kina Družba a ani sa v tom nijako neangažujem,“ uviedol Staník, ktorý je v eseročke zároveň konateľom spolu s Petrom Jakubom (syn Vincenta Jakuba).

Ktorého kolegu Jakuba mal na mysli, odmietol konkretizovať.

To, že by sa o budovu kina uchádzala, poprela vo štvrtok aj majiteľka pohrebníctva AVE+ Gabriela Germeková, ktorá je spolu so starším Jakubom spolumajiteľkou zimného štadióna Crows Aréna.

„Nemám s tým absolútne nič spoločné. Ani neviem, že je na predaj. Ja by som to kino aj kúpila, ale na to nemám peniaze,“ zasmiala sa.

