Rozvod s EEI odložili. Na zadné sa postavili aj koaliční športovci

Čo neprešlo Polačekovi, prešlo Gajovi. Za karambolom je nejasné odstupné.

16. apr 2018 o 20:10 Peter Jabrik

KOŠICE. Malo to byť definitívne spečatenie osudu parkovacej firmy EEI v rezidentských lokalitách.

Mestskí poslanci však na pondelkovom zastupiteľstve nečakane odložili rozhodnutie o jej predčasnom odchode na najbližšie možné rokovanie.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Polaček nenašiel podporu poslancov

Spočiatku tomuto zvratu nič nenasvedčovalo. V rámci zmien programu totiž poslanec Jaroslav Polaček (nezávislý) s takýmto návrhom neuspel.

Argumentoval zisteniami Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) o neplatnosti zmluvy mesta s EEI.

Poukázal aj na prebiehajúce konanie súdu v Žiline o možnom výmaze EEI z Registra partnerov verejného sektora pre uvedenie nepresných údajov o užívateľoch konečných výhod z jej podnikania.

V prípade výmazu by malo mesto zákonnú možnosť zrušiť zmluvu s firmou minimálne bez platenia odškodného vo výške 200-tisíc eur (tzv. hodnota kontraktu pri riadnom ukončení zmluvy o štyri roky).

Poslancovi tiež chýbal znalecký posudok k vyčísleniu celkovej sumy, ktorú majú Košice zaplatiť firme.

Sporná je totiž aj výška tzv. technického zhodnotenia (zostatková hodnota parkovacích automatov, vybudovaných parkovacích miest atď.) – 1,32 milióna eur s DPH (1,1 milióna bez DPH).

Kritizoval tiež, že materiál neprerokovala pred zastupiteľstvom komisia dopravy a chýbali mu aj dôležité informácie o ďalšom fungovaní systému rezidentského parkovania už v réžii mesta.

Gajov návrh už prešiel hladko

Prečítajte si tiež: Bod o EEI napokon odložili na neskôr, Petruško priznal pri štadióne chybu

Polaček nepochodil ani s procedurálnym návrhom na začiatku prerokovávania tohto bodu programu, aby sa rozhodnutie o EEI odložilo aspoň do verdiktu žilinského súdu.

Ten očakával v nešpecifikovanom najbližšom čase.

Na prvý pohľad prekvapujúco mu prišiel na pomoc jeho nezmieriteľný politický oponent Marián Gaj zo Športu do Košíc a na Východ (koaličný klub Smeru).

Gajov procedurálny návrh na presunutie tohto bodu na najbližšie zastupiteľstvo prešiel ešte nečakanejšie vďaka hlasom drvivej väčšiny poslancov.

Vopred pripravený ťah

Ako sa nám krátko po hlasovaní podarilo zistiť, nešlo o náhodu, ale o vopred pripravený ťah, nesúvisiaci s Polačekom.

Prečítajte si tiež: Bolestné pre firmu EEI skresali na 1,52 milióna

Poslankyňa Športu do Košíc a na Východ Iveta Kijevská nám potvrdila, že sa ešte ráno pred zastupiteľstvom stretli s kolegami zo Smeru a oznámili im, že za dohodu s EEI nezahlasujú.

„Po rokovaní nášho poslaneckého klubu a zvážení všetkých pre a proti sme trvali na prerušení rozpravy o tomto bode, lebo žiadame, aby nám zo strany mesta boli predložené všetky ekonomické ukazovatele. Ide o výber parkovného, hodnotu majetku EEI, ktorý má mesto prebrať, teda všetkých aspektov ekonomickej analýzy,“ vysvetlila dôvody.

Dodala, že požadujú také podklady, aby sa vedeli zodpovedne rozhodnúť na základe presných čísel.

Ako druhý dôvod uviedla to isté, čo Polaček, teda že tento bod neprerokovala komisia dopravy a výstavby.

Na nejasné čísla upozornil Korzár

Pred niekoľkými dňami poukázal Korzár na nezrovnalosti, vyplývajúce z prílohy k technickému zhodnoteniu.

EEI investovala podľa nej napríklad do vybudovania parkovacích miest dovedna takmer 634-tisíc eur.

Prečítajte si tiež: Mesto Košice má medziúčet za rozvod s EEI. Čísla sú čudné

Na základe ohlásenia a stavebných povolení tam pribudlo 361 miest (údaje firmy).

Po prepočte to vychádza, že za jedno miesto zaplatila priemerne vyše 1795 eur.

To nesedí s údajmi, ktoré zverejnila firma v Korzári na jeseň 2016.

Konštatovala vtedy, že „v procese stavebných konaní a povolení“ je 900 miest v celkovej hodnote 610-tisíc eur (jedno miesto iba 680 eur).

Navýšenie v reálnom vyúčtovaní však predstavuje na jedno miesto 1115 eur (164 percent).

Pozoruhodná je z tohto pohľadu napríklad naúčtovaná hodnota 110 689 eur za 44 miest na Škultétyho ulici. Jedno vychádza až na 2515 eur (nárast o 270 percent oproti údajom z roku 2016!).

Kijevská nechcela spochybňovať konkrétne údaje od firmy, iba zopakovala, že oni požadujú detailnejšie informácie.

