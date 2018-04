Mikuláš Vareha sa môže o rok v marci dostať na slobodu

Košický krajský súd odročil jeho daňový prípad na neurčito.

18. apr 2018 o 17:40 Róbert Bejda

KOŠICE. Na krajskom súde v stredu pokračovalo pojednávanie s Mikulášom Varehom a dvoma colníkmi, Stanislavom L. a Andrejom L.

Zemplínsky podnikateľ čelí obvineniu z trestného činu krátenia dane, štátni zamestnanci aj zo zneužitia právomocí verejného činiteľa.

Ani jeden z obžalovaných v stredu na súd neprišiel, zastupovali ich obhajcovia.

V Košiciach sa v tejto kauze naposledy pojednávalo vlani v júli, predtým to bolo v novembri 2016.

Vareha sa odvtedy pojednávaní nezúčastňuje, dal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti. A to aj napriek tomu, že to do Košíc nemá ďaleko.

V sabinovskej väznici si totiž odpykáva trest za „lykožrútovú kauzu".

Pôvodne mu Najvyšší súd SR vo februári 2014 potvrdil 11 rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur.

Keďže ho nezaplatil, o rok nato mu trest zaokrúhlili na 12 rokov.

Fingovaný vývoz čerpadiel

Podľa znenia obvinenia Vareha v roku 1999 cez firmu manželky predstieral vývoz 446 vysokotlakových čerpadiel do Ruskej federácie. Nemusel tak zaplatiť DPH vo výške viac ako 5,56 milióna korún.

Na druhej strane si z titulu nákupu čerpadiel za takmer 30 miliónov Sk uplatnil nadmerný odpočet a daňový úrad mu vyše 5,56 milióna korún vyplatil.

Dvaja colníci colného úradu v Čiernej nad Tisou čelia obvineniu, že doklady o vývoze tovaru potvrdili pečiatkou aj podpisom, hoci vozidlo neprepravovalo žiadny tovar a naše územie opustilo prázdne.

Varehu a spol. doteraz krajský súd dvakrát oslobodil, do tretice podnikateľa v marci 2013 uznal vinným a vymeral mu dva roky s podmienečným odkladom na štyri roky.

Jednému z colníkov vymeral podmienku dva roky s odkladom na tri, druhého oslobodil.

Aj tento rozsudok Najvyšší súd SR zrušil, vrátil do Košíc a nariadil pokračovať v pojednávaní.

Tri zrušené rozsudky

Keďže došlo k zmene senátu a dvaja z troch obžalovaných nesúhlasili s uznaním doterajšieho dokazovania, muselo sa celé vykonať odznova.

Vareha a colníci v septembri 2014 opäť vinu popreli, výpovede na súde si museli zopakovať všetci relevantní svedkovia.

V stredu mal byť vypočutý posledný, ktorým bol jeden z obhajcov colníka Stanislava L.

Výsluchu predchádzala výhrada advokáta, podľa ktorého by bolo jeho vypočutie nezákonné a výsledok nepoužiteľný v trestnom konaní.

