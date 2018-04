Už sa môže začať stavať štadión v Košiciach. Menší a drahší

Nový primátor Petruško poslancom priznal, že informovanie podcenili.

16. apr 2018 o 18:20 Jaroslav Vrábeľ

KOŠICE. Napriek gulášu s miliónmi a hviezdičkami pre nový štadión dali poslanci zastupujúcemu primátorovi mandát na podpis zmluvy s firmami, ktoré ho majú postaviť do konca budúceho roka.

Nový štadión s názvom Košická futbalová aréna (KFA) sa môže začať stavať i napriek tomu, že bude menší a drahší, než v minulosti informovala radnica na čele s vtedajším primátorom Richardom Rašim (Smer).

Práve okolo nezrovnalostí v cene a parametroch nového športového stánku sa točila väčšina vyše dvojhodinovej diskusie na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva v bode Informácia o výstavbe KFA.

Milióny hore-dole

Nezávislý poslanec Marcel Gibóda poukázal na to, že v uplynulých rokoch dostávalo zastupiteľstvo i verejnosť informácie o výstavbe štadióna 4. kategórie UEFA (aj na medzinárodné a reprezentačné zápasy, s kapacitou 9-tisíc miest) za 12 miliónov eur.

Financovanie malo byť teda plne kryté 4-miliónovou dotáciou od ministerstva školstva a tiež 8-miliónovou pôžičkou od ministerstva financií.

Nedávno sa však aj na základe súťažného dialógu na zhotoviteľa stavby ukázalo, že 12 miliónov bol odhad nákladov iba prvej z troch etáp štadióna, a to len 3. kategórie (do 6-tisíc miest, pre slovenskú ligu), ktorej vysúťažená cena je 14,1 milióna.

Ak by chcelo mesto stavať aj druhú (kapacita do 12-tisíc miest) a tretiu etapu (4. kategória, pre 13-tisíc divákov), stálo by to podľa víťaznej ponuky celkovo až 19,47 milióna (odhad mesta bol 18,5 milióna).

Petruško priznal chybu

„Asi sme mohli informovať, podcenili sme to...“ priznal Petruško v reakcii na kritiku od Gibódu.

Ten označil informovanie vedenia mesta v minulosti o štadióne za klamanie alebo uvádzanie poslancov do omylu.

„Ale nebolo to nič tajné, bolo to vo vestníku, sme pod obrovským tlakom...“ komentoval Petruško.

Na obranu radnice uviedol, že v ešte dávnejšej minulosti v réžii Mestského futbalového klubu Košice sa uvažovalo aj o stavbe s odhadovanou cenou 27 až 34 miliónov eur (kapacita mala byť 25-tisíc divákov).

„Potom sme stáli pred rozhodnutím, máme 12 miliónov, ale vieme, že treba 18 miliónov, tak ideme stavať štadión alebo vrátime všetky prostriedky? Pritom som bol takpovediac bitý po hlave, kedy už konečne začneme stavať štadión, prečo má mať kapacitu len 9-tisíc atď...“ opísal Petruško, čo predchádzalo rozhodnutiu o etapizácii výstavby a okresaní kategórie.

Štadión ako stavebnica

„Tri etapy sú ako systém stavebnice, prvá etapa bude predprípravou na ďalšiu,“ doplnil Petruško.

Súčasného viceprimátora Petruška sa zastal aj jeho predchodca, dnes poslanec Ján Jakubov (Smer): „Už v roku 2014 bolo hovorené, že výstavba bude etapizovaná, teda 12 miliónov plus v ďalšej etape 15, spolu 27 miliónov. Nikto nemôže bez projektovej dokumentácie vopred garantovať hodnotu stavebného diela,“ povedal Jakubov.

Ako sa zmenšil a zdražel

Ďalej Petruško vysvetľoval, že podľa orientačných prepočtov mal stáť okolo 12 miliónov a neskôr pri spracovávaní dokumentácie pre územné rozhodnutie pre štadión kategórie 4 UEFA bol už odhad 18,5 milióna.