Petruško: Do konca júla to už asi nestihneme

Zastupujúci primátor Martin Petruško (Smer) komentoval pre médiá rozhodnutie poslancov krátko pred vyjadrením Kijevskej pre Korzár.

Požiadavky Športu do Košíc na presunutie tohto bodu ani ranné rokovanie nespomenul.

Za hlavný dôvod presunutia tohto bodu na mimoriadne zastupiteľstvo označil Polačekom prezentovanú žalobu na žilinskom súde voči EEI.

„Nie som si celkom istý, či súd dovtedy rozhodne o žalobe, že EEI bola podľa ich názoru neoprávnene zapísaná do Registra partnerov verejného sektora,“ konštatoval.

Priznal, že po februárovom zastupiteľstve bol optimista, lebo cítil od ľudí v Košiciach pozitívne ohlasy na snahu vedenia mesta ukončiť spoluprácu s EEI v rezidentských lokalitách.

„Teraz sa nám to zase trošku predĺži a ešte nemáme isté, či sa táto dohoda schváli na najbližšom mimoriadnom zastupiteľstve,“ naznačil isté sklamanie.

Akceptuje však, že ak má dôjsť k dohode, musí byť odsúhlasená všetkými stranami, teda aj poslancami.

„Zatiaľ to vyzerá tak, že sa do toho plánovaného konca júla ukončenie spolupráce s EEI v rezidentských lokalitách zrealizovať nestihne,“ priznal pre Korzár.

Chápe, že téma EEI v Košiciach rezonuje

Dohodu s EEI na finančnom vyrovnaní označil za maximum možného, čo sa im podarilo vyrokovať.

Pozitívny výsledok prípadnej určovacej žaloby o neplatnosti zmluvy s EEI pre jej rozpor so zákonom, čo požadujú aktivisti a niektorí poslanci, považuje za veľmi neistý.

„Netvrdím, že by sme vyhrali alebo prehrali. Ale keby sme prehrali tento súdny spor, určite by boli finančné nároky spoločnosti EEI ďaleko vyššie ako pri tejto dohode (1,52 milióna eur – pozn. red.) a v konečnom dôsledku by mesto a Košičania zaplatili za tento rozvod viac,“ konštatoval Petruško.

Upozornil, že ani v prípade vymazania EEI z registra po rozhodnutí žilinského súdu nemá mesto zákonnú povinnosť, iba možnosť, zrušiť s ňou zmluvu. Až na základe odporúčaní právnikov by sa rozhodli, či by túto možnosť využili alebo nie, podľa toho, čo by znamenalo najmenšiu záťaž pre mesto.

Petruško dodal, že si uvedomuje, že problém EEI v Košiciach veľmi rezonuje a bol by rád, keby táto spoločnosť postupne odišla, ale musí sa to stať akceptovaním z každej strany.

Aktivista Henrich Burdiga: Alfa a omega je len zlatý padák pre EEI Aktivista z občianskej iniciatívy Nezaplatím EEI ani cent Henrich Burdiga vyzval v pondelok poslancov, aby dohodu s parkovacou firmou odsunuli. Napriek tomu vníma schválené uznesenie o presune tohto bodu negatívne. „A to preto, že nebol predtým prerokovaný protokol NKÚ o jeho zisteniach. Poslanci potrebujú byť s nimi oboznámení, aby poznali všetky pochybenia vedenia mesta,“ poznamenal. Podľa neho by tiež mali počkať na verdikt súdu o prípadnom vymazaní EEI z Registra partnerov verejného sektora. „Alfa a omega celého je zlatý padák pre túto firmu. Hlavne ide o tú sumu 1,1 milióna eur bez DPH za tzv. technické zhodnotenie. Podľa nášho názoru je táto suma z brucha strelená. Tá tabuľka, ktorú dala EEI mestu, vyzerá, akoby ju urobila nejaká sekretárka a vyfabrikovala čísla, aby jej vyšla výsledná suma.“ Pôsobí to vraj naňho tak, ako by poslanci išli kupovať dom iba na základe ceny z nejakej excelovskej tabuľky, ktorú im podhodil predávajúci, ale nejdú si ten dom ani len pozrieť. Nerozumie tiež tomu, ako ľahko bola ochotná EEI zísť z pôvodnej sumy tzv. hodnoty kontraktu (ušlý zisk) 1 milión eur na 200-tisíc. „Najprv nám otrieskavali o hlavu, že odchod EEI z rezidentských lokalít bude stáť až vyše 2,1 milióna, a zrazu je to len 1,52 milióna. Takže je otázka, aká je vlastne skutočnosť.“ Zdôraznil, že je psia povinnosť mesta si nechať podrobne vydokladovať na základe faktúr, či je nárok EEI oprávnený. „Zvlášť u takého partnera, ktorý len pred niečo vyše rokom tvrdil, že v Košiciach preinvestoval vyše 2 milióny eur. Čiže za normálnych okolností by po takom krátkom čase mali žiadať po amortizácii sumu o niečo nižšiu ako 2 milióny len za značenie, parkomaty, nové parkovacie miesta atď. Toto jednoducho absolútne nesedí,“ uviedol. Pripomenul, že exprimátor Raši sľuboval vypracovanie právnej analýzy problému s EEI. „Už sa zdekoval do Bratislavy a stále nám vedenie mesta nič také nepredložilo,“ dodal Burdiga. (bri)