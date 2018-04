V Košiciach chce Smer poraziť Viliam Novotný

Prvý oficiálny kandidát na primátora predstavil svoje zámery.

18. apr 2018 o 12:14 (aktualizované 18. apr 2018 o 14:29) Michal Lendel

KOŠICE. V stredu oznámil predseda strany Šanca Viliam Novotný svoju kandidatúru na post primátora mesta v novembrových komunálnych voľbách.

Novotný sám seba predstavil ako kandidáta iniciatívy #somkosican.

„Za svojím menom budem mať pečiatku politickej strany Šanca,“ uviedol jej predseda.

Rokovania pravice nepriniesli výsledok

Povedal, že sa rozhodol kandidovať aj napriek tomu, že nezískal podporu ďalších stredopravých strán.

„Od januára až do konca marca fungoval okrúhly stôl, kde sa hľadala zhoda na spoločnom kandidátovi. Rokovania však pred Veľkou nocou zamrzli. Mal som pocit, že sa hľadanie jedného silného pravicového kandidáta dostalo do slepej uličky. Odvtedy prebiehajú len bilaterálne stretnutia,“ opísal situáciu Novotný.

Okrem Novotného boli v hre o spoločného kandidáta Rastislav Masnyk, podporovaný OĽaNO, Sme rodina a DS, a Jaroslav Polaček, ktorého podporuje SaS.

Novotný si je vedomý potreby spájania pravice.

„Štiepenie hlasov medzi pravicových kandidátov je veľkým nebezpečenstvom, ktoré môže viesť aj k tomu, že voľby opäť vyhrá Smer. No na druhej strane môžeme sedieť za okrúhlym stolom do októbra, pretože sa pravica nedokáže dohodnúť, pričom nestihneme podať ani kandidátku. Hlavná zodpovednosť je na silných pravicových politických stranách SaS, OĽaNO a KDH. Ja ako predstaviteľ strany Šanca som dlho zvažoval svoju kandidatúru a pripravoval som sa na to svedomito.“

Z mesta sa stalo bojisko

Volebný program chce Novotný predstavovať postupne. Jeho víziou má byť, aby sa stali Košice lepším miestom pre život a vyhľadávanou metropolou pre investorov i turistov.

„Kandidujem na primátora, lebo chcem vrátiť Košice do prvej ligy, a to nielen vo futbale,“ povedal Novotný.

Podľa neho sa mesto za uplynulých osem rokov stalo bojiskom, kde proti sebe vystupuje jeho vedenie a aktivisti.

Novotný chce zmeniť aj centralizované fungovanie mesta, ktoré má byť podľa jeho slov v rukách úzkej skupiny ľudí na magistráte.

Medzi najpálčivejšie problémy, ktoré chce ďalej riešiť, má patriť zadlženosť mesta po chybách pri veľkých projektoch, bezpečnosť, čistota či nedostatočná starostlivosť o starších obyvateľov.

Pre peniaze na kampaň predáva byt

Kampaň plánuje zaplatiť z vlastných zdrojov.

„Predávam jeden byt a tieto peniaze použijem na kampaň. Koľko bude stáť, ešte v tejto chvíli neviem. Samozrejme, na transparentnom účte dokážete presne kedykoľvek skontrolovať, odkiaľ peniaze prišli a kde odchádzajú,“ vysvetlil.

Novotný je prvým kandidátom, ktorý oficiálne ohlásil záujem o post primátora Košíc.

Na svojej úvodnej tlačovke sa vymedzil v otázke prípadnej spolupráce so Smerom, ktorú nepripúšťa.