„Nakoľko finančné krytie na plne funkčný štadión 4. kategórie UEFA nebolo postačujúce, pristúpilo sa k optimalizácii projektu s tým, že je možné postaviť štadión po etapách, kde po ukončení 1. etapy by bol vybudovaný plne funkčný futbalový štadión kategórie 3 UEFA, na ktorom sa budú môcť hrať futbalové zápasy najvyššej slovenskej súťaže,“ uviedol viceprimátor Petruško.

Ďalšie dve etapy by sa podľa financií riešili uplatnením opcie, alebo by sa už nestavali.

„Sme presvedčení, že Košice si zaslúžia futbalový štadión, spĺňajúci kritériá v kategórii 4.“

Zákazku získala skupina AVA – stav Galanta a OHL ŽS SK Bratislava s cenou za 1. etapu 14,115 milióna, za 2. etapu 2,935 milióna a za 3. etapu 2,42 milióna, spolu 19,47 milióna bez DPH.

Poslanec Jaroslav Polaček (nezávislý) upozornil, že spolu s DPH musí KFA zabezpečiť na financovanie vyše 23 miliónov.

Riaditeľ magistrátu Pavol Lazúr reagoval, že DPH sa platí a vracia mesačne, takže jej finančný dopad nebude žiadny.

Musia nájsť 2,6 milióna.

A potom ešte 5,5 milióna

Termín výstavby 1. etapy bol určený na 19 mesiacov, teda do konca roka 2019.

„Pre rok 2019 bude pre ukončenie stavebných prác 1. etapy potrebné dofinancovanie, ako aj v prípade rozhodnutia o uplatnení opcií pre 2. a 3. etapu. Rozdiel v disponibilných a chýbajúcich finančných prostriedkoch vo výške 2,6 milióna (14,115 milióna – 11,5 milióna) pre ukončenie 1. etapy plánuje KFA zabezpečiť z iných externých zdrojov, Slovenský futbalový zväz prisľúbil podporiť výstavbu z iných zdrojov štátu v roku 2019,“ informoval Petruško.

Gibóda reagoval, že šéf Východoslovenského futbalového zväzu Richard Havrilla sa vyjadril, že zväz 2,6 milióna pre Košice nemá.

Petruško povedal, že mesto má list podpísaný prezidentom zväzu Jánom Kováčikom s prísľubom podpory.

Jakubov dodal, že ak peniaze na štadióny nevyčerpajú iné mestá, je možný ich presun práve pre Košice.

Petruško doplnil, že ak sa podarí zabezpečiť aj financovanie ďalších dvoch etáp, budú stavať aj tie, v opačnom prípade Košice budú mať aspoň nový štadión pre slovenskú prvú ligu.

Apeloval na poslancov, že ak by predsa rozhodli, že štadión sa stavať nebude, mesto by muselo vrátiť všetky prijaté štátne dotácie, ktoré predstavujú 1,3 milióna, z čoho na prípravné práce už použili 500-tisíc.

Orgány KFA nevymenili

Zastupiteľstvo hlasovalo najprv o návrhoch Gibódu.

Ten žiadal odvolať súčasných zástupcov mesta v orgánoch mestskej spoločnosti Košická futbalová aréna (teraz v nej figurujú poslanci Smeru Ján Jakubov a Marek Kandráč, Emil Petrvalský zo Športu do Košíc a na Východ a Lazúr).

Navrhol ich nahradiť nezávislými poslancami Polačekom, Alfonzom Halenárom a Milošom Ihnátom a Bernardom Berberichom (KDH).

Požadoval tiež nepodpísanie zmluvy s víťazom obstarávania a vyhlásenie nového tendra, keďže, ako uviedol, podľa uznesenia vlády má mesto čas na výstavbu až do roka 2022.

Petruško oponoval, že v zmluve s ministerstvom majú rok 2019.

Zastupiteľstvo všetky Gibódove návrhy odmietlo.

Poslanci potom schválili pozmeňujúce návrhy Jakubova, a to vzatie informácie o výstavbe na vedomie a úlohu pre zastupujúceho primátora, aby do návrhu budúcoročného rozpočtu Košíc dal zapracovať 2,6 milióna eur, ktoré zatiaľ chýbajú na dokončenie prvej etapy.

Opoziční poslanci Marcel Gibóda a Jaroslav Polaček. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)